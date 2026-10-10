Resumo executivo 🌉 Estrutura contínua Nova ponte de 245 metros de extensão e 11 metros de largura em concreto protendido no km 24,6 da BR-319. 🏗️ Fundações reforçadas Estacas profundas ancoradas abaixo da camada de lama mole para suportar carretas pesadas sem afundamento. 🚛 Logística liberada Fim do afunilamento em balsas e travessias improvisadas que travavam o abastecimento de alimentos na capital amazonense. 💰 Investimento federal Obra de R$ 74,75 milhões executada pelo DNIT com testes de carga dinâmicos e estáticos antes da liberação.

A nova travessia de R$ 74,75 milhões na BR-319 utiliza estacas de sustentação profunda para eliminar balsas e garantir o abastecimento entre Manaus e Porto Velho. O colapso da antiga estrutura em 2022 isolou o tráfego terrestre na BR-319, exigindo uma solução de engenharia capaz de vencer o solo instável do rio Autaz Mirim.

Por que o solo do rio Autaz Mirim exigiu estacas de fundação muito mais profundas?

Imagine tentar equilibrar uma mesa pesada sobre uma camada espessa de lama gelatinosa: as pernas afundam no primeiro impacto. Foi exatamente esse o desafio no leito do rio amazônico, onde o solo argiloso e encharcado não oferece resistência superficial ao peso dos caminhões, fenômeno conhecido em geotecnia como baixa capacidade de suporte do subsolo.

Para contornar essa fragilidade, os engenheiros perfuraram o terreno até encontrar rocha ou argila rija de alta densidade a dezenas de metros abaixo do leito. As novas estacas escavadas transmitem as cargas do tabuleiro por atrito lateral e ponta profunda, garantindo estabilidade e impedindo afundamentos sob solicitações repetidas.

A nova ponte sobre o rio Autaz Mirim foi projetada para restabelecer a travessia rodoviária e facilitar o transporte de cargas na BR-319 — Créditos: Imagem gerada por IA.

Quais são as dimensões e os números técnicos da nova ponte da BR-319?

O projeto executado pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) exigiu o redimensionamento completo da superestrutura e da infraestrutura, ampliando a extensão original para afastar os apoios das margens sujeitas à erosão.

Extensão total do tabuleiro: 245 metros de comprimento contínuo em concreto protendido, reduzindo a turbulência hidráulica próxima aos pilares centrais.

Largura útil da pista: 11 metros de plataforma rolante, permitindo o tráfego simultâneo de duas carretas de grande porte com acostamento de segurança.

11 metros de plataforma rolante, permitindo o tráfego simultâneo de duas carretas de grande porte com acostamento de segurança. Investimento financeiro total: R$ 74,75 milhões aplicados pelo Governo Federal na reconstrução completa da infraestrutura, mesorregião e pavimentação.

R$ 74,75 milhões aplicados pelo Governo Federal na reconstrução completa da infraestrutura, mesorregião e pavimentação. Localização geográfica estratégica: quilômetro 24,6 da rodovia BR-319, no município de Careiro da Várzea, principal tronco de ligação entre Manaus e Porto Velho.

quilômetro 24,6 da rodovia BR-319, no município de Careiro da Várzea, principal tronco de ligação entre Manaus e Porto Velho. Capacidade de carga estrutural: dimensionada para o trem-tipo de 45 toneladas, suportando o fluxo diário de carretas bitrem de abastecimento regional.

Como funcionam os testes de carga antes de liberar uma ponte ao tráfego pesado?

Antes de abrir a pista para os motoristas, a equipe técnica posiciona fileiras de caminhões caçamba carregados com pedras sobre os vãos da ponte. Essa prova estática mede com sensores a deflexão milimétrica das vigas de concreto, confirmando se a estrutura dobra dentro do limite elástico previsto no cálculo estrutural.

Em seguida, os veículos passam em velocidades controladas para simular o impacto de frenagens e vibrações contínuas da rodovia. O resultado aprovado confirma que a laje e os pilares distribuem o peso com segurança sem gerar trincas na superfície.

Parâmetro Operacional Nova Ponte (Definitiva) Travessia Anterior (Provisória) ⏱️ Tempo de travessia Menos de 1 minuto em velocidade normal Até 3 horas em filas de espera na balsa ⚖️ Limite de carga livre Suporta bitrens até 45 toneladas continuamente Restrição de peso por risco de atolamento no cascalho 🌊 Segurança na cheia Estrutura elevada imune às oscilações do rio Paralisações frequentes por rompimento de cabos

Como a prova de carga confirmou a segurança da ponte no Amazonas?

A travessia provisória por balsas e aterros de cascalho provocava filas quilométricas e paralisações frequentes quando o nível do rio subia ou o piso cedia. A liberação definitiva encerrou a dependência dos serviços fluviais no trecho.

A cobertura jornalística da imprensa amazonense acompanhou os testes finais de engenharia e a mobilização das equipes que viabilizaram a reabertura do tráfego terrestre.

Abaixo, um vídeo do canal TV A Crítica que aprofunda o tema:

Qual norma da ABNT define os critérios de segurança para pontes rodoviárias?

O dimensionamento das vigas de concreto e das barreiras de proteção segue rigorosamente a ABNT NBR 7187, norma técnica que estabelece o projeto de pontes de concreto armado e protendido. Além disso, as fundações profundas cumprem os critérios da ABNT NBR 6122 para garantir que o atrito das estacas resista sem sofrer deformações ao longo das décadas.

A aplicação estrita dessas normas impede a fadiga do concreto e protege a rodovia contra as variações térmicas e hidrológicas do clima equatorial da Amazônia.

Fundações profundas podem transferir as cargas de pontes para camadas de solo mais resistentes, reduzindo riscos associados a terrenos saturados — Créditos: Imagem gerada por IA.

Quando é indispensável contratar um engenheiro civil especialista em estruturas?

Intervenções em pontes, viadutos e contenções viárias exigem obrigatoriamente a assinatura de um engenheiro civil especialista em estruturas ou de um engenheiro geotécnico habilitado. Apenas esses profissionais possuem competência técnica para calcular momentos fletores, empuxos de terra e distribuição de cargas profundas.

Tentar realizar intervenções em obras de arte especiais sem projeto executivo fundamentado em sondagem de solo coloca em risco a vida dos usuários e a integridade do patrimônio público.