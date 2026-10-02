Resumo executivo ⚡ Geração e resposta ágil O sistema injeta até 250 MW na rede elétrica em no máximo 90 segundos quando o consumo dispara. 🔋 Bateria hídrica gigante Capacidade total de 1.500 MWh permite gerar energia limpa continuamente por seis horas seguidas. 🏞️ Reservatório nas montanhas Represa superior guarda 5,3 milhões de m³ de água esculpidos no topo das rochas de Hatta. 🚇 Túnel de alta pressão Conduto subterrâneo de 1,2 km de extensão conecta os dois reservatórios por dentro da montanha.

Dubai construiu a primeira usina hidrelétrica reversível da região das Arábias para transformar luz solar acumulada de dia em eletricidade disponível em segundos durante a noite. No meio do deserto montanhoso de Dubai, a escassez de rios volumosos exigiu uma solução ousada para estocar a energia sobressalente gerada por usinas solares do país.

Como uma montanha no deserto consegue armazenar eletricidade sem usar baterias?

Imagine usar o excesso de energia solar durante o dia para empurrar milhões de litros de água até o topo de um morro. Quando a noite chega e o sol se apaga, a água cai com força total e gira geradores gigantescos. Esse conceito simples transforma o desnível do terreno em uma imensa bateria gravitacional.

Na **Usina de Hatta**, as turbinas funcionam em sentido duplo: bombeiam água morro acima quando há sobra solar e operam como geradores na descida. Essa tecnologia se chama usina hidrelétrica reversível e apresenta eficiência global de armazenamento superior a 75% sem degradação química ao longo de décadas.

Manter uma grande quantidade de água em uma cota elevada permite armazenar energia na forma de energia potencial gravitacional — Créditos: Imagem gerada por IA

Quais são os números e especificações da usina hidrelétrica de Hatta?

Projetada sob responsabilidade da **DEWA**, a estrutura combina geotecnia pesada com engenharia hidráulica avançada para operar de forma contínua no clima árido dos Emirados Árabes Unidos.

Potência nominal instalada: entrega 250 MW por meio de duas unidades geradoras de 125 MW acopladas a turbinas reversíveis tipo Francis.

Capacidade de armazenamento operacional: totaliza 1.500 MWh de energia garantida, o equivalente a seis horas ininterruptas de geração em carga máxima.

Volume do reservatório superior: comporta 5,3 milhões de m³ de água contidos por duas barragens de **concreto compactado com rolo**.

Extensão do túnel subterrâneo: possui cerca de 1,2 km de comprimento com diâmetro de 7 metros escavados no maciço rochoso.

Velocidade de resposta operacional: atinge acionamento total em até 90 segundos para estabilizar flutuações repentinas na rede elétrica nacional.

O que acontece na prática quando a cidade de Dubai precisa de energia urgente?

Quando ar-condicionado e indústrias elevam o consumo elétrico no pico da noite, válvulas de grande porte se abrem no reservatório superior. A água despenca sob altíssima pressão pelo túnel subterrâneo de 1,2 km de extensão, ganhando aceleração antes de atingir a casa de força escavada na rocha.

Ao chegar às turbinas, o fluxo hídrico faz girar os eixos em alta rotação, gerando eletricidade imediata antes de desembocar na represa inferior. Durante as horas de sol alto, o ciclo se inverte usando energia do **Mohammed bin Rashid Al Maktoum Solar Park** para mandar a água de volta ao topo.

Parâmetro Técnico Métrica Oficial Impacto Operacional ⚡ Potência instalada 250 MW Abastece dezenas de milhares de residências simultaneamente 🔋 Capacidade de estocagem 1.500 MWh Garante 6 horas de autonomia contínua sem depender de fósseis 💧 Volume armazenado 5,3 milhões de m³ Reservatório superior mantido por barragem de 70 m de altura ⏱️ Tempo de arranque Até 90 segundos Evita apagões e quedas de frequência na rede elétrica

Como a engenharia escavou mais de um quilômetro de rocha nas montanhas Hajar?

Construir uma usina hidráulica em ambiente desértico exigiu perfurações com explosivos e tuneladoras de alta precisão para criar condutos capazes de suportar pressões hídricas extremas sem vazamentos no solo.

O registro audiovisual detalha o avanço das escavações subterrâneas e a montagem das estruturas de concreto que sustentam o complexo energético de Dubai.

Abaixo, um vídeo do canal The National News que aprofunda o tema:

Quais normas de engenharia garantem a segurança de usinas hidráulicas reversíveis?

Projetos de usinas reversíveis seguem diretrizes internacionais rígidas, como a norma **IEC 60041** para testes de aceitação de turbinas hidráulicas e a **IEEE 1010** para controle e proteção de centrais hidrelétricas. No Brasil, requisitos similares de estanqueidade e segurança de barragens são regidos pela **NBR 11502** e pela Lei de Segurança de Barragens.

Esses padrões estabelecem limites rígidos para tolerância de vibração em turbinas e estipulam fatores de segurança em maciços rochosos, prevenindo rupturas estruturais ou perdas de água por infiltração profunda no solo.

Condutos subterrâneos conduzem a água entre os diferentes níveis do sistema e permitem que as máquinas operem tanto no bombeamento quanto na geração — Créditos: Imagem gerada por IA

Quando é necessário contratar um engenheiro hidráulico e geotécnico?

Dimensionar reservatórios, contenções de solo ou sistemas de bombeamento de grande vazão exige estudos geológicos aprofundados e modelagem computacional de fluidos. Qualquer intervenção em barragens ou condutos forçados requer a assinatura técnica de um **engenheiro geotécnico** ou **engenheiro hidráulico** qualificado.

Tentativas manuais de contenção de água ou escavação não profissional podem provocar erosão acelerada, colapso de taludes e alagamentos catastróficos nas áreas a montante e a jusante.