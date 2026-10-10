Nova travessia fixa de R$ 386,9 milhões elimina filas históricas entre Matinhos e Guaratuba no litoral do Paraná. A travessia entre Matinhos e Guaratuba dependia exclusivamente de balsas sujeitas a filas e variações de maré. A construção da ponte fixa transforma a mobilidade e o fluxo de cargas no litoral paranaense.
Por que o trecho central da ponte precisa ser suspenso por cabos?
Quem olha uma ponte de longe percebe que o trecho do meio é diferente das pontas. Essa mudança acontece para evitar colunas na rota de barcos grandes, usando cabos de aço verticais presos a torres centrais. Na engenharia, essa solução estrutural é conhecida como sistema estaiado.
Os cabos transferem todo o peso dos veículos diretamente para os mastros centrais fincados no leito. Isso cria um vão livre de 160 metros na Baía de Guaratuba, liberando a navegação sem exigir colunas intermediárias na água. Assim, navios e barcos passam com total segurança pelo canal.
Quais são as dimensões e especificações técnicas da Ponte de Guaratuba?
O projeto executado sob gestão do DER/PR combina vigas pré-moldadas de concreto com trecho estaiado para otimizar custos e tempo de obra.
Extensão total da obra: possui 1.244 metros de comprimento sobre o Mar Pequeno, unindo o bairro Caieiras em Guaratuba ao acesso da PR-412 em Matinhos.
- Largura do tabuleiro: soma 22,60 metros de plataforma útil, abrigando quatro faixas de rolamento para veículos.
- Vão livre de navegação: garante 160 metros de abertura horizontal e gabarito vertical para passagem livre de embarcações.
- Espaço para pedestres e ciclistas: conta com calçadas e ciclovia de 3 metros de largura em ambos os lados, isoladas por barreiras rígidas.
- Estacas de fundação profunda: pilares cravados dezenas de metros no fundo do mar até ancorar na rocha sã.
Como a estrutura suporta o peso e a força das correntes marítimas?
Construir sobre a água salgada exige que as colunas resistam tanto ao peso dos caminhões quanto ao empurrão contínuo da maré. As estacas são perfuradas dentro de camisas metálicas até atingirem a camada de rocha subterrânea no fundo da baía. É esse engastamento profundo que impede que a estrutura balance ou ceda com o tempo.
Além disso, o concreto utilizado recebe aditivos especiais para barrar a penetração de sal e umidade nos ferros internos. Essa proteção evita a corrosão precoce e garante vida útil superior a 100 anos. Com isso, a travessia permanece segura mesmo sob tempestades intensas no litoral.
Como funciona a maquete eletrônica e a visualização do projeto em 3D?
Antes de colocar as primeiras estacas no mar, o governo estadual utilizou modelagens tridimensionais detalhadas para simular o comportamento do tráfego e o impacto ambiental na baía. As imagens mostram o encaixe do sistema viário com a PR-412 e o traçado suave sobre a água.
Esse planejamento virtual permitiu ajustar o canal de navegação e os acessos nos bairros antes do início das escavações submarinas. A animação oficial detalha toda a infraestrutura construída no litoral.
Abaixo, um vídeo do canal oficial do DER/PR Eventos que apresenta a maquete do projeto:
Qual norma técnica garante a segurança e o projeto das pontes rodoviárias brasileiras?
Projetar uma ponte sobre o oceano exige o cumprimento rigoroso da norma ABNT NBR 7187, que define as regras para pontes de concreto armado e protendido. Além disso, a norma de fundações ABNT NBR 6122 orienta os testes de carga e a resistência das estacas submarinas.
Seguir essas diretrizes garante que a estrutura suporte o impacto repetido de caminhões pesados sem sofrer deformações excessivas. Os parâmetros normativos também preveem margens de segurança para ventos fortes e ressacas no mar.
Quando é necessário consultar um engenheiro civil especialista em pontes?
O planejamento de obras de grande porte exige a atuação direta de um engenheiro civil de pontes e de um engenheiro geotécnico. São esses profissionais que calculam a distribuição de peso e analisam a capacidade de suporte do solo submarino.
Intervenções estruturais em vias públicas e ambientes marinhos envolvem riscos graves de colapso e impacto ambiental. Por isso, análises de viabilidade e cálculos de carga devem ser feitos exclusivamente por especialistas registrados nos conselhos de classe.
Contexto importante: Este artigo é informativo. Para projetos estruturais locais e intervenções em vias de acesso, recomenda-se avaliação de um engenheiro civil especializado em pontes e estruturas, especialmente em contextos de risco de erosão marinha e comprometimento estrutural.