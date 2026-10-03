Resumo executivo 🚜 Fim da escavação subterrânea Duas escavadeiras gigantes concluíram a perfuração de 6,5 km de túneis sem interromper o tráfego de superfície. ⚡ Início do recheio operacional Inicia-se a concretagem do pavimento, passagem de cabos elétricos, ventilação forçada e sistemas de emergência. 🚚 Alívio nas vias urbanas A estrutura desviará 15.000 caminhões pesados por dia dos bairros residenciais do nordeste de Melbourne. ⏱️ Economia de tempo Motoristas economizarão até 35 minutos no trajeto entre a M80 Ring Road e a Eastern Freeway a partir de 2028.

A conclusão da perfuração subterrânea em Melbourne marca a transição da maior obra rodoviária do estado de Victoria para a fase de montagem e engenharia operacional. Em setembro de 2026, o governo do estado de Victoria anunciou a conclusão da escavação dos Túneis do North East Link, encerrando a etapa geotécnica crítica do maior projeto rodoviário da região.

Como funciona a escavação de um megatúnel sem abalar as casas na superfície?

Imagine abrir um tubo gigante sob um bairro povoado sem fazer a terra ceder acima de você. Para evitar rachaduras em edifícios, a engenharia utiliza tuneladoras conhecidas como ‘tatuzões’.

Essas máquinas cortam a terra ao mesmo tempo em que montam anéis rígidos de concreto pré-moldado nas paredes do túnel. Esse processo estabiliza camadas profundas de arenito e argila a 45 metros de profundidade.

Depois da passagem da tuneladora, permanece uma estrutura de concreto que ainda precisa receber pavimento e diversos sistemas técnicos — Créditos: Imagem gerada por IA

Qual é o tamanho e a capacidade técnica do North East Link?

A infraestrutura conduzida pelo programa Victoria’s Big Build reúne métricas superlativas de engenharia pesada para conectar importantes artérias viárias de Melbourne.

Extensão dos túneis gêmeos: 6,5 quilômetros de escavação entre Watsonia e Bulleen, formando a maior passagem subterrânea dupla do estado.

Diâmetro das cabeças de corte: 15,61 metros por máquina, dimensão equivalente a um edifício residencial de cinco andares.

Massa do equipamento: 4.000 toneladas por tuneladora, estendendo-se por mais de 90 metros de comprimento.

Profundidade operacional máxima: até 45 metros abaixo da superfície, passando por baixo do rio Yarra e parques locais.

Desvio de carga diária: remoção estimada de 15.000 caminhões pesados do tráfego das ruas locais.

O que acontece nas entranhas do túnel após a saída do ‘tatuzão’?

Depois que a broca gigante atravessa a rocha, o tubo subterrâneo permanece como uma caverna de concreto vazia. O passo seguinte é a fase de acabamento estrutural e instalação de utilidades.

As equipes concretam a base para o asfalto, passam quilômetros de cabos de alta tensão e fixam ventiladores industriais no teto. Assim, o tubo de concreto bruto vira uma rodovia segura.

Etapa da Obra Desafio Principal Equipamento / Material ⛏️ Escavação Geotécnica Corte de rocha e contenção imediata do solo Tuneladora TBM + Anéis de aduelas de concreto 🛠️ Instalação Operacional Sistemas de ventilação, iluminação e combate a incêndio Exaustores de fluxo axial + Cabeamento blindado

Como a engenharia planejou a construção dos túneis em Melbourne?

O método construtivo combinou escavação com tuneladoras de grande porte e seções em vala aberta cobertas para criar acessos seguros nos entroncamentos rodoviários.

Para visualizar a complexidade logística desse megaprojeto subterrâneo, o canal oficial da obra demonstra o passo a passo da construção e o trajeto final da rodovia.

Abaixo, um vídeo do canal North East Link (Victoria’s Big Build) que aprofunda o tema:

Quais normas exigem ventilação forçada e segurança contra incêndio em túneis rodoviários?

Túneis longos necessitam de renovação contínua do ar para remover fumaça de escapamentos e agir rápido em emergências. Normas como a australiana Austroads e a internacional NFPA 502 regem esses sistemas.

A legislação exige exaustores potentes e rotas de fuga pressurizadas a cada poucas centenas de metros. Dessa forma, motoristas conseguem evacuar em segurança mesmo em cenários de incêncio.

A fase de acabamento instala os sistemas que permitem transformar a galeria escavada em uma infraestrutura rodoviária operacional — Créditos: Imagem gerada por IA

Quando é necessário contratar um engenheiro geotécnico especializado em obras subterrâneas?

Projetar passagens profundas ou fundações pesadas requer análise detalhada da pressão do solo e da água subterrânea. Nessas situações, o apoio de um engenheiro geotécnico é indispensável.

Não se deve iniciar escavações de grande porte sem estudos de sondagem prévios. Erros na avaliação mecânica da rocha podem causar desmoronamentos rigorosos e afetar vizinhos.