Resumo executivo 🏗️ Fábrica no mar Central de concreto instalada entre os pilares P5 e P6 para suprimento direto na água. 💎 Torres de 248 metros Pilares verticais erguidos em 34 etapas usando formas trepantes hidráulicas automatizadas. 🚢 Logística otimizada Plataforma operacional marítima que reduz em até 70% o tráfego de barcos e balsas de apoio. 🌊 Vão livre de 682 metros Extensão do vão central para garantir passagem segura a supernavios e transatlânticos.

A Concessionária Ponte Salvador–Ilha de Itaparica e o Governo Federal apresentaram atualizações técnicas que otimizam a construção da maior ponte marítima da América Latina.

Por que fabricar concreto no meio do mar é mais eficiente do que trazê-lo do continente?

Quando você prepara massa de cimento em casa, sabe que o tempo para ela secar é curto. Em uma obra marítima gigante, trazer caminhões e balsas com massa pronta da praia faz o material perder a fluidez ideal.

A instalação de uma central de concreto no mar entre os pilares P5 e P6 elimina a viagem contínua de barcos. Assim, a mistura química atinge a resistência exata do concreto de alta resistência direto na fôrma.

Produzir concreto próximo à frente de serviço reduz a distância entre a preparação da mistura e sua utilização na estrutura — Créditos: Imagem gerada por IA

Quais são as dimensões e tecnologias que sustentam a superestrutura?

As dimensões do trecho estaiado da Ponte Salvador–Ilha de Itaparica foram projetadas para resistir aos ventos baianos e permitir o tráfego náutico sem interromper o fluxo rodoviário.

Extensão do vão central estaiado: ampliado para 682 metros livres, permitindo a navegação segura de grandes navios cargueiros e petroleiros.

Torres estaiadas de sustentação: duas estruturas de 248 metros de altura em formato de diamante, equivalentes a prédios de 80 andares.

Etapas de erguimento dos pilares: divisão da concretagem em 34 segmentos sucessivos subindo com precisão milimétrica.

Redução de embarcações de apoio: a plataforma marítima fixa reduz o tráfego de barcos e balsas de transporte em cerca de 70%.

Extensão total do sistema rodoviário: 12,4 quilômetros sobre o mar conectando a capital ao Recôncavo Baiano.

Como as formas trepantes hidráulicas erguem as megatorres no ar?

Em vez de montar andaimes gigantescos no meio do oceano, os engenheiros utilizam fôrmas verticais que escalam a própria coluna de concreto. Macacos hidráulicos sobem o molde de metal assim que a etapa inferior atinge a secagem necessária.

Esse processo automatizado cria pilares contínuos e sem emendas frágeis, suportando as forças dos cabos de aço estaiados. Por isso, a construção ganha velocidade com total proteção contra a força dos ventos marítimos.

Método Construtivo Impacto Logístico Ganho de Eficiência 🚢 Transporte por balsa Tráfego intenso de barcos e risco de perda da massa Alta dependência de marés e condições do tempo 🏗️ Central marítima (P5/P6) Produção local e redução de 70% na frota naval Concretagem contínua com rigoroso controle térmico ⚙️ Formas trepantes Dispensa andaimes externos até 248 metros de altura Subida em 34 etapas padronizadas por macacos hidráulicos

Onde visualizar a maquete digital e o avanço tecnológico da obra?

A concessionária responsável pela travessia divulgou animações técnicas detalhadas mostrando a posição dos pilares e o funcionamento da plataforma flutuante no mar.

As simulações ilustram a aplicação da modelagem digital em metodologia BIM, que permite monitorar cada etapa em tempo real para evitar interferências de projeto.

Abaixo, um vídeo do Concessionária Ponte Salvador–Ilha de Itaparica que aprofunda o tema:

Quais normas de engenharia garantem a resistência do concreto sob névoa salina?

O dimensionamento estrutural atende aos rígidos parâmetros de durabilidade da **ABNT NBR 6118** para estruturas de concreto, além da **ABNT NBR 12655** para a dosagem dos materiais. O projeto de viadutos e acessos segue a **ABNT NBR 7187**.

Essas normas exigem uma espessura reforçada de proteção sobre o **aço estrutural**, impedindo que a névoa salina provoque corrosão interna. Dessa forma, a obra é projetada para durar mais de 100 anos.

A central reúne armazenamento, dosagem, mistura e bombeamento próximos às estruturas que demandam grandes volumes de concreto — Créditos: Imagem gerada por IA

Quando a consultoria de um engenheiro especializado em obras marítimas é indispensável?

Projetar fundações e superestruturas marítimas exige avaliações técnicas complexas conduzidas por um **engenheiro civil especializado em pontes** e um **engenheiro geotécnico**. Eles analisam sondagens de solo profundo e forças de maré.

Tentativas amadoras de adaptar estruturas em ambientes aquáticos geram sérios riscos de colapso estrutural e corrosão precoce. Por isso, toda intervenção exige cálculo profissional registrado e rigor técnico.