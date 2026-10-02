Resumo executivo 🌊 Escudo contra ressacas Península artificial com percurso de 7 km projetada para barrar tempestades e resguardar o porto da capital. 🪨 Dique de rocha importada Perímetro externo construído com blocos pesados de granito assentados diretamente no leito do estreito de Øresund. 🚜 Aterro com solo excedente A Bacia interna será preenchida ao longo de 30 anos com terra limpa oriunda de obras regionais de infraestrutura. 🏙️ Novo distrito urbano Área de 275 hectares criada para abrigar 35 mil residentes e um parque costeiro de proteção biológica.

Copenhague concluiu o fechamento do perímetro marinho de 7 km para erguer sua maior defesa costeira contra tempestades e o aumento do nível do mar. A elevação do nível do mar ameaça cidades costeiras em todo o mundo. Para conter inundações no porto histórico, a empresa pública By & Havn concluiu a barreira de uma península artificial no estreito de Øresund.

Por que construir uma península artificial para deter o avanço das ondas?

Quando o mar sobe durante uma tempestade, a força da água invade canais urbanos baixos. Em vez de erguer apenas muros retos na costa, a engenharia dinamarquesa criou um quebra-mar contínuo em arco que dissipa a energia das ondas antes de atingirem a cidade.

A estrutura funciona como uma grande barreira de dissipação hidráulica assentada sobre o fundo marinho. Os blocos de rocha granítica absorvem o impacto hidrodinâmico, reduzindo drasticamente a força do relevo de ondas que entra no porto de Copenhague.

O projeto prevê aproveitar solo excedente de escavações e outras obras para preencher progressivamente a área delimitada no mar — Créditos: Imagem gerada por IA

Quais são as dimensões e especificações técnicas da península?

A construção do dique exige volumes colossais de material bruto e precisão na engenharia costeira para suportar ressacas do Mar Báltico. A obra foi projetada com auxílio da consultoria de engenharia COWI para resistir a eventos climáticos centenários.

Extensão do perímetro de contenção: cerca de 7 quilômetros de dikes contínuos de rocha fechando a bacia marítima externa.

Área total aterrada: 275 hectares (2,75 km²) conquistados sobre o leito marinho para expansão urbana e proteção costeira.

Volume de aterro previsto: cerca de 80 milhões de toneladas de solo argiloso e terra limpa vindos de escavações da região.

e terra limpa vindos de escavações da região. Material da barragem externa: blocos pesados de rocha granítica importados da Noruega e assentados sobre filtros geotêxteis.

importados da Noruega e assentados sobre filtros geotêxteis. Capacidade habitacional futura: espaço planejado para abrigar 35.000 moradores e 35.000 postos de trabalho até o ano de 2070.

Como funciona o preenchimento gradual com solo excedente urbano?

Com o perímetro de pedras totalmente fechado, a água interna fica protegida contra as correntes marítimas diretas. Caminhões e barcaças transportam a terra retirada de escavações de metrô e edificações de Copenhague para despejar no interior da bacia.

À medida que o solo é depositado, equipamentos pesados compactam a terra até formar uma plataforma estável acima do nível do mar. Assim, a cidade transforma resíduos de escavação em solo produtivo sem saturar aterros sanitários em terra firme.

Componente Métrica de Engenharia Função Estrutural 🪨 Dique Perimetral 7 km de extensão contínua Forma o anel estanque inicial que retém o solo e quebra a energia das ondas. 🚚 Aterro de Solo 2,5 a 3 milhões t/ano recebidas Eleva a cota do terreno acima do nível de tempestade máxima projetada. 🌿 Parque Costeiro 60 hectares de paisagem natural Absorve o impacto ambiental secundário e cria novos ecossistemas marinhos.

Como a engenharia acompanha o avanço da península em vídeo?

Registros técnicos e de sobrevoo mostram a escala da operação no porto de Copenhague. A frota marítima descarrega blocos de rocha no leito marinho com posicionamento guiado para fechar o perímetro estanque.

O acompanhamento audiovisual detalha como o dique externo de contenção molda o contorno da nova península, criando a barreira necessária para o aterro interno.

Abaixo, um vídeo do canal Substrate que aprofunda o tema:

Qual norma internacional garante a estabilidade de barragens marítimas?

Para obras geotécnicas costeiras e estruturas sobre sedimentos moles na Europa, os projetistas aplicam as diretrizes da norma Eurocode 7 (EN 1997). Esse padrão estabelece critérios de cálculo para o empuxo de água e a resistência do leito marinho sob a rocha granítica.

A aplicação desse regulamento técnico evita o escorregamento do aterro sob variação de maré e ressaca. Por isso, a estrutura do dique permanece estável e segura contra erosão marinha profunda ao longo das décadas.

A estrutura de rocha define o contorno marítimo enquanto o preenchimento gradual do interior transforma parte da área delimitada em terreno — Créditos: Imagem gerada por IA

Quando é necessário contratar um engenheiro geotécnico em obras costeiras?

Obras de contenção e aterros sobre lâminas d’água exigem a atuação direta de um engenheiro geotécnico e especialista em engenharia costeira. Esse profissional avalia a capacidade de carga dos sedimentos do fundo do mar e calcula o adensamento do solo.

Intervenções marinhas sem estudo geotécnico adequado podem gerar rupturas do leito, colapso de estruturas vizinhas e vazamento de sedimentos. Por esse motivo, projetos de grande porte demandam investigação do subsolo e monitoramento constante.