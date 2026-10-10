Resumo executivo 🌉 Extensão da travessia Estrutura de 1,18 km sobre o Rio São Francisco conectando Penedo (AL) e Neópolis (SE). 🚢 Vão livre navegável Gabarito vertical de 30 metros de altura que garante a passagem livre de embarcações fluviais. 🏗️ Vigas pré-moldadas Conjunto de 120 vigas de concreto de 35,39 metros e 80 toneladas cada para sustentação. ⏱️ Redução de tempo Substituição da travessia por balsa de até 60 minutos por um percurso rodoviário de 2 minutos.

Com R$ 205 milhões em investimento e 50% das obras executadas, a nova ponte sobre o Rio São Francisco reduzirá uma viagem de 60 minutos para apenas 2 minutos de tráfego contínuo. A travessia histórica dependente de balsas no Baixo São Francisco dá lugar a um corredor rodoviário estratégico de 1,18 km entre Penedo e Neópolis, executado pelo DNIT com orçamento de R$ 205 milhões.

Por que o vão navegável de 30 metros é indispensável no Rio São Francisco?

Você já observou como embarcações de grande porte precisam atravessar sob pontes sem o risco de colidir com a estrutura superior? Em rios com navegação comercial ativa, a ponte não pode funcionar como um obstáculo hidráulico. Isso é resolvido pelo chamado gabarito de navegação vertical.

Para o Rio São Francisco, a engenharia definiu uma altura livre de 30 metros entre a lâmina máxima d’água e o fundo do tabuleiro. Essa distância garante a passagem contínua de barcaças de carga e comboios turísticos sem interromper o tráfego de veículos na pista superior de 18 metros de largura.

A ponte Penedo-Neópolis foi projetada para estabelecer uma ligação rodoviária direta entre Alagoas e Sergipe, reduzindo a dependência da travessia por balsas — Créditos: Imagem gerada por IA.

Quais são as dimensões técnicas e estruturais da nova ponte?

O dimensionamento da Ponte Penedo-Neópolis reúne elementos modulares de alta resistência projetados para suportar o tráfego intenso de cargas e cargas pesadas entre Alagoas e Sergipe. A supervisão técnica é realizada pelo DNIT para integrar a rodovia BR-349/AL com a malha estadual sergipana.

Comprimento total da estrutura: possui 1,18 km (1.180 metros) de travessia contínua sobre o leito do rio e áreas de vazão, eliminando gargalos históricos de transporte.

Largura do tabuleiro: apresenta 18 metros de plataforma total, distribuídos entre faixas rodoviárias de rolamento, acostamentos, ciclovia e passeio de pedestres de 2,30 metros.

apresenta 18 metros de plataforma total, distribuídos entre faixas rodoviárias de rolamento, acostamentos, ciclovia e passeio de pedestres de 2,30 metros. Vigas pré-moldadas de concreto: a superestrutura utiliza 120 peças de concreto protendido , cada uma medindo 35,39 metros de extensão, 2 metros de altura e peso de 80 toneladas.

a superestrutura utiliza 120 peças de , cada uma medindo 35,39 metros de extensão, 2 metros de altura e peso de 80 toneladas. Gabarito livre de navegação: oferece 30 metros de altura livre na seção central para garantir o canal navegável permanente do rio.

oferece 30 metros de altura livre na seção central para garantir o canal navegável permanente do rio. Conexão com a malha rodoviária: interliga diretamente a rodovia BR-349/AL à rodovia SE-120, criando um corredor logístico regional sem interrupções.

Como funciona a instalação das vigas de 80 toneladas sobre o rio?

Imagine içar peças de concreto que pesam o equivalente a 50 carros populares e posicioná-las com precisão milimétrica sobre pilares cravados na água. Esse trabalho exige o uso de bálsa-guindaste de alta capacidade para transportar e lançar as vigas pré-moldadas sobre as travessas da mesoestrutura.

Após a colocação de cada grupo de vigas, a equipe instala pré-lajes de concreto que servem como fôrma para a concretagem da laje final do tabuleiro. Quando o conjunto é curado, a estrutura passa a agir de forma monolítica, distribuindo as forças de compressão diretamente para as fundações profundas no leito fluvial.

Atributo da Operação Travessia por Balsa Ponte Penedo-Neópolis ⏱️ Tempo de Percurso 45 a 60 minutos (com filas de espera) Apenas 2 minutos em velocidade operacional 🚚 Capacidade de Carga Restrita pela lotação das embarcações Tráfego livre para caminhões pesados 24/7 🚲 Diversidade de Modais Exclusiva para veículos embarcados e pedestres Faixas de rodagem, ciclovia e calçada de 2,30 m

Como o avanço da infraestrutura transforma o leito do São Francisco?

O avanço físico das obras mobiliza mais de 170 trabalhadores diretos no canteiro e nas balsas operacionais posicionadas no meio do rio. A conclusão dos pilares e a montagem do tabuleiro marcam a fase de consolidação da mesoestrutura e superestrutura.

O acompanhamento visual dos trabalhos revela o rigor técnico necessário para alinhar grandes peças de concreto protendido sobre correntes fluviais intensas.

Abaixo, um vídeo do canal DIEGO AVENTURA que aprofunda o tema:

Qual norma técnica garante a resistência estrutural da ponte?

O projeto de pontes rodoviárias no Brasil obedece rigorosamente às diretrizes da norma NBR 7187 da ABNT, que disciplina os métodos de cálculo para estruturas de concreto armado e protendido. Paralelamente, a cravação dos pilares no leito do rio atende às especificações da NBR 6122 para fundações profundas sob ação de forças fluviais.

A aplicação desses critérios normativos assegura que a estrutura resista a variações térmicas, vibrações contínuas e acúmulo de carga de veículos pesados ao longo de uma vida útil projetada para mais de 100 anos. Assim, a engenharia garante que o investimento público resulte em uma travessia segura e permanente.

Em pontes fluviais, as cargas do tabuleiro são transmitidas aos apoios e às fundações, cujo dimensionamento depende das condições geotécnicas e hidráulicas do local — Créditos: Imagem gerada por IA.

Quando é necessário contratar um engenheiro especialista em pontes?

Projetos de travessias de cursos d’água ou estruturas rodoviárias exigem obrigatoriamente a atuação de um engenheiro civil especializado em pontes ou de um engenheiro geotécnico. Apenas esses profissionais possuem competência técnica para calcular estacas escavadas, fluxo de vazão e resistência de materiais em ambientes de elevada agressividade hídrica.

Não é um trabalho que pode ser feito de forma empírica ou sem estudos de sondagem profunda, pois equívocos no dimensionamento podem acarretar colapsos estruturais graves. Por isso, qualquer intervenção em infraestrutura rodoviária requer registro oficial de responsabilidade técnica no Conselho de Engenharia.