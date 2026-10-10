Resumo executivo 🌉 Ligação rodoviária fixa Estrutura de 1,24 km sobre a água que conecta Matinhos e Guaratuba sem depender de balsas. ⚓ Vão central estaiado Cabos de aço sustentam a pista no canal principal para permitir o tráfego de grandes embarcações. 🚗 Quatro faixas e ciclovia Pista dupla com acostamento, passeios laterais e ciclofaixa protegida para pedestres. 🏗️ Fundações submarinas profundas Estacas escavadas no leito marinho fixadas em rocha firme para suportar marés e correntes.

Nova travessia fixa de R$ 386,9 milhões elimina filas históricas entre Matinhos e Guaratuba no litoral do Paraná. A travessia entre Matinhos e Guaratuba dependia exclusivamente de balsas sujeitas a filas e variações de maré. A construção da ponte fixa transforma a mobilidade e o fluxo de cargas no litoral paranaense.

Por que o trecho central da ponte precisa ser suspenso por cabos?

Quem olha uma ponte de longe percebe que o trecho do meio é diferente das pontas. Essa mudança acontece para evitar colunas na rota de barcos grandes, usando cabos de aço verticais presos a torres centrais. Na engenharia, essa solução estrutural é conhecida como sistema estaiado.

Os cabos transferem todo o peso dos veículos diretamente para os mastros centrais fincados no leito. Isso cria um vão livre de 160 metros na Baía de Guaratuba, liberando a navegação sem exigir colunas intermediárias na água. Assim, navios e barcos passam com total segurança pelo canal.

A Ponte de Guaratuba combina uma estrutura rodoviária de aproximadamente 1,24 km com um trecho estaiado sobre o canal de navegação — Créditos: Imagem gerada por IA.

Quais são as dimensões e especificações técnicas da Ponte de Guaratuba?

O projeto executado sob gestão do DER/PR combina vigas pré-moldadas de concreto com trecho estaiado para otimizar custos e tempo de obra.

Extensão total da obra: possui 1.244 metros de comprimento sobre o Mar Pequeno, unindo o bairro Caieiras em Guaratuba ao acesso da PR-412 em Matinhos.

Largura do tabuleiro: soma 22,60 metros de plataforma útil, abrigando quatro faixas de rolamento para veículos.

soma 22,60 metros de plataforma útil, abrigando quatro faixas de rolamento para veículos. Vão livre de navegação: garante 160 metros de abertura horizontal e gabarito vertical para passagem livre de embarcações.

garante 160 metros de abertura horizontal e gabarito vertical para passagem livre de embarcações. Espaço para pedestres e ciclistas: conta com calçadas e ciclovia de 3 metros de largura em ambos os lados, isoladas por barreiras rígidas.

conta com calçadas e ciclovia de 3 metros de largura em ambos os lados, isoladas por barreiras rígidas. Estacas de fundação profunda: pilares cravados dezenas de metros no fundo do mar até ancorar na rocha sã.

Como a estrutura suporta o peso e a força das correntes marítimas?

Construir sobre a água salgada exige que as colunas resistam tanto ao peso dos caminhões quanto ao empurrão contínuo da maré. As estacas são perfuradas dentro de camisas metálicas até atingirem a camada de rocha subterrânea no fundo da baía. É esse engastamento profundo que impede que a estrutura balance ou ceda com o tempo.

Além disso, o concreto utilizado recebe aditivos especiais para barrar a penetração de sal e umidade nos ferros internos. Essa proteção evita a corrosão precoce e garante vida útil superior a 100 anos. Com isso, a travessia permanece segura mesmo sob tempestades intensas no litoral.

Atributo Antiga travessia (Ferry-boat) Nova Ponte de Guaratuba ⏱️ Tempo de travessia 30 a 120 minutos (com filas) Menos de 2 minutos 🌊 Dependência do clima Alta (paralisações por maré/vento) Nula (tráfego contínuo) 🚶 Mobilidade ativa Restrita ao embarque na balsa Ciclovia e passeios contínuos de 3m

Como funciona a maquete eletrônica e a visualização do projeto em 3D?

Antes de colocar as primeiras estacas no mar, o governo estadual utilizou modelagens tridimensionais detalhadas para simular o comportamento do tráfego e o impacto ambiental na baía. As imagens mostram o encaixe do sistema viário com a PR-412 e o traçado suave sobre a água.

Esse planejamento virtual permitiu ajustar o canal de navegação e os acessos nos bairros antes do início das escavações submarinas. A animação oficial detalha toda a infraestrutura construída no litoral.

Abaixo, um vídeo do canal oficial do DER/PR Eventos que apresenta a maquete do projeto:

Qual norma técnica garante a segurança e o projeto das pontes rodoviárias brasileiras?

Projetar uma ponte sobre o oceano exige o cumprimento rigoroso da norma ABNT NBR 7187, que define as regras para pontes de concreto armado e protendido. Além disso, a norma de fundações ABNT NBR 6122 orienta os testes de carga e a resistência das estacas submarinas.

Seguir essas diretrizes garante que a estrutura suporte o impacto repetido de caminhões pesados sem sofrer deformações excessivas. Os parâmetros normativos também preveem margens de segurança para ventos fortes e ressacas no mar.

Fundações profundas transferem as cargas estruturais para camadas resistentes do subsolo, contribuindo para a estabilidade de pontes em ambientes aquáticos — Créditos: Imagem gerada por IA.

Quando é necessário consultar um engenheiro civil especialista em pontes?

O planejamento de obras de grande porte exige a atuação direta de um engenheiro civil de pontes e de um engenheiro geotécnico. São esses profissionais que calculam a distribuição de peso e analisam a capacidade de suporte do solo submarino.

Intervenções estruturais em vias públicas e ambientes marinhos envolvem riscos graves de colapso e impacto ambiental. Por isso, análises de viabilidade e cálculos de carga devem ser feitos exclusivamente por especialistas registrados nos conselhos de classe.