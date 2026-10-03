Resumo executivo 🚇 Túnel de trincheira aberta Estrutura do tipo cut-and-cover escavada na superfície e coberta com solo para ocultação total. 🧩 Montagem de 5.020 blocos Painéis duplos de concreto pré-moldado encaixados em formato de M para abrigar duas vias expressas. 🌳 Reintegração à paisagem Cobertura vegetal nativa que elimina a poluição sonora e protege a fauna das áreas rurais vizinhas. ⏱️ Aceleração industrial Produção fora do canteiro que dobrou a velocidade de instalação e cortou emissões na obra.

A engenharia britânica finalizou a estrutura do maior túnel do tipo cut-and-cover da ferrovia de alta velocidade HS2, integrando 2,5 quilômetros de trilhos diretamente à paisagem rural. Construir uma linha ferroviária de alta velocidade perto de vilarejos exige reduzir o ruído e o impacto visual. Na zona rural de Northamptonshire, a engenharia optou por erguer um túnel de concreto na superfície e recobri-lo com solo e árvores.

Por que construir um túnel na superfície em vez de perfurar a terra?

Em solos rasos ou argilosos, perfurar galerias profundas com megatuneladoras custa caro e gera riscos de desabamento. A alternativa mais eficiente é abrir uma vala, erguer a estrutura com peças pré-fabricadas e cobrir tudo com terra. Isso se chama método cut-and-cover.

O Chipping Warden Green Tunnel utiliza arcos de concreto que formam um perfil duplo em formato de “M”. Essa geometria transfere a carga do aterro superior diretamente para as paredes laterais e a fundação. Assim, a estrutura suporta toneladas de terra sem precisar de pilares centrais.

Milhares de peças de concreto pré-moldado foram encaixadas para formar as duas galerias ferroviárias paralelas — Créditos: Imagem gerada por IA

Quais são as dimensões e especificações técnicas do túnel de Chipping Warden?

O projeto foi executado pela joint venture **EKFB** (Eiffage, Kier, Ferrovial e BAM Nuttall) em parceria com a especialista **Matière**. Os dados refletem a escala da obra:

Comprimento total da estrutura: estende-se por 2,5 quilômetros através da zona rural de Northamptonshire.

Total de seções pré-moldadas: composto por exatamente 5.020 blocos de concreto fabricados fora do canteiro.

Configuração dos módulos: cada anel transversal possui 5 peças encaixadas que criam duas galerias paralelas.

Ritmo de montagem otimizado: alcançou a marca de 5,5 seções instaladas por dia após ajustes na logística de guindastes.

Revestimento vegetal superior: recoberto por uma camada de solo reforçado com o plantio de mais de 60 mil árvores nativas.

Como funciona o encaixe dos blocos de concreto no canteiro de obras?

A equipe prepara uma base rígida de concreto magro e telas de aço reforçadas. Em seguida, guindastes de esteira posicionam as paredes e as abóbadas superiores, vedando as juntas contra infiltrações de água.

O espaço central no topo do perfil em “M” recebe **concreto leve aerado** para dar estabilidade sem adicionar peso excessivo. Quando os blocos travam, caminhões depositam a terra de volta sobre o túnel para iniciar o reflorestamento.

Método de Construção Velocidade de Execução Impacto Ambiental e Sonoro 🌿 Túnel Verde (Cut-and-Cover) Alta (5,5 peças/dia com blocos pré-moldados) Elimina o ruído na superfície e reintegra a vegetação nativa. 🚜 Trinchera Aberta Tradicional Média (exige escavação prolongada) Deixa o ruído exposto e divide habitats naturais. ⚙️ Escavação Profunda (TBM) Baixa em solos rasos (alto custo operacional) Não altera a superfície, mas gera alto volume de entulho.

Como foi a colocação do último bloco de concreto no túnel?

A elevação da última peça pré-moldada marcou o fim da montagem da estrutura principal. A operação exigiu coordenação precisa entre os guindastes e as equipes de solo para alinhar o teto do túnel.

Após a colocação do bloco, os operários aplicaram o selamento das juntas antes do início do aterro vegetal que vai cobrir a galeria ferroviária.

Abaixo, um vídeo do HS2 Ltd que aprofunda o tema:

Quais normas técnicas garantem a segurança de um túnel recoberto?

Projetos desse porte seguem padrões rigorosos, como a **BS EN 1992 (Eurocode 2)** para estruturas de concreto e a **BS EN 1997 (Eurocode 7)** para análise geotécnica e contenção de solo. No Brasil, a referência equivalente é a **NBR 6118**.

Seguir essas diretrizes assegura que o concreto suporte a movimentação da terra e a vibração dos trens a 360 km/h sem trincar ao longo de 120 anos de vida útil.

O perfil duplo de concreto permite acomodar as duas vias ferroviárias enquanto a estrutura recebe o aterro e a paisagem é recomposta acima — Créditos: Imagem gerada por IA

Quando é necessário contratar um especialista em engenharia geotécnica ou estrutural?

Qualquer obra que envolva escavações fundas, contenção de aterros ou passagem de galerias exige o projeto assinado por um **engenheiro geotécnico** e um **engenheiro de estruturas**.

Escavar sem cálculo de estabilidade pode provocar o desabamento das paredes de contenção e rachaduras graves em construções vizinhas por causa da acomodação do solo.