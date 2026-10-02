Resumo executivo 🌉 Ponte de vão livre em treliça Uma estrutura metálica de 145 metros que salta completamente a área de deslizamento sem pilares intermediários. 🚜 Lançamento progressivo por cabos A treliça foi montada na margem estável e puxada progressivamente sobre o abismo até a outra extremidade. ❄️ Congelamento ativo com termossifões Um conjunto de 23 tubos térmicos retira calor do solo para manter o permafrost congelado sob as fundações. 🛡️ Apoiadores sísmicos adaptativos Blocos especiais absorvem terremotos e acomodam a dilatação do aço durante o inverno congelante.

Uma montanha em movimento contínuo destruiu a principal estrada do Alasca, exigindo uma solução de engenharia extrema para reconectar o parque sem tocar no chão instável.

Por que foi preciso construir uma ponte flutuante no ar para atravessar uma montanha em movimento?

Você já tentou caminhar sobre uma rampa de cascalho solto que desliza a cada passo? Imagine esse mesmo fenômeno em escala gigante, onde toda a encosta da montanha escorrega vários centímetros por dia carregando o asfalto. Isso ocorre quando o calor subterrâneo derrete o gelo profundo que funcionava como cola entre as rochas, desencadeando um deslizamento viscoso contínuo.

Em vez de despejar centenas de caminhões de pedra semanalmente em uma pista que afundava 1,6 centimetro por hora, a equipe da National Park Service e da Federal Highway Administration projetou uma ponte em treliça metálica de 145 metros em vão livre. Sem nenhum pilar intermediário fincado na terra em movimento, a estrutura funciona como uma viga rígida em aço estrutural ASTM A709, descarregando todo o seu peso apenas nas extremidades rochosas firmes.

A solução para atravessar a área instável foi criar um grande vão sobre o deslizamento, evitando apoios permanentes no trecho de terreno em movimento — Créditos: Imagem gerada por IA

Quais são as dimensões e especificações técnicas da ponte no Parque Nacional Denali?

A superação de terrenos com gelo subterrâneo instável exige componentes dimensionados para suportar forças combinadas de torção, dilatação térmica e abalos sísmicos. Abaixo estão os principais parâmetros do projeto executado na estrada do Parque Nacional Denali:

Comprimento total do vão livre: possui aproximadamente 145 metros (475 pés) de extensão sem nenhum apoio intermediário sobre a zona de deslizamento.

Estrutura principal em treliça: possui 7,6 metros de altura em **aço estrutural ASTM A709**, garantindo rigidez contra ventos de alta velocidade na montanha.

Sistema de preservação térmica: utiliza 23 **termossifões** instalados verticalmente no solo do encontro leste para manter o **permafrost** congelado durante o verão.

Apoiadores de isolamento sísmico: suportam carga vertical de até 810 kips (cerca de 367 toneladas) e absorvem deslocamentos de terra involuntários.

Acomodação de variação térmica: permite dilatação e contração estrutural de até 16,2 centímetros provocada pelas variações de temperatura no inverno do Alasca.

Como funciona o lançamento progressivo da estrutura metálica sobre a zona de risco?

Em locais íngremes onde guindastes pesados não conseguem operar no meio do abismo, os engenheiros utilizam o método de lançamento progressivo. A treliça foi montada por partes no terreno estável da cabeceira leste, recebendo na ponta uma estrutura temporária mais leve chamada nariz de lançamento.

Guiada por uma torre de recepção no apoio oeste, a ponte de centenas de toneladas foi puxada por macacos hidráulicos e cabos de aço sobre o espaço aberto. Assim que a ponta alcançou o lado oposto, o nariz temporário foi desmontado e a estrutura definitiva foi rebaixada com precisão sobre os blocos de fundação.

Método Solução de Engenharia Impacto Estrutural ⚠️ Manutenção por aterro contínuo Despejo constante de até 100 caminhões de cascalho por semana. Ineficiente. A pista afundava até 1,6 cm/hora devido ao derretimento do gelo subterrâneo. 🏗️ Treliça lançada com termossifões Ponte de vão livre de 145 m apoiada fora da zona instável. Definitivo. Elimina o contato com o deslizamento e mantém o solo de apoio congelado.

Como os engenheiros executaram o puxamento da ponte sobre a montanha instável?

A operação de puxar centenas de toneladas de aço sobre uma garganta aberta exige monitoramento de alta precisão nas roldanas e nos guinchos hidráulicos. Qualquer desalinhamento de milímetros durante a movimentação poderia travar os trilhos ou sobrecarregar as torres temporárias de apoio.

O registro gravado em campo mostra a montagem sequencial dos módulos de aço, o posicionamento do nariz de lançamento e o momento exato em que a estrutura cruzou a área do Pretty Rocks Landslide.

Abaixo, um vídeo do canal oficial da Granite Construction Incorporated que detalha o processo de engenharia:

Quais normas e padrões geotécnicos regem obras de pontes sobre permafrost?

Projetar infraestruturas viárias em regiões subárticas exige rigorosa conformidade com as diretrizes da AASHTO LRFD Bridge Design Specifications e manuais de engenharia da Federal Highway Administration (FHWA). Essas normas fixam coeficientes de segurança elevados para fundações assentes em terrenos vulneráveis a ciclos de congelamento e degelo.

A instalação dos 23 **termossifões** assegura o cumprimento dos limites toleráveis de recalque do solo. Ao extrair o calor passivamente e manter a temperatura subterrânea abaixo de zero grau Celsius, os engenheiros impedem que a camada de terra perca capacidade de suporte sob as fundações da ponte.

Termossifões foram incorporados ao projeto para ajudar a preservar as condições térmicas do terreno associado à fundação da ponte — Créditos: Imagem gerada por IA

Quando é necessário contratar um engenheiro geotécnico para contenção de encostas?

Sinais como fendas no asfalto, inclinação de postes e movimentação contínua de solo em encostas exigem diagnóstico imediato de um engenheiro geotécnico ou engenheiro civil especialista em pontes. Apenas um profissional capacitado realiza sondagens profundas e modelagem de estabilidade de taludes.

Tentar estabilizar terrenos em movimento com soluções caseiras ou despejo de entulho sem projeto de drenagem pode agravar o peso da encosta e provocar um colapso repentino. A engenharia de contenção exige o cálculo exato de ancoragens, drenagem profunda e estruturas autossustentáveis.