Resumo executivo 🏗️ Passarela técnica de apoio Uma via metálica temporária de cerca de 12 km construída sobre o mar para transportar insumos e guindastes pesados. 🌊 Proteção contra ondas e marés Fixada ao leito marinho por estacas de aço, a plataforma elimina o balanço das ondas durante a perfuração do solo. ⏱️ Agilidade nos trabalhos marítimos Reduz a dependência constante de barcos de apoio e diminui o tempo total da construção dos pilares definitivos. 🛠️ Estrutura modular desmontável Após a conclusão das fundações permanentes, os módulos metálicos serão retirados sem deixar resíduos no oceano.

A construção da Ponte Salvador–Itaparica exige vencer correntes marítimas e profundidades de até 60 metros na Baía de Todos-os-Santos. Para garantir a segurança dos operários e manter o fluxo de suprimentos, os engenheiros adotaram uma plataforma provisória de apoio ao longo do traçado.

Por que construir uma ponte provisória ao lado da ponte principal?

Você já tentou segurar uma furadeira firme enquanto está em cima de uma canoa balançando na água? A força do mar faz qualquer barco oscilar, o que impede perfurações com precisão milimétrica nas fundações. Isso exige o uso de uma plataforma fixa cravada no fundo do mar para estabilização dinâmica.

Ao fixar estacas metálicas tubulares no leito marinho, a estrutura absorve os impactos das ondas e ventos sem repassar o balanço aos guindastes. Assim, os equipamentos trabalham sobre uma base com rigidez equivalente a um piso terrestre, garantindo o alinhamento das estacas definitivas.

A estrutura provisória cria uma frente de trabalho estável para movimentação de máquinas, materiais e equipes sobre a baía — Créditos: Imagem gerada por IA

Qual é a estrutura e o tamanho da plataforma provisória da obra?

A montagem do canteiro marítimo envolve milhares de toneladas de perfis de aço, tubos de fundação e componentes modulares distribuídos entre a capital baiana e a Ilha de Itaparica. A infraestrutura provisória foi projetada pelo consórcio responsável para suportar máquinas pesadas com total estabilidade.

Extensão total da plataforma de apoio: cerca de 12,3 km divididos entre a margem de Salvador (7,25 km) e a margem de Vera Cruz (5,08 km), acompanhando o trajeto da travessia principal.

Capacidade de suporte dos guindastes: suporta equipamentos pesados de até 60 toneladas e martelos hidráulicos sobre a pista provisória.

suporta equipamentos pesados de até 60 toneladas e martelos hidráulicos sobre a pista provisória. Composição dos módulos metálicos: utiliza painéis de vigas Bailey e treliças estruturais encaixáveis de alta resistência.

utiliza painéis de vigas Bailey e treliças estruturais encaixáveis de alta resistência. Fixação no leito marinho: estacas metálicas tubulares cravadas com martelos vibratórios e de percussão em águas profundas.

estacas metálicas tubulares cravadas com martelos vibratórios e de percussão em águas profundas. Bases em terra e pátios logísticos: inclui o canteiro da Calçada em Salvador, o canteiro de São Roque do Paraguaçu e centrais operacionais em Vera Cruz.

Como a plataforma provisória funciona durante a cravação dos pilares?

Na prática, guindastes e perfuratrizes deslizam sobre a plataforma provisória e se posicionam exatamente acima do ponto de cada pilar definitivo. Uma estrutura-guia ajusta o ângulo da estaca metálica enquanto martelos vibratórios cravam o tubo de aço no solo marinho.

Assim que as estacas chegam ao solo firme, o concreto é bombeado diretamente da terra pelas tubulações fixadas na pista auxiliar. Isso elimina a dependência de balsas de concreto em dias de mar agitado e mantém a concretagem contínua.

Método de Apoio Balsas Flutuantes Plataforma Linear Provisória ⚓ Estabilidade Operacional Variável, sujeita a ondas e marés Alta, cravada diretamente no leito marinho 🚚 Transporte de Insumos Limitado pelo tamanho das embarcações Contínuo via pista metálica sobre o mar 🌧️ Sensibilidade Climática Frequente paralisação em ventos fortes Baixa interrupção dos trabalhos diários

Como estão avançando os canteiros e a plataforma no mar em 2026?

A movimentação nos canteiros do bairro da Calçada, em Salvador, e na Ilha de Itaparica se intensificou em 2026 com o desembarque de equipamentos pesados vindos da China. A montagem dos módulos metálicos no litoral baiano mobiliza centenas de operários especializados em fundações offshore.

O transporte contínuo de materiais entre os pontos operacionais do Governo da Bahia garante o avanço das frentes de trabalho antes da cravação dos pilares do trecho estaiado. O acompanhamento em vídeo permite visualizar a dimensão da travessia provisória.

Abaixo, um vídeo do canal Urbana que aprofunda o tema:

Quais normas de engenharia regem a construção de estruturas em ambiente marinho?

O dimensionamento de pontes e plataformas em alto-mar precisa atender rigidamente à norma ABNT NBR 7187 para estruturas de concreto em pontes e à ABNT NBR 8800 para estruturas de aço. Além disso, o projeto das fundações profundas segue os critérios da ABNT NBR 6122.

A aplicação rigorosa dessas normas garante que as estacas resistam à corrosão salina, ao ataque de cloretos e às pressões hidrodinâmicas das correntes marítimas. Assim, a plataforma provisória mantém a estabilidade do conjunto até que a ponte definitiva esteja concluída.

A plataforma temporária serve como base de apoio enquanto as fundações definitivas da ponte são executadas no leito da baía — Créditos: Imagem gerada por IA

Quando é necessário contratar um engenheiro geotécnico para obras marítimas?

Qualquer intervenção de infraestrutura em áreas costeiras, como marinas, trapiches, píeres ou contenções marítimas, exige a contratação de um engenheiro geotécnico e de um engenheiro civil especialista em pontes. A análise do solo submarino e o cálculo de cargas fluindo sobre a água demandam sondagens CPT e SPT rigorosas.

Não é um trabalho que se faz sem estudos hidrodinâmicos prévios, pois erros na cravação de estacas podem provocar colapsos por erosão marinha ou tombamento de cargas. Por isso, o acompanhamento de profissionais habilitados garante a segurança e o licenciamento ambiental da obra.