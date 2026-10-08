Resumo executivo ☀️ Geração solar direta Parque fotovoltaico com 630 MW de capacidade para captação contínua no platô do Atlas. 🔋 Banco de baterias BESS Capacidade de 1.300 MWh que garante fornecimento elétrico estável durante o período noturno. 🏗️ Execução global EPC Contrato assinado pelo CEEC Group abrange engenharia, fornecimento e construção da obra. ⚡ Controle de frequência Inversores centrais eliminam variações de tensão e mantêm o equilíbrio da rede nacional.

A transição tecnológica do complexo de Midelt substitui a concentração térmica por painéis fotovoltaicos acoplados a bancos de baterias eletroquímicas de resposta imediata. O complexo Midelt Solar-Storage surge no platô do Alto Atlas para resolver a variação da energia solar em escala continental. A estrutura combina um parque fotovoltaico massivo a baterias de resposta em milissegundos.

Como o sistema guarda a energia do sol para usar durante a noite?

Você já percebeu que uma usina solar convencional só produz eletricidade enquanto o sol está brilhando no céu? Para não deixar as cidades no escuro ao anoitecer, a engenharia utiliza um sistema de armazenamento de energia em baterias de grande escala, conhecido como BESS.

Em vez de aquecer fluidos em torres térmicas lentas, os painéis fotovoltaicos enviam a eletricidade para inversores bidirecionais. Com rendimento de carga superior a 85%, o banco eletroquímico armazena 1.300 MWh e injeta energia na rede em milissegundos, evitando o uso de usinas a combustível fóssil.

A primeira fase do projeto prevê aproximadamente 630 MW de capacidade fotovoltaica instalada — Créditos: Imagem gerada por IA

Quais são as dimensões e capacidades técnicas do Midelt Solar-Storage?

A combinação de placas solares de alta eficiência com contêineres de armazenamento exige uma infraestrutura elétrica robusta para suportar altíssimas correntes contínuas.

Capacidade fotovoltaica de pico: gera 630 MW de potência em corrente contínua através de módulos monocristalinos equipados com rastreadores de eixo único.

Capacidade de armazenamento BESS: armazena até 1.300 MWh com baterias de lítio-ferro-fosfato (LFP) instaladas em módulos climatizados.

armazena até 1.300 MWh com baterias de lítio-ferro-fosfato (LFP) instaladas em módulos climatizados. Inversores centrais de grande porte: convertem a corrente contínua dos painéis e baterias em corrente alternada na tensão de 33 kV.

convertem a corrente contínua dos painéis e baterias em corrente alternada na tensão de 33 kV. Área de implantação geotécnica: ocupa terrenos preparados no platô de Midelt com níveis de radiação solar superiores a 2.200 kWh/m² por ano.

ocupa terrenos preparados no platô de Midelt com níveis de radiação solar superiores a 2.200 kWh/m² por ano. Redução de impacto ambiental: evita a emissão anual de mais de 500 mil toneladas de CO2 na matriz elétrica operada pela MASEN.

Como a usina opera durante os picos de consumo de energia?

Durante as horas de maior insolação, os painéis fotovoltaicos atendem a demanda diurna da rede elétrica e enviam o excedente de energia para o banco de baterias. Módulos de controle automatizados monitoram a tensão da rede e ajustam a taxa de carregamento em tempo real.

Quando o sol se põe e o consumo nas cidades aumenta, o sistema inverte o fluxo e passa a descarregar as baterias. Essa transição sem interrupção estabiliza a frequência da rede e garante energia limpa durante os horários de pico noturno.

Parâmetro técnico Concentração térmica (CSP) Fotovoltaica com BESS (Midelt) 💡 Eficiência de conversão 15% a 20% no ciclo térmico Superior a 22% nas placas e >85% no BESS 🏗️ Velocidade de montagem Lenta (4 a 5 anos de obra) Rápida com contêineres modulares pelo CEEC Group 💰 Custo estimado por kWh Aproximadamente $0,15/kWh Reduzido para a faixa de $0,03 a $0,05/kWh

Onde acompanhar o avanço das obras solares no Marrocos?

O projeto Noor Midelt 1 representa uma mudança importante na infraestrutura de energia da África do Norte. O planejamento conduzido pela agência governamental posiciona o país como um dos maiores polos de transição energética do mundo.

A contratação do conglomerado internacional demonstra a viabilidade de instalar grandes parques solares com baterias em áreas semiáridas. A produção em vídeo traz detalhes sobre o andamento e a escala das obras locais.

Abaixo, um vídeo do canal Projets du Maroc que aprofunda o tema:

Quais normas técnicas garantem a segurança de grandes bancos de baterias?

A montagem de um sistema BESS de 1.300 MWh exige o cumprimento da norma IEC 62933, que define os requisitos de segurança e desempenho em armazenamento de energia, e da norma NFPA 855 para proteção contra incêndios.

Esses padrões estabelecem o isolamento térmico entre os módulos, sistemas de supressão de chamas por gás inerte e controle contínuo de temperatura. Assim, a engenharia evita o risco de sobreaquecimento e garante a durabilidade das baterias.

O armazenamento de 1.300 MWh foi projetado para apoiar funções como deslocamento de energia, regulação de frequência e estabilidade da rede — Créditos: Imagem gerada por IA

Quando é necessário contratar um engenheiro eletricista para usinas solares?

A integração de parques solares com bancos de armazenamento exige o dimensionamento técnico realizado por um engenheiro eletricista especialista em redes de alta tensão. A conexão inadequada de inversores pode provocar curtos-circuitos e queima de equipamentos.

Esse profissional realiza cálculos de fluxo de carga, proteção contra surtos elétricos e aterramento da infraestrutura. Não é uma instalação feita sem projeto formal porque falhas elétricas colocam em risco a estabilidade de toda a região.