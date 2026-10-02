Resumo executivo 🌉 Ponte de dois andares Duas pistas sobrepostas somando 16 faixas de tráfego sobre o Rio das Pérolas. 🏙️ Torres de 342 metros Pilares gigantescos com altura equivalente a um prédio residencial de 110 andares. 🧩 Tecnologia steel shell Formas ocas de aço preenchidas com concreto que garantem precisão geométrica na subida. 🏋️ Içamento superpesado Selas de dispersão dos cabos com mais de 320 toneladas posicionadas no topo da estrutura.

Conheça a engenharia por trás do maior vão suspenso de dois andares do mundo e como módulos metálicos recheados com concreto ergueram gigantes de 342 metros no mar.

Por que construir uma ponte suspensa de dois andares exige torres de 342 metros de altura?

Quando você estica uma corda para segurar um peso no meio, quanto mais esticada ela fica, maior é a força puxando as extremidades. Em pontes suspensas gigantes, para os cabos de aço não sofrerem uma tensão insuportável, as torres precisam ser extremamente altas para formar um ângulo favorável, funcionando como colunas gigantes que direcionam a carga direto para a fundação.

Na Ponte Shiziyang, como a estrutura carrega dois andares completos com 16 faixas de veículos, o peso total sobre os cabos ultrapassa dezenas de milhares de toneladas. Para elevar os cabos e garantir a curvatura ideal com tração controlada, os engenheiros da China Communications Construction Company (CCCC) projetaram torres de 342 metros de altura, apoiadas em fundações marítimas de 130 metros de diâmetro.

Grandes cascas metálicas são instaladas sucessivamente e passam a integrar a estrutura composta das torres da megaponte — Créditos: Imagem gerada por IA

Quais são as dimensões e os dados estruturais da Ponte Shiziyang?

O projeto supervisionado pela **SASAC** e pelo **Ministério dos Transportes da China** estabelece novos marcos da engenharia naval e rodoviária mundial. Abaixo estão os principais parâmetros técnicos verificados da obra no Delta do Rio das Pérolas:

Vão principal suspenso: 2.180 metros de extensão livre entre as torres, estabelecendo o recorde mundial para pontes suspensas de dois andares sem pilares intermediários no canal de navegação.

Altura das torres principais: 342 metros de elevação vertical, equivalente a um edifício de 110 andares projetado com estrutura composta aço-concreto.

Capacidade de tráfego rodoviário: 16 faixas de tráfego operacional distribuídas em dois níveis paralelos (8 faixas na plataforma superior e 8 na inferior).

Segmentos de steel shell: 62 módulos de concha dupla de aço por perna de torre, içados e preenchidos progressivamente com concreto de alta resistência e armaduras.

Selas de dispersão de cabos: componentes de topo com peso individual superior a 320 toneladas, responsáveis por acomodar e direcionar os cabos principais de 150 cm de diâmetro.

Como o método de carcaça de aço steel shell permite erguer torres de 342 metros no mar?

Construir torres de concreto superaltas com fôrmas tradicionais dentro do mar leva anos e sofre grave interferência dos ventos marítimos. O método de steel shell funciona como um jogo de blocos ocos de aço fabricados em fábrica com precisão milimétrica, transportados por barcaças e posicionados com guindastes de grande porte sobre a pilar.

Cada um dos 62 segmentos metálicos possui parede dupla de aço com nervuras e armaduras internas. Uma vez içado e soldado na posição exata, o interior da carcaça recebe o bombeamento de concreto, fazendo com que a própria estrutura metálica sirva de fôrma e reforço permanente. Esse processo permitiu erguer até seis segmentos em um único dia com controle rigoroso de peso e aprumagem.

Método Construtivo Velocidade de Elevação Controle Geométrico e Risco 🏗️ Concreto Moldado In Loco (Tradicional) Lento (depende de cura e montagem de fôrmas deslizantes) Vulnerável a ventos fortes e fissuração do concreto jovem ⚡ Módulos Steel Shell (Ponte Shiziyang) Ultra-rápido (até 6 segmentos de aço instalados por dia) Alta precisão milimétrica e proteção metálica externa contra corrosão marinha

Como está o avanço das obras da Ponte Shiziyang em vídeo?

Imagens aéreas registradas durante a fase de superestrutura mostram o topo das torres de 342 metros finalizadas e o início da montagem das passarelas e cabos de sustentação. A dimensão dos blocos metálicos e o diâmetro do canal de navegação evidenciam a complexidade logística da Baía de Guangdong-Hong Kong-Macau.

O registro audiovisual oficial acompanha a operação de içamento das selas de ancoragem com guindastes flutuantes e o alinhamento das torres antes da passagem do primeiro cabo de aço.

Abaixo, um vídeo da CCTV Video News Agency que aprofunda o tema:

Quais normas e padrões técnicos orientam o projeto de pontes suspensas gigantes?

O dimensionamento de pontes suspensas marítimas de grande vão segue diretrizes rígidas de engenharia estrutural e aerodinâmica, como as normas chinesas JTG/T 3360-01 (projeto aerodinâmico de pontes) e os padrões internacionais da ASCE 7 para cargas de vento e vibração. No Brasil, a engenharia de pontes de concreto e mista segue os preceitos da ABNT NBR 7187 e da ABNT NBR 8800.

Essas normas exigem ensaios exaustivos em túnel de vento com modelos reduzidos da ponte para evitar o fenômeno do flutter (vibração aeroelástica instável que pode destruir a estrutura). Seguir essas especificações garante que a ponte resista a furacões e oscilações sem comprometer a segurança das 16 faixas.

O sistema utiliza a estrutura metálica como parte permanente da seção, combinando os elementos de aço com o concreto colocado durante a construção — Créditos: Imagem gerada por IA

Quando é necessário contratar um engenheiro civil especialista em pontes e estruturas?

A concepção, inspeção e manutenção de pontes, viadutos e grandes passagens exige obrigatoriamente a atuação de um engenheiro civil especialista em estruturas ou engenheiro geotécnico. Qualquer cálculo de fundações profundas em lâmina d’água, verificação de fadiga de cabos ou reforço de pilares requer responsabilidade técnica registrada pelo CREA.

Projetos dessa complexidade não admitem adaptações empíricas ou erros de alinhamento. Uma falha no cálculo da distribuição de pesos sobre a fundação pode provocar recalques assimétricos e trincas estruturais graves sob o tráfego contínuo de carretas.