A transição tecnológica do complexo de Midelt substitui a concentração térmica por painéis fotovoltaicos acoplados a bancos de baterias eletroquímicas de resposta imediata. O complexo Midelt Solar-Storage surge no platô do Alto Atlas para resolver a variação da energia solar em escala continental. A estrutura combina um parque fotovoltaico massivo a baterias de resposta em milissegundos.
Como o sistema guarda a energia do sol para usar durante a noite?
Você já percebeu que uma usina solar convencional só produz eletricidade enquanto o sol está brilhando no céu? Para não deixar as cidades no escuro ao anoitecer, a engenharia utiliza um sistema de armazenamento de energia em baterias de grande escala, conhecido como BESS.
Em vez de aquecer fluidos em torres térmicas lentas, os painéis fotovoltaicos enviam a eletricidade para inversores bidirecionais. Com rendimento de carga superior a 85%, o banco eletroquímico armazena 1.300 MWh e injeta energia na rede em milissegundos, evitando o uso de usinas a combustível fóssil.
Quais são as dimensões e capacidades técnicas do Midelt Solar-Storage?
A combinação de placas solares de alta eficiência com contêineres de armazenamento exige uma infraestrutura elétrica robusta para suportar altíssimas correntes contínuas.
Capacidade fotovoltaica de pico: gera 630 MW de potência em corrente contínua através de módulos monocristalinos equipados com rastreadores de eixo único.
- Capacidade de armazenamento BESS: armazena até 1.300 MWh com baterias de lítio-ferro-fosfato (LFP) instaladas em módulos climatizados.
- Inversores centrais de grande porte: convertem a corrente contínua dos painéis e baterias em corrente alternada na tensão de 33 kV.
- Área de implantação geotécnica: ocupa terrenos preparados no platô de Midelt com níveis de radiação solar superiores a 2.200 kWh/m² por ano.
- Redução de impacto ambiental: evita a emissão anual de mais de 500 mil toneladas de CO2 na matriz elétrica operada pela MASEN.
Como a usina opera durante os picos de consumo de energia?
Durante as horas de maior insolação, os painéis fotovoltaicos atendem a demanda diurna da rede elétrica e enviam o excedente de energia para o banco de baterias. Módulos de controle automatizados monitoram a tensão da rede e ajustam a taxa de carregamento em tempo real.
Quando o sol se põe e o consumo nas cidades aumenta, o sistema inverte o fluxo e passa a descarregar as baterias. Essa transição sem interrupção estabiliza a frequência da rede e garante energia limpa durante os horários de pico noturno.
Onde acompanhar o avanço das obras solares no Marrocos?
O projeto Noor Midelt 1 representa uma mudança importante na infraestrutura de energia da África do Norte. O planejamento conduzido pela agência governamental posiciona o país como um dos maiores polos de transição energética do mundo.
A contratação do conglomerado internacional demonstra a viabilidade de instalar grandes parques solares com baterias em áreas semiáridas. A produção em vídeo traz detalhes sobre o andamento e a escala das obras locais.
Abaixo, um vídeo do canal Projets du Maroc que aprofunda o tema:
Quais normas técnicas garantem a segurança de grandes bancos de baterias?
A montagem de um sistema BESS de 1.300 MWh exige o cumprimento da norma IEC 62933, que define os requisitos de segurança e desempenho em armazenamento de energia, e da norma NFPA 855 para proteção contra incêndios.
Esses padrões estabelecem o isolamento térmico entre os módulos, sistemas de supressão de chamas por gás inerte e controle contínuo de temperatura. Assim, a engenharia evita o risco de sobreaquecimento e garante a durabilidade das baterias.
Quando é necessário contratar um engenheiro eletricista para usinas solares?
A integração de parques solares com bancos de armazenamento exige o dimensionamento técnico realizado por um engenheiro eletricista especialista em redes de alta tensão. A conexão inadequada de inversores pode provocar curtos-circuitos e queima de equipamentos.
Esse profissional realiza cálculos de fluxo de carga, proteção contra surtos elétricos e aterramento da infraestrutura. Não é uma instalação feita sem projeto formal porque falhas elétricas colocam em risco a estabilidade de toda a região.
Contexto importante: Este artigo é informativo. Para projetos estruturais locais similares, recomenda-se avaliação de engenheiro eletricista, especialmente em contextos de risco de comprometimento estrutural.