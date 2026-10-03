Resumo executivo 🏗️ Escavadeira gigante subdividida A TBM Mary pesa 4.700 toneladas e precisou ser desmembrada para girar 180 graus em um poço subterrâneo limitado. ⚙️ Operação em dois níveis O cabeçote frontal girou no fundo do poço, enquanto os módulos traseiros de até 400 toneladas foram içados para a superfície. ⏱️ Logística de seis meses Dois guindastes de 825 toneladas e plataformas hidráulicas giratórias reposicionaram todos os componentes para o novo túnel. 🎯 Sucesso e avanço final Após o giro complexo, a TBM concluiu a escavação paralela com breakthrough final realizado em 24 de setembro de 2025.

Operação inédita desmontou e rotacionou a maior tuneladora dos Estados Unidos dentro de um espaço limitado sob o mar. No projeto de expansão do **Hampton Roads Bridge-Tunnel**, na Virgínia, engenheiros enfrentaram o desafio de inverter o sentido de uma fábrica subterrânea ambulante sem espaço físico para girá-la inteira.

Por que não foi possível simplesmente girar a máquina inteira dentro do poço subterrâneo?

Imagine tentar manobrar um caminhão cegonha dentro de uma garagem de casa. Quando uma **Tunnel Boring Machine (TBM)** perfura quilômetros sob a água, ela precisa chegar a uma caixa de concreto chamada poço de recepção.

Construir um poço subterrâneo com mais de 150 metros de comprimento na **South Island** para girar a **TBM Mary** inteira custaria dezenas de milhões de dólares extras e exigiria escavações marinhas arriscadas. A solução foi o desmembramento estratégico, processo conhecido em geotecnia como manobra de turnaround híbrida.

A parte frontal da tuneladora permaneceu no subsolo e foi reposicionada dentro do espaço limitado do poço de chegada — Créditos: Imagem gerada por IA

Quais são as dimensões e especificações técnicas envolvidas no giro da TBM Mary?

O reposicionamento de uma tuneladora de grande porte exige o controle rigoroso de pesos, diâmetros e capacidades de içamento para evitar o colapso do poço de chegada ou o tombamento de cargas pesadas na superfície.

Massa total da tuneladora (TBM Mary): cerca de **4.700 toneladas métricas** distribuídas entre o escudo frontal de escavação e as carretas de apoio traseiro (back-up gantries).

Diâmetro de corte do cabeçote: aproximadamente 13,9 metros, projetado para perfurar solo argiloso e arenoso sob o leito marítimo da baía.

Capacidade individual dos guindastes principais: dois guindastes móbiles com capacidade para **825 toneladas** operando em tandem na superfície da ilha artificial.

Peso máximo de módulo içado: blocos traseiros do sistema de suporte pesando até **400 toneladas** removidos individualmente do poço de escavação.

Tempo total da manobra de turnaround: aproximadamente **6 meses** de operações contínuas de desmontagem parcial, rotação, rebaixamento e remontagem.

Como funciona na prática a rotação dividida entre o fundo do poço e a superfície?

Você já viu como guindastes gigantes trabalham em equipe para erguer pontes? No projeto liderado pelo **Virginia Department of Transportation (VDOT)**, os engenheiros dividiram a máquina em duas partes operacionais distintas.

O escudo frontal e o cabeçote de corte ficaram no fundo do poço e foram girados 180 graus sobre bases lubrificadas especiais. Enquanto isso, as carretas traseiras de até **400 toneladas** subiram à superfície, giraram em plataformas hidráulicas terrestres e retornaram ao poço alinhadas para abrir o segundo túnel paralelo.

Método Operacional Giro Completo no Poço (Tradicional) Giro Híbrido HRBT (Executado) 📐 Espaço de Poço Exigido Mais de 150 metros de comprimento Apenas o diâmetro do escudo (~20 metros) 🏗️ Logística de Içamento Nenhum içamento pesado de módulos Içamento duplo com guindastes de 825 t 💰 Impacto Geotécnico e Custo Altíssimo custo em contenção marinha Redução massiva de escavação e concreto

Como os vídeos oficiais registram o feito da engenharia norte-americana?

Animações técnicas e registros em timelapse mostram a precisão milimétrica dos cabos de aço erguendo blocos de centenas de toneladas sobre a baía de Hampton Roads.

O alinhamento final da máquina permitiu retomar a escavação no sentido oposto com segurança total, culminando no breakthrough definitivo que marcou a conclusão da perfuração dos novos túneis rodoviários.

Abaixo, um vídeo do canal oficial do Virginia Department of Transportation (VDOT) que aprofunda o tema:

Quais normas e padrões técnicos garantem a segurança do içamento e da escavação?

Içamentos críticos que envolvem cargas superiores a centenas de toneladas exigem rigores normativos extremados. No projeto executado pelo consórcio **Hampton Roads Connector Partners (HRCP)**, aplicaram-se as diretrizes da norma **OSHA 1926 Subpart CC** para guindastes e rigging de alta capacidade.

Ademais, as especificações estruturais seguiram o manual do **VDOT Road and Bridge Specifications** e padrões internacionais da **International Tunnelling Association (ITA)**, equivalentes às exigências da **ABNT NBR 15600** no Brasil para túneis abertos por tuneladoras. Essas regras evitam deformações nas paredes do poço e garantem a estabilidade do solo aquático.

Os módulos traseiros foram removidos individualmente, girados na superfície e depois preparados para retornar ao poço em nova orientação — Créditos: Imagem gerada por IA

Quando é necessário contratar um especialista em geotecnia e içamento pesado?

Qualquer obra infraestrutural subterrânea que exija escavações profundas, movimentação de cargas pesadas ou contenção de lençol freático exige a consultoria direta de um **engenheiro geotécnico** e de um **engenheiro de içamento e rigging**.

Tentativas improvisadas de movimentar equipamentos pesados em áreas urbanas ou sob pressão hidráulica podem causar recalque de solo, colapso de poços e acidentes fatais. O planejamento rigoroso de riggers certificados é a única garantia de integridade estrutural em operações complexas.