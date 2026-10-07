Resumo executivo 🚇 Ligação subaquática imersa Uma passagem de concreto de 1,5 km instalada abaixo do canal marítimo sem interromper o tráfego de navios do Porto de Santos. 🧱 Módulos pré-moldados em doca seca Blocos gigantescos fabricados em terra, rebocados na água e afundados com precisão milimétrica em uma trincheira escavada. ⏱️ Fim do gargalo de mobilidade Reduz o tempo de travessia regional de cerca de 1 hora em filas de balsa para cerca de 5 minutos de percurso contínuo. 💰 Investimento e cronograma Projeto de R$ 6,8 bilhões com início da mobilização e doca seca em 2027 e operação prevista até 2030.

O leito do canal portuário de Santos receberá o primeiro túnel submerso da América Latina, encurtando uma travessia histórica de uma hora para apenas cinco minutos. Separadas por poucos metros de água no canal portuário, Santos e Guarujá dependem há décadas de balsas congestionadas ou de um longo desvio rodoviário para conectar suas populações e cadeias produtivas.

Por que fazer um túnel no fundo do mar é melhor do que construir uma ponte?

A escolha entre erguer uma ponte elevada ou instalar um túnel no leito marítimo depende da preservação da navegação no maior porto do país. O canal exige passagem livre constante para navios porta-contêineres de grande porte.

Uma ponte exigiria pilares elevados e um gabarito de navegação superior a 70 metros de altura, demandando extensas rampas de acesso que impactariam áreas urbanas consolidadas. O túnel imerso elimina essa barreira ao permitir que os navios naveguem na superfície enquanto o tráfego terrestre flui por baixo do canal.

Os elementos do túnel são fabricados em terra para permitir maior controle geométrico e estrutural antes da etapa de imersão — Créditos: Imagem gerada por IA

Quais são as dimensões e especificações técnicas da estrutura imersa?

O empreendimento de R$ 6,8 bilhões emprega soluções de engenharia costeira projetadas para suportar o peso da coluna d’água, o empuxo do solo e a carga diária de veículos.

Extensão total da ligação: engloba 1,5 quilômetro de comprimento total entre os acessos viários e trincheiras rebaixadas nas duas margens.

Trecho imerso sob o canal: possui 870 metros de extensão posicionados diretamente abaixo do leito marinho.

possui 870 metros de extensão posicionados diretamente abaixo do leito marinho. Módulos de concreto armado: constituído por blocos pré-moldados pré-fabricados em doca seca, cada um com mais de 100 metros de comprimento.

constituído por blocos pré-moldados pré-fabricados em doca seca, cada um com mais de 100 metros de comprimento. Profundidade de assentamento: alocado a mais de 20 metros abaixo do nível do mar, garantindo a dragagem e o calado do canal portuário.

alocado a mais de 20 metros abaixo do nível do mar, garantindo a dragagem e o calado do canal portuário. Capacidade multimodal: planejado para abrigar três faixas de tráfego por sentido, transporte público, canal reservado ao VLT, além de galeria segregada para pedestres e ciclistas.

Como funciona a montagem de um túnel imerso na prática?

Ao contrário dos túneis perfurados por tuneladoras tipo tatuzão, o sistema imerso é construído em ambiente seco em terra. Os módulos gigantes de concreto são moldados em uma doca seca, vedados temporariamente e rebocados flutuando pela água até o local final.

Uma trincheira é previamente escavada e nivelada no fundo do canal marítimo. Ao preencher os tanques internos com água, o módulo afunda progressivamente de forma controlada até se apoiar no leito, onde juntas de borracha hidráulicas garantem a vedação hermética antes do aterro de proteção.

Parâmetro Estrutural Ponte Estaiada Elevada Túnel Imerso Subaquático Gabarito Marítimo Exige pilares e altura superior a 70 metros Livre, alocado abaixo da bacia de evolução Desapropriações Urbanas Extensas para acomodar rampas de acesso Reduzidas, conectando-se em trincheiras urbanas Resistência Climática Interrupções por ventos fortes e ressacas Totalmente protegido contra condições atmosféricas

Como é feito o planejamento logístico e o trajeto da nova travessia?

O trajeto planejado conectará diretamente a região de Macuco, em Santos, ao bairro de Vicente de Carvalho, em Guarujá. Essa ligação contínua substituirá a dependência das balsas e encurtará a viagem de quase uma hora para cinco minutos.

A nova estrutura se integrará à Rodovia Cônego Domênico Rangoni, organizando o trânsito regional e facilitando o fluxo logístico em direção à malha rodoviária e à BR-101. A seguir, confira a explicação em vídeo sobre o traçado da obra.

Abaixo, um vídeo do canal CNN Brasil que aprofunda o tema:

Quais normas técnicas garantem a durabilidade do concreto no mar?

O concreto exposto ao ambiente marinho agressivo exige blindagem contra a ação dos íons de cloreto presentes na água salgada. O projeto atende aos requisitos rígidos da ABNT NBR 6118 para estruturas de concreto e da ABNT NBR 12655 para controle de dosagem de materiais.

Para assegurar mais de 100 anos de vida útil, utiliza-se concreto de baixíssima porosidade, adição de sílica ativa e espessura de cobrimento reforçada sobre o aço. Esse conjunto bloqueia a corrosão interna e evita infiltrações sob elevada pressão hidrostática.

Depois de flutuarem até o ponto de instalação, os módulos são posicionados e imersos de forma controlada no leito preparado — Créditos: Imagem gerada por IA

Quando é necessário consultar um engenheiro especialista em geotecnia marinha?

A implantação de obras subaquáticas exige estudos rigorosos da capacidade de suporte do leito marinho por meio de sondagens e batimetrias. A presença de um engenheiro geotécnico é essencial para projetar o nivelamento do solo e evitar adensamentos ou deslocamentos da estrutura.

Escavações costeiras e contenções submersas não devem ser realizadas sem parecer técnico de um engenheiro civil especialista em fundações profundas. O dimensionamento incorreto do empuxo hidrostático pode comprometer a estabilidade do solo e gerar riscos estruturais graves.