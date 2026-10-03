Resumo executivo 🌉 Viaduto ferroviário de alta velocidade Estrutura metálica de 315 metros montada em pátio lateral para cruzar a autoestrada M6 perto de Birmingham. 🚜 Lançamento com macacos hidráulicos Empuxo controlado de 4.600 toneladas deslizando sobre apoios antiaderentes a 12 metros por hora. 🚗 Tráfego mantido sem interrupção A etapa final do deslizamento posicionou o tabuleiro sem bloquear a circulação de veículos na rodovia. 🛡️ Redução de impacto e custos viários Evitou congestionamentos massivos no Reino Unido e aumentou a segurança da equipe de construção.

Engenheiros da HS2 concluíram o lançamento do viaduto M6 South sobre a autoestrada M6 no Reino Unido em operação inédita. Em dezembro de 2025, o projeto de alta velocidade HS2 concluiu a instalação do M6 South Viaduct com uma técnica que evitou paralisações na rodovia mais movimentada do país.

Como é possível empurrar uma ponte de 4.600 toneladas sem fechar a autoestrada?

Você já tentou mover um móvel pesado colocando um feltro macio sob os pés para não arranhar o piso? Na engenharia de infraestrutura, os construtores usaram um princípio parecido para cruzar uma autoestrada movimentada sem parar o trânsito. Esse método de montagem se chama lançamento incremental.

Em vez de erguer vigas com guindastes no meio da pista, as equipes da joint venture Balfour Beatty VINCI montaram as peças de aço em um pátio lateral. Depois, macacos hidráulicos empurraram a estrutura de 4.600 toneladas sobre blocos deslizantes revestidos com Teflon — reduzindo o atrito para mover a ponte a 12 metros por hora acima dos carros.

A operação foi planejada para permitir que o tabuleiro avançasse sobre a rodovia com o tráfego mantido durante a fase final — Créditos: Imagem gerada por IA

Quais são as dimensões e os números técnicos do M6 South Viaduct?

O projeto estrutural desenvolvido pela Mott MacDonald SYSTRA exigiu métricas de alta precisão para suportar os esforços de flexão durante o empuxo suspenso sobre a pista. Abaixo estão as especificações do viaduto:

Comprimento total do tabuleiro: 315 metros de estrutura mista de aço cobrindo a autoestrada M6 e suas alças de interligação.

Peso final na operação: alcançou 4.600 toneladas métricas após a pré-instalação de 51 painéis de concreto pré-moldado sobre as vigas.

sobre as vigas. Nariz de lançamento temporário: treliça metálica de 36 metros acoplada à frente da ponte para alcançar os pilares e reduzir o balanço.

Velocidade controlada de deslizamento: deslocamento contínuo mantido em cerca de 12 metros por hora durante as manobras.

Sistema de tração hidráulica: conjunto de macacos do tipo strand jacks ancorados em blocos de reação nos pilares de concreto.

Como funciona o lançamento de uma ponte sobre carros em movimento?

A operação ocorre em fases coordenadas atrás da estrutura de apoio inicial. Conforme as seções de aço são soldadas no pátio terrestre, cabos de alta resistência puxam todo o conjunto para a frente, projetando a extremidade da ponte sobre o vão livre da rodovia.

Para evitar que a ponta da ponte incline para baixo com o próprio peso, o nariz metálico temporário atua como uma alavanca de apoio, tocando o pilar seguinte antes que o corpo principal chegue. Como todo o movimento acontece acima das pistas, os motoristas trafegam normalmente embaixo com total segurança.

Critério de comparação Içamento convencional por guindaste Lançamento incremental (HS2) 🚦 Fechamento de vias públicas Exige interrupções totais e bloqueios em fins de semana Tráfego liberado durante a travessia final do tabuleiro 🏗️ Posição de montagem Guindastes posicionados diretamente no leito da pista Canteiro de fabricação montado ao lado da rodovia 🛡️ Risco de congestionamento Alto risco de retenções e filas kilométricas de veículos Mínimo impacto na malha viária operada pela National Highways

Onde assistir ao timelapse oficial do lançamento do viaduto?

A estatal HS2 Ltd gravou todas as etapas desse avanço estrutural em vídeo de alta resolução, registrando a passagem gradual do tabuleiro metálico sobre os pilares da M6.

As imagens mostram a atuação dos macacos hidráulicos e a chegada do nariz temporário nos apoios de concreto instalados entre as faixas de rolamento.

Abaixo, um vídeo do canal HS2 Ltd que aprofunda o tema:

Qual norma de engenharia rege o lançamento de estruturas metálicas?

No Reino Unido e na União Europeia, o dimensionamento e a montagem de pontes metálicas e mistas obedecem aos parâmetros do Eurocode 3 (EN 1993-2) e do Eurocode 4 (EN 1994-2). Essas diretrizes definem os limites de deformação do aço e as margens de segurança durante as fases provisórias de balanço livre.

O cumprimento dessas exigências técnicas assegura que a viga principal resista às forças de flexão e ao esmagamento localizado nos pontos de apoio sem sofrer deformação permanente. Assim, a estrutura chega intacta ao pilar final antes de receber a carga permanente dos trens.

O deslocamento combina força hidráulica, apoios de baixo atrito e um nariz de lançamento temporário para controlar a estrutura durante o avanço — Créditos: Imagem gerada por IA

Quando é necessário contratar um engenheiro estrutural para pontes?

O projeto de viadutos e travessias sobre rodovias requer a atuação obrigatória de um engenheiro civil habilitado, com especialização em engenharia de estruturas e engenharia geotécnica. Esses profissionais são os únicos responsáveis por emitir laudos, calcular a distribuição de peso e aprovar o plano de rigging e lançamento.

Mover milhares de toneladas sobre vias em operação envolve riscos severos de instabilidade, tombamento e colapso dos suportes. Por isso, esse tipo de intervenção jamais deve ser executado sem modelagem matemática rigorosa e acompanhamento presencial contínuo.