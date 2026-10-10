Resumo executivo 🚢 Travessia subaquática Ligação direta de 1,5 km por debaixo do leito do canal portuário, substituindo o sistema de balsas. 🧩 Engenharia de módulos imersos Blocos pré-moldados de concreto armado fabricados em dique seco e afundados a 21 metros de profundidade. ⚡ Redução drástica do tempo O tempo de deslocamento entre Santos e Guarujá cai de até 1 hora para menos de 2 minutos. 💰 Investimento de R$ 6,8 bilhões Maior projeto de mobilidade do Novo PAC executado via Parceria Público-Privada.

Megaobra de R$ 6,8 bilhões sob o canal do Porto de Santos vai reduzir o tempo de travessia entre as duas cidades de 1 hora para menos de 2 minutos com tecnologia inédita no país. A travessia entre Santos e Guarujá é historicamente limitada por balsas e catraias sobre o canal de navegação mais movimentado da América Latina. O fluxo constante de grandes navios cargueiros sempre impediu a construção de pontes convencionais na região.

Como funciona um túnel construído fora da água e afundado no mar?

Se você já tentou afundar uma caixa plástica fechada em uma piscina, percebeu que o ar interno faz ela flutuar com força. Na engenharia de túneis imersos, blocos gigantes de concreto oco são construídos em um dique seco em terra firme e depois rebocados flutuando pelo mar. Essa técnica se chama método de elementos imersos.

Quando o bloco de concreto armado chega ao local exato no canal portuário, tanques internos de água são preenchidos progressivamente para vencer a flutuabilidade e afundar a estrutura em uma trincheira pré-dragada no leito marinho, a cerca de 21 metros de profundidade.

O projeto do Túnel Santos-Guarujá prevê uma ligação subaquática sob o canal portuário, permitindo a circulação de veículos sem interferir diretamente na navegação de grandes embarcações — Créditos: Imagem gerada por IA.

Quais são as dimensões e especificações técnicas da megaobra?

O projeto do Túnel Imerso Santos-Guarujá combina alta capacidade de tráfego viário com infraestrutura para transporte sobre trilhos e mobilidade ativa.

Capacidade viária e extensão total: a estrutura terá 1,5 km de extensão total com 6 faixas para veículos automotores, garantindo o fluxo contínuo de milhares de automóveis e caminhões por dia.

Módulos de concreto: a travessia submersa é composta por 6 blocos pré-moldados de 41 metros de largura e 5,5 metros de altura livre interna.

a travessia submersa é composta por 6 blocos pré-moldados de 41 metros de largura e 5,5 metros de altura livre interna. Profundidade e canal navegável: posicionada a 21 metros abaixo da lâmina d’água, a estrutura não interfere no calado de navios cargueiros do Porto de Santos .

posicionada a 21 metros abaixo da lâmina d’água, a estrutura não interfere no calado de navios cargueiros do . Corredor multimodal: além das faixas rodoviárias, o túnel possui galeria exclusiva para ciclistas, pedestres e previsão de trilhos para o VLT .

além das faixas rodoviárias, o túnel possui galeria exclusiva para ciclistas, pedestres e previsão de trilhos para o . Investimento financeiro: a obra está orçada em R$ 6,8 bilhões por meio de Parceria Público-Privada entre a Autoridade Portuária de Santos e o governo estadual.

Como os blocos do túnel são vedados para não vazar água debaixo do mar?

A junção entre os módulos subterrâneos utiliza juntas de vedação elastoméricas de alta performance, conhecidas na engenharia como perfis Gina e Omega. Ao encostar um bloco no outro sob a água, bombas hidráulicas retiram a água retida entre eles, fazendo com que a própria pressão hidrostática do oceano empurre e sele os blocos com força hermética.

Após a conexão hermética, a estrutura recebe uma camada de aterro de proteção com rochas pesadas sobre o teto para evitar danos por ancoragem de navios. Esse sistema garante estanqueidade total e vida útil superior a 100 anos contra corrosão marítima.

Solução de Travessia Tempo Médio Impacto Operacional e Portuário 🚢 Balsa Tradicional 30 a 60 minutos Fila de espera alta; interrupções por más condições de maré e neblina. 🌉 Ponte Elevada (Rejeitada) 5 minutos Exigiria 85 metros de gabarito vertical, desapropriações massivas e risco a navios. 🌊 Túnel Imerso (Projeto PAC) Menos de 2 minutos Submerso a 21 m de profundidade; livre tráfego de grandes navios e zero desapropriação urbana.

Como a engenharia vai posicionar os blocos no fundo do canal?

O posicionamento de blocos de milhares de toneladas no fundo do mar exige navegação de precisão milimétrica e monitoramento geodésico contínuo. Guinchos de posicionamento e batimetria multifeixe orientam o assentamento correto no leito rochoso preparado.

Esse processo evita paralisações prolongadas do tráfego de navios cargueiros no maior porto da América Latina, permitindo que a escavação e o assentamento ocorram em janelas operacionais controladas.

Abaixo, um vídeo do Construction Time Brasil que aprofunda o tema:

Quais normas técnicas de engenharia regem o projeto subaquático?

O dimensionamento de estruturas imersas segue diretrizes internacionais da PIANC (World Association for Waterborne Transport Infrastructure) e normas brasileiras como a ABNT NBR 6118 para projeto de estruturas de concreto. Essas diretrizes determinam a espessura do cobrimento de armadura e o uso de concreto de baixíssima permeabilidade.

Além disso, requisitos rigorosos de segurança contra incêndios e ventilação subterrânea seguem padrões da ITA (International Tunnelling and Underground Space Association), prevendo saídas de emergência pressurizadas a cada 150 metros.

A instalação de túneis imersos envolve controle de flutuabilidade, posicionamento preciso e assentamento dos módulos em uma trincheira preparada no leito subaquático — Créditos: Imagem gerada por IA.

Quando é necessário contratar um engenheiro geotécnico para obras subterrâneas?

Projetos que envolvem escavação subaquática, contenção de encostas ou fundações em solos moles litorâneos exigem a atuação de um engenheiro geotécnico qualificado. Avaliações de sondagem a trado e ensaios CPTU são indispensáveis para calcular o adensamento e a capacidade de carga do solo.

Falhas em sondagens prévias podem provocar recalques diferenciados e colapso de contenções laterais. Por isso, intervenções em subsolo ou áreas marinhas nunca devem ser executadas sem laudo geotécnico e responsabilidade técnica registrada.