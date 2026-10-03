Resumo executivo 🏗️ O que é a operação? O içamento e assentamento do vaso de pressão de 13 metros do segundo reator nuclear de Hinkley Point C. ⚙️ Como funciona o guindaste? O Big Carl suspende a peça de 500 toneladas e a entrega ao guindaste polar interno, que a gira para a vertical. 📐 Qual a precisão do encaixe? A peça desce no poço do reator com apenas 40 mm de margem livre em relação aos suportes estruturais. ⏱️ Por que a obra acelerou? A padronização de processos reduziu o tempo de montagem da Unidade 2 em cerca de 20% a 30% frente à primeira.

A montagem de componentes nucleares de 500 toneladas exige precisão milimétrica, onde um guindaste gigante e uma ponte rolante interna operam em sinergia perfeita.

Como uma peça de 500 toneladas entra em um poço de concreto sem tocar nas paredes?

Imagine manobrar um caminhão carregado dentro de uma garagem estreita com centímetros de folga nas laterais. No setor nuclear, essa tarefa exige transferir o peso de um guindaste gigante para uma ponte rolante circular, processo chamado de içamento pesado coordenado.

O guindaste superpesado Big Carl suspendeu o vaso de pressão de 13 metros sobre o edifício de contenção. Em seguida, o guindaste polar interno girou a peça de 500 toneladas para a vertical, descendo a estrutura no poço do reator com folga lateral de apenas 40 mm.

O vaso de pressão do segundo reator foi posicionado com margem extremamente reduzida em relação aos suportes estruturais — Créditos: Imagem gerada por IA

Quais são os números técnicos do maior guindaste do mundo e do reator?

A movimentação de estruturas nucleares exige equipamentos com capacidade de carga extrema e estabilidade calculada contra ventos e vibrações do solo.

Capacidade máxima de carga do guindaste Big Carl: suporta 5.000 toneladas métricas em um raio de 40 metros, operando sobre trilhos circulares de aço.

Altura estrutural da lança: atinge 250 metros de elevação máxima em sua configuração mais alta, superando arranha-céus convencionais.

Dimensões do vaso do reator: possui 13 metros de altura e peso de 500 toneladas, fabricado em aço forjado pela Framatome .

pela . Tolerância de assentamento: exige margem de folga de apenas 40 milímetros de cada lado em relação ao anel de suporte.

Otimização do cronograma: reduziu o tempo de execução da Unidade 2 entre 20% e 30% em relação à Unidade 1 da usina.

Como funciona o passo a passo da rotação e do assentamento do reator?

O processo começa na área externa, onde o guindaste Big Carl ergue o vaso de pressão do veículo de transporte e o eleva acima do topo do prédio. A peça entra na cúpula aberta até alcançar o raio de ação do guindaste polar interno.

Uma vez fixado nos ganchos internos, o guindaste polar executa a rotação de 90 graus da peça, alinhando a estrutura horizontal na vertical exata. Guiada por sensores, a peça desce sobre o anel de sustentação de concreto estrutural e aço, onde é travada em definitivo.

Etapa / Parâmetro Unidade 1 (Pioneira) Unidade 2 (Otimizada) 🏗️ Método de Içamento Içamento sequencial padrão Modulagem integrada com Big Carl ⏱️ Tempo de Execução Tempo base de montagem Redução de 20% a 30% no tempo 📐 Margem de Encaixe 40 mm de folga radial 40 mm com controle a laser avançado

Onde assistir à operação de posicionamento do segundo reator?

O registro gravado no canteiro de obras mostra o momento em que a estrutura de 500 toneladas é suspensa e manobrada no topo da cúpula do reator. As imagens documentam a coordenação do guindaste com as equipes de solo.

A gravação revela a transição entre o guindaste externo e a ponte rolante polar dentro do edifício de contenção. Acompanhe a seguir a manobra completa no vídeo oficial da concessionária.

Abaixo, um vídeo do canal oficial da EDF Energy que aprofunda o tema:

Quais normas técnicas regem o içamento e a fabricação de reatores nucleares?

A construção de reatores nucleares segue diretrizes internacionais rígidas, como a norma de projeto mecânico ASME Section III e o código europeu RCC-M. Além disso, as operações de içamento com guindastes de grande porte respeitam a norma BS EN 13000.

O cumprimento dessas exigências assegura que o vaso resista a pressões operacionais extremas sem apresentar deformações térmicas ou mecânicas. Assim, garante-se a integridade do combustível nuclear durante toda a vida útil da usina.

A operação exigiu coordenação entre o içamento externo e o sistema interno responsável por orientar e posicionar a peça dentro do edifício — Créditos: Imagem gerada por IA

Quando é necessário contratar um engenheiro especialista em rigging?

Projetos industriais que movimentam peças acima de 10 toneladas exigem um engenheiro civil especialista em rigging para planejar o içamento. Esse profissional calcula a distribuição de carga no solo e define os pontos exatos de amarração da estrutura.

Operações pesadas sem rigor técnico podem causar o afundamento do terreno de apoio ou a ruptura de cabos sob tensão. Por isso, estudos de estabilidade e simulações prévias são obrigatórios para evitar colapsos estruturais em canteiros de obras.