Copenhague concluiu o fechamento do perímetro marinho de 7 km para erguer sua maior defesa costeira contra tempestades e o aumento do nível do mar. A elevação do nível do mar ameaça cidades costeiras em todo o mundo. Para conter inundações no porto histórico, a empresa pública By & Havn concluiu a barreira de uma península artificial no estreito de Øresund.
Por que construir uma península artificial para deter o avanço das ondas?
Quando o mar sobe durante uma tempestade, a força da água invade canais urbanos baixos. Em vez de erguer apenas muros retos na costa, a engenharia dinamarquesa criou um quebra-mar contínuo em arco que dissipa a energia das ondas antes de atingirem a cidade.
A estrutura funciona como uma grande barreira de dissipação hidráulica assentada sobre o fundo marinho. Os blocos de rocha granítica absorvem o impacto hidrodinâmico, reduzindo drasticamente a força do relevo de ondas que entra no porto de Copenhague.
Quais são as dimensões e especificações técnicas da península?
A construção do dique exige volumes colossais de material bruto e precisão na engenharia costeira para suportar ressacas do Mar Báltico. A obra foi projetada com auxílio da consultoria de engenharia COWI para resistir a eventos climáticos centenários.
Extensão do perímetro de contenção: cerca de 7 quilômetros de dikes contínuos de rocha fechando a bacia marítima externa.
- Área total aterrada: 275 hectares (2,75 km²) conquistados sobre o leito marinho para expansão urbana e proteção costeira.
- Volume de aterro previsto: cerca de 80 milhões de toneladas de solo argiloso e terra limpa vindos de escavações da região.
- Material da barragem externa: blocos pesados de rocha granítica importados da Noruega e assentados sobre filtros geotêxteis.
- Capacidade habitacional futura: espaço planejado para abrigar 35.000 moradores e 35.000 postos de trabalho até o ano de 2070.
Como funciona o preenchimento gradual com solo excedente urbano?
Com o perímetro de pedras totalmente fechado, a água interna fica protegida contra as correntes marítimas diretas. Caminhões e barcaças transportam a terra retirada de escavações de metrô e edificações de Copenhague para despejar no interior da bacia.
À medida que o solo é depositado, equipamentos pesados compactam a terra até formar uma plataforma estável acima do nível do mar. Assim, a cidade transforma resíduos de escavação em solo produtivo sem saturar aterros sanitários em terra firme.
Como a engenharia acompanha o avanço da península em vídeo?
Registros técnicos e de sobrevoo mostram a escala da operação no porto de Copenhague. A frota marítima descarrega blocos de rocha no leito marinho com posicionamento guiado para fechar o perímetro estanque.
O acompanhamento audiovisual detalha como o dique externo de contenção molda o contorno da nova península, criando a barreira necessária para o aterro interno.
Abaixo, um vídeo do canal Substrate que aprofunda o tema:
Qual norma internacional garante a estabilidade de barragens marítimas?
Para obras geotécnicas costeiras e estruturas sobre sedimentos moles na Europa, os projetistas aplicam as diretrizes da norma Eurocode 7 (EN 1997). Esse padrão estabelece critérios de cálculo para o empuxo de água e a resistência do leito marinho sob a rocha granítica.
A aplicação desse regulamento técnico evita o escorregamento do aterro sob variação de maré e ressaca. Por isso, a estrutura do dique permanece estável e segura contra erosão marinha profunda ao longo das décadas.
Quando é necessário contratar um engenheiro geotécnico em obras costeiras?
Obras de contenção e aterros sobre lâminas d’água exigem a atuação direta de um engenheiro geotécnico e especialista em engenharia costeira. Esse profissional avalia a capacidade de carga dos sedimentos do fundo do mar e calcula o adensamento do solo.
Intervenções marinhas sem estudo geotécnico adequado podem gerar rupturas do leito, colapso de estruturas vizinhas e vazamento de sedimentos. Por esse motivo, projetos de grande porte demandam investigação do subsolo e monitoramento constante.
Contexto importante: Este artigo é informativo. Para projetos estruturais locais similares, recomenda-se avaliação de um engenheiro geotécnico e especialistas em engenharia costeira, especialmente em contextos de risco de instabilidade de talude, erodibilidade e impacto ambiental marinho.