Resumo executivo ⛏️ Escavação em caverna profunda Duas grandes salas abertas na rocha a 800 metros de profundidade para abrigar a casa de força sem alterar a superfície do parque nacional. 🔄 Bateria hidráulica reversível O sistema bombeia água entre dois reservatórios com 700 metros de desnível para armazenar energia limpa e injetar até 2.200 MW na rede. 🛡️️ Suporte estrutural contínuo Tirantes de rocha e concreto projetado travam as paredes expostas impedindo desabamentos sob altíssima pressão geológica. 🧱 Concreto estrutural de transição O avanço das escavações permite a instalação do concreto permanente que suportará as turbinas de grande porte e os geradores.

A escavação subterrânea nas Snowy Mountains avança para transformar 27 quilômetros de montanha em uma mega bateria hidráulica de armazenamento de energia.

Por que construir uma usina hidrelétrica dentro de uma montanha a 800 metros de profundidade?

Imagine uma bateria gigante que não usa lítio nem químicos, mas aproveita a força da gravidade e a água represada entre duas montanhas. Para funcionar sem destruir a floresta na superfície nem sofrer com variações do clima, toda a estrutura de máquinas fica escondida em grandes salões cavados na rocha maciça, em um mecanismo conhecido como usina hidrelétrica reversível de acumulação por bombeamento.

A água do reservatório superior de Tantangara desce por um túnel sob pressão aproveitando um desnível de 700 metros para girar seis turbinas reversíveis Francis na caverna inferior. Quando há excesso de energia solar e eólica na rede, o sistema inverte o sentido do motor para bombear a água do reservatório de Talbingo de volta ao topo, armazenando até 350 gigawatts-hora de energia útil.

A futura casa de força é escavada em etapas dentro da rocha e estabilizada antes da instalação das estruturas permanentes — Créditos: Imagem gerada por IA

Quais são as dimensões e capacidades técnicas do complexo subterrâneo do Snowy 2.0?

A construção conduzida pela joint venture Future Generation (Webuild e Clough) envolve volumes de escavação e profundidades de engenharia que figuram entre os maiores projetos hidroelétricos do mundo. O dimensionamento das cavernas e túneis foi projetado para suportar tensões geomecânicas sob a norma de engenharia de rochas ISRM (International Society for Rock Mechanics).

Extensão total da rede de túneis: soma 27 quilômetros de escavações com tuneladoras TBM de até 11 metros de diâmetro operando em rocha dura e zonas de falha geológica.

Dimensões da caverna principal das turbinas: mede 251 metros de comprimento, 22 metros de largura e 50 metros de altura, equivalente a um edifício de 17 andares cavado na rocha.

Capacidade total de geração contínua: entrega 2.200 megawatts de potência para suprir cerca de 3 milhões de residências por uma semana inteira.

Profundidade de cobertura rochosa: atinge 800 metros de manto de rocha sobre o teto do complexo subterrâneo no Kosciuszko National Park.

Volume total de escavação subterrânea: supera 800.000 metros cúbicos de rocha removidos por perfuração e detonação controlada com explosivos civis.

Como funciona a escavação e estabilização de uma caverna subterrânea desse porte?

A escavação de uma caverna com 50 metros de altura ocorre de cima para baixo em tiras horizontais sequenciais, chamadas de bancadas. Conforme os explosivos fragmentam a rocha em cada nível, jumbos de perfuração instalam milhares de tiras de aço e aplicam camadas de concreto projetado reforçado com fibras sintéticas para selar a abóboda e evitar qualquer movimentação do maciço rochoso.

Após a conclusão do desmonte de rocha, as equipes iniciam a fase de concreto estrutural de base, criando blocos maciços para ancorar os caracóis em aço e as seis turbinas reversíveis. Essa massa de concreto absorve as vibrações das máquinas durante a transição rápida entre a geração de eletricidade e o bombeamento, mantendo o complexo estável por mais de 150 anos.

Estrutura do Complexo Dimensão / Métrica Função na Engenharia 🏙️ Caverna da Casa de Força 251 m x 22 m x 50 m Abrigará 6 turbinas Francis reversíveis e geradores mecânicos ⚡ Caverna dos Transformadores 223 m x 20 m x 40 m Eleva a tensão da energia gerada antes da transmissão para a rede 🏔️ Túnel de Pressão Principal 27 km de extensão Conecta os reservatórios de Tantangara e Talbingo sob a montanha

Como o avanço das obras na caverna foi registrado pelas equipes em 2026?

As atualizações operacionais divulgadas pelas construtoras mostram o momento em que a escavação profunda dá lugar às estruturas civis permanentes. Engenheiros e operadores trabalham nas profundezas da montanha para preparar a base hidráulica que receberá os equipamentos pesados vindo da fábrica da Voith Hydro.

O registro audiovisual detalha a escala monumental das cavernas e a transição da fase de desmonte de rocha para a concretagem dos pisos de apoio. Essa conquista representa o marco operacional mais crítico do projeto Snowy 2.0 antes do início da montagem eletromecânica.

Abaixo, um vídeo do Clough que aprofunda o tema:

Quais normas internacionais garantem a segurança de túneis e cavernas em rocha profunda?

Projetos de engenharia subterrânea sob centenas de metros de rocha seguem diretrizes rigorosas da ISRM (Sociedade Internacional de Mecânica das Rochas) e normas internacionais de suporte estrutural como a ASCE 27 e diretrizes da ABNT NBR 15649 para obras subterrâneas. Essas normas exigem o monitoramento constante do estado de tensão no interior do maciço rochoso através de piezômetros e extensômetros a laser.

Seguir esses critérios técnicos previne deformações plásticas no contorno do túnel e garante que a água em altíssima pressão não infiltre nas fissuras da montanha. O cumprimento estrito das normas de geotecnia assegura a durabilidade projetada de 150 anos sem risco de colapso estrutural sob carregamento hidráulico contínuo.

Tirantes, malhas e concreto projetado ajudam a controlar deformações do maciço enquanto a escavação avança em profundidade — Créditos: Imagem gerada por IA

Quando é necessário contratar um engenheiro geotécnico para obras de escavação e contenção?

Qualquer intervenção que exija corte de taludes, escavação de subsolos profundos ou tubulações sob pressão necessita do projeto e acompanhamento direto de um engenheiro geotécnico e de um engenheiro de estruturas. Esses profissionais analisam a resistência do solo e realizam ensaios de sondagem para projetar o tipo exato de cortina de contenção ou tirantes.

Escavações profundas não podem ser executadas de forma empírica porque a pressão exercida pelo solo e pela água subterrânea varia rapidamente com a profundidade. Sem o dimensionamento técnico adequado, o risco de escorregamento de terra e danos a construções vizinhas torna a obra inviável e perigosa.