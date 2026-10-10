A nova travessia de R$ 74,75 milhões na BR-319 utiliza estacas de sustentação profunda para eliminar balsas e garantir o abastecimento entre Manaus e Porto Velho. O colapso da antiga estrutura em 2022 isolou o tráfego terrestre na BR-319, exigindo uma solução de engenharia capaz de vencer o solo instável do rio Autaz Mirim.
Por que o solo do rio Autaz Mirim exigiu estacas de fundação muito mais profundas?
Imagine tentar equilibrar uma mesa pesada sobre uma camada espessa de lama gelatinosa: as pernas afundam no primeiro impacto. Foi exatamente esse o desafio no leito do rio amazônico, onde o solo argiloso e encharcado não oferece resistência superficial ao peso dos caminhões, fenômeno conhecido em geotecnia como baixa capacidade de suporte do subsolo.
Para contornar essa fragilidade, os engenheiros perfuraram o terreno até encontrar rocha ou argila rija de alta densidade a dezenas de metros abaixo do leito. As novas estacas escavadas transmitem as cargas do tabuleiro por atrito lateral e ponta profunda, garantindo estabilidade e impedindo afundamentos sob solicitações repetidas.
Quais são as dimensões e os números técnicos da nova ponte da BR-319?
O projeto executado pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) exigiu o redimensionamento completo da superestrutura e da infraestrutura, ampliando a extensão original para afastar os apoios das margens sujeitas à erosão.
Extensão total do tabuleiro: 245 metros de comprimento contínuo em concreto protendido, reduzindo a turbulência hidráulica próxima aos pilares centrais.
- Largura útil da pista: 11 metros de plataforma rolante, permitindo o tráfego simultâneo de duas carretas de grande porte com acostamento de segurança.
- Investimento financeiro total: R$ 74,75 milhões aplicados pelo Governo Federal na reconstrução completa da infraestrutura, mesorregião e pavimentação.
- Localização geográfica estratégica: quilômetro 24,6 da rodovia BR-319, no município de Careiro da Várzea, principal tronco de ligação entre Manaus e Porto Velho.
- Capacidade de carga estrutural: dimensionada para o trem-tipo de 45 toneladas, suportando o fluxo diário de carretas bitrem de abastecimento regional.
Como funcionam os testes de carga antes de liberar uma ponte ao tráfego pesado?
Antes de abrir a pista para os motoristas, a equipe técnica posiciona fileiras de caminhões caçamba carregados com pedras sobre os vãos da ponte. Essa prova estática mede com sensores a deflexão milimétrica das vigas de concreto, confirmando se a estrutura dobra dentro do limite elástico previsto no cálculo estrutural.
Em seguida, os veículos passam em velocidades controladas para simular o impacto de frenagens e vibrações contínuas da rodovia. O resultado aprovado confirma que a laje e os pilares distribuem o peso com segurança sem gerar trincas na superfície.
Como a prova de carga confirmou a segurança da ponte no Amazonas?
A travessia provisória por balsas e aterros de cascalho provocava filas quilométricas e paralisações frequentes quando o nível do rio subia ou o piso cedia. A liberação definitiva encerrou a dependência dos serviços fluviais no trecho.
A cobertura jornalística da imprensa amazonense acompanhou os testes finais de engenharia e a mobilização das equipes que viabilizaram a reabertura do tráfego terrestre.
Abaixo, um vídeo do canal TV A Crítica que aprofunda o tema:
Qual norma da ABNT define os critérios de segurança para pontes rodoviárias?
O dimensionamento das vigas de concreto e das barreiras de proteção segue rigorosamente a ABNT NBR 7187, norma técnica que estabelece o projeto de pontes de concreto armado e protendido. Além disso, as fundações profundas cumprem os critérios da ABNT NBR 6122 para garantir que o atrito das estacas resista sem sofrer deformações ao longo das décadas.
A aplicação estrita dessas normas impede a fadiga do concreto e protege a rodovia contra as variações térmicas e hidrológicas do clima equatorial da Amazônia.
Quando é indispensável contratar um engenheiro civil especialista em estruturas?
Intervenções em pontes, viadutos e contenções viárias exigem obrigatoriamente a assinatura de um engenheiro civil especialista em estruturas ou de um engenheiro geotécnico habilitado. Apenas esses profissionais possuem competência técnica para calcular momentos fletores, empuxos de terra e distribuição de cargas profundas.
Tentar realizar intervenções em obras de arte especiais sem projeto executivo fundamentado em sondagem de solo coloca em risco a vida dos usuários e a integridade do patrimônio público.
Contexto importante: Este artigo é informativo. Para projetos estruturais locais similares, recomenda-se avaliação de engenheiro civil especialista em estruturas ou engenheiro geotécnico, especialmente em contextos de risco de comprometimento estrutural, erosão de margens e recalque de fundações.