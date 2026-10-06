Resumo executivo 💧 Volume de armazenamento Dois tanques com capacidade de 10 milhões de litros cada, totalizando 20 milhões de litros de água tratada. 📐 Dimensões da estrutura Cada reservatório possui cerca de 56 metros de diâmetro, entre as maiores estruturas do tipo na América Latina. 🏖️ Alcance regional Garante estabilidade hídrica para 1,2 milhão de moradores e turistas em cinco municípios da Baixada Santista. ⚙️ Tecnologia construtiva Concreto armado protendido de alta estanqueidade para suportar elevadas pressões hidrostáticas sem vazamentos.

Duas estruturas circulares de concreto armado inauguradas em Itanhaém transformaram a segurança hídrica do litoral paulista. Em períodos de alta temporada, o consumo de água na Baixada Santista triplica de forma repentina. Para evitar torneiras secas em momentos de pico, a engenharia hidráulica precisou construir reservatórios de escala inédita no país.

Por que reservatórios gigantes de água precisam ser redondos?

Você já reparou como balões cheios de água ficam perfeitamente arredondados? Quando armazenamos milhões de litros de líquido, a água empurra as paredes da estrutura com a mesma força em todas as direções.

Em paredes retas, os cantos sofreriam uma concentração de tensão gigantesca e rachariam facilmente. O formato circular distribui essa força uniformemente, permitindo que as paredes de concreto trabalhem sob compressão contínua para conter a pressão hidrostática sem colapsar.

Cada reservatório possui dimensões suficientes para armazenar milhões de litros de água tratada em uma única estrutura — Créditos: Imagem gerada por IA

Quais são as dimensões e especificações técnicas dos novos reservatórios de Itanhaém?

A construção promovida pela Sabesp na Estação de Tratamento de Água Mambu-Branco exigiu volumes colossais de concreto e aço. Cada detalhe dimensional foi calculado para resistir a décadas de operação ininterrupta sob Sol e névoa salina.

Capacidade total de armazenagem: possui 20 milhões de litros divididos em duas células independentes de 10 milhões de litros cada, garantindo que a manutenção de um tanque não interrompa o abastecimento.

Diâmetro da estrutura: possui cerca de 56 metros em cada reservatório, dimensão equivalente à largura de um campo de futebol profissional.

possui cerca de 56 metros em cada reservatório, dimensão equivalente à largura de um campo de futebol profissional. População beneficiada: atende cerca de 1,2 milhão de moradores fixos e turistas espalhados por Peruíbe, Itanhaém, Mongaguá, Praia Grande e São Vicente.

atende cerca de 1,2 milhão de moradores fixos e turistas espalhados por Peruíbe, Itanhaém, Mongaguá, Praia Grande e São Vicente. Material estrutural: utiliza concreto armado protendido moldado com aditivos impermeabilizantes de baixa porosidade para vedação total.

utiliza concreto armado protendido moldado com aditivos impermeabilizantes de baixa porosidade para vedação total. Complexo Mambu-Branco: integra um centro de reservação que alcança 40 milhões de litros de água tratada no total acumulado do sistema.

Como esses reservatórios garantem água na torneira mesmo no topo do verão?

Durante a madrugada, quando o consumo da cidade cai, as bombas da estação de tratamento enchem os reservatórios até a capacidade máxima. Quando o sol nasce e milhares de turistas ligam os chuveiros simultaneamente, a água estocada desce por gravidade pelas tubulações de grande diâmetro.

Esse mecanismo equilibra a pressão em toda a rede de distribuição sem sobrecarregar as bombas de captação dos rios. Assim, o sistema mantém o fluxo constante nas torneiras mesmo nos dias de calor extremo no litoral.

Parâmetro de Engenharia Reservatórios Convencionais Novas Estruturas Mambu-Branco 💧 Volume unitário 1 a 3 milhões de litros 10 milhões de litros por tanque 📐 Diâmetro da parede 15 a 25 metros de diâmetro 56 metros de diâmetro circular 🛡️ Estabilidade no pico Oscilação frequente de pressão Abastecimento contínuo garantido

Quer ver como funciona a engenharia por trás do complexo Mambu-Branco?

A operação de montagem e concretagem de estruturas de 56 metros de diâmetro envolveu centenas de profissionais e dezenas de caminhões no litoral. Ver a escala física dessa obra ajuda a compreender a complexidade do saneamento moderno.

No registro em vídeo divulgado pela concessionária, é possível acompanhar os bastidores das instalações e o funcionamento dos grandes dutos de integração regional.

Abaixo, um vídeo do canal da Sabesp que aprofunda o tema:

Quais normas técnicas de engenharia garantem a segurança de grandes reservatórios?

Projetos de contenção hídrica desse porte seguem rigorosamente as diretrizes da ABNT NBR 6118 para estruturas de concreto e da ABNT NBR 9575 para impermeabilização. Essas regras definem a espessura mínima do cobrimento de aço para evitar que a maresia do litoral corroa a armadura interna.

Os engenheiros também realizam testes de estanqueidade preenchendo os tanques gradualmente antes da liberação operacional. Esse rigor impede microfissuras e garante vida útil superior a 50 anos para a infraestrutura.

O formato circular ajuda a distribuir de maneira uniforme os esforços provocados pela pressão da água nas paredes — Créditos: Imagem gerada por IA

Quando é necessário contratar um engenheiro especialista em hidráulica e saneamento?

Seja em grandes obras públicas ou em reservatórios industriais e condominiais, qualquer estrutura de armazenamento de água exige cálculo de cargas e sondagem geotécnica do solo. Um engenheiro especialista em drenagem urbana ou em estruturas de concreto deve ser chamado na fase inicial do projeto.

A construção de reservatórios sem dimensionamento técnico adequado pode provocar recalque no terreno, trincas por pressão e vazamentos graves. Não é um trabalho que você faz sozinho porque envolve riscos de colapso e contaminação do lençol freático.