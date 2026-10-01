Resumo executivo 🚇 Galeria subterrânea contínua Trajeto de 21 km conectando Mumbai a Thane, incluindo 7 km escavados abaixo do leito marinho do canal de Thane Creek. ⚙️ Megamáquinas TBM de 3.000 toneladas Escavadeiras gigantes com discos de corte de 13,6 metros de diâmetro e cabeçotes de 350 toneladas operando a 39 metros de profundidade. 🛤️ Túnel único para duas vias Ao contrário dos metrôs urbanos com tubos duplos, um único tubo de grande diâmetro recebe os trilhos de ida e volta do trem de alta velocidade. 🛡️ Estanqueidade e blindagem hidráulica Juntas duplas de EPDM hidrofílico vedam as aduelas de concreto contra a elevada pressão da água e do solo marinho.

A maior obra de infraestrutura ferroviária da Índia utiliza escavadeiras de 13,6 metros de diâmetro para abrir um único túnel subterrâneo capaz de abrigar duas vias sob o mar.

Por que construir um único túnel gigante em vez de dois tubos separados sob a água?

Você já sentiu aquele empurrão de ar no rosto quando um trem entra rápido na estação? Quando uma composição circula acima de 300 km/h em um tubo apertado, ela empurra uma massa de ar sufocante à sua frente, gerando fortes ondas de pressão que chacoalham a estrutura. A solução para contornar esse efeito físico é construir uma galeria com diâmetro amplo para o ar fluir livremente.

No projeto do corredor Mumbai–Ahmedabad High Speed Rail, a equipe da National High Speed Rail Corporation Limited (NHSRCL) abriu um tubo maciço de 13,6 metros de diâmetro. Essa geometria acomoda os dois sentidos dos trilhos na mesma cavidade, reduzindo a turbulência aerodinâmica e dispensando poços adicionais de emergência no solo urbano adensado.

O cabeçote de corte de cerca de 350 toneladas foi baixado até o poço para integrar uma das grandes tuneladoras destinadas à seção subterrânea do corredor ferroviário — Créditos: Imagem gerada por IA

Quais são as dimensões e especificações técnicas das megamáquinas TBM?

Para perfurar o terreno rochoso sob o mar em Maharashtra, foram mobilizadas escavadeiras do tipo Tunnel Boring Machine (TBM) projetadas especificamente para solos mistos sob forte pressão hídrica. A operação combina automação mecanizada de grande porte com métodos de escavação sequencial.

Massa operacional total da TBM: pesa mais de 3.000 toneladas por unidade, equivalente ao peso de aproximadamente 500 elefantes adultos.

Diâmetro do disco de corte : possui 13,6 metros de extensão frontal, dimensão comparável a um edifício residencial de quatro andares.

: possui 13,6 metros de extensão frontal, dimensão comparável a um edifício residencial de quatro andares. Peso do cabeçote fresador : estrutura frontal de aço usinado com 350 toneladas equipada com discos de corte para triturar rocha dura.

: estrutura frontal de aço usinado com 350 toneladas equipada com discos de corte para triturar rocha dura. Extensão da seção subterrânea : compreende 21 km contínuos, sendo 16 km escavados por megamáquinas TBM e 5 km pelo método austríaco NATM .

: compreende 21 km contínuos, sendo 16 km escavados por megamáquinas e 5 km pelo método austríaco . Trecho subaquático sob Thane Creek: estende-se por 7 km sob o leito marinho a uma profundidade de até 39 metros a partir do poço de Sawli.

Como as escavadeiras funcionam debaixo d’água sem inundar a obra?

A escavadeira atua como uma fábrica subterrânea totalmente vedada. Enquanto o cabeçote tritura a rocha na frente, macacos hidráulicos empurram a máquina e um braço mecânico instala anéis de concreto pré-moldado, criando as paredes do túnel em tempo real.

Para barrar a entrada da água do canal de Thane Creek, as junções das aduelas recebem borracha de EPDM hidrofílica. Esse material especial expande quando entra em contato com a água salgada, selando frestas e mantendo o interior do túnel completamente seco sob o mar.

TÉCNICA / SISTEMA EXTENSÃO / APLICAÇÃO DESEMPENHO E ESTRUTURA ⚙️ Escavação por TBM 16 km (inclui 7 km subaquáticos) Avanço contínuo com montagem de anéis de concreto e escudo frontal pressurizado. ⛏️ Método Austríaco (NATM) 5 km em terreno terrestre Escavação sequencial em rocha com aplicação de concreto projetado e tirantes. 🛡️ Vedação em EPDM 100% dos anéis pré-moldados Borracha hidrofílica dupla que expande ao contato com a água e impede infiltrações salinas.

Como é feita a montagem e o lançamento dessas megamáquinas subterrâneas?

Montar uma estrutura de 3.000 toneladas exige cavar poços verticais profundos na terra. No poço de Sawli, próximo a Ghansoli, os engenheiros abriram uma cavidade de 39 metros de profundidade — o equivalente a um prédio de 12 andares sob o solo.

Guindastes gigantes com capacidade para 1.700 toneladas baixaram o cabeçote de corte de 350 toneladas em uma peça única até a base. Esse encaixe preciso prepara a máquina para iniciar a perfuração rumo ao distrito de **Vikhroli**.

Abaixo, um vídeo divulgado pela National High Speed Rail Corporation Limited (NHSRCL) demonstra o processo de escavação e montagem da estrutura:

Quais normas internacionais regem a segurança estrutural do túnel subaquático?

A construção de galerias sob o mar obedece às normas da **ITA** (International Tunnelling Association) e aos padrões operacionais do sistema **Shinkansen**. Essas diretrizes garantem que o concreto suporte cargas elevadas e a corrosão por água salgada.

O projeto integra sensores para monitoramento contínuo de gases e sistemas automatizados de combate a incêndio. As especificações de segurança asseguram rotas de fuga funcionais e estanqueidade ao longo do trajeto até Gujarat.

Durante o avanço, a TBM escava o terreno enquanto equipamentos protegidos pelo escudo montam os segmentos de concreto que formam o revestimento da galeria — Créditos: Imagem gerada por IA

Quando a intervenção de um engenheiro geotécnico é indispensável em obras subterrâneas?

Escavações sob o mar ou em áreas urbanas exigem a presença de um **engenheiro geotécnico** e de um **engenheiro estrutural**. Esses especialistas analisam ensaios de sondagem **SPT** e controlam a pressão do solo para evitar desabamentos.

Tentar realizar perfurações profundas sem acompanhamento técnico coloca em risco edifícios vizinhos e fundações. Toda intervenção no subsolo precisa de um projeto formal com Anotação de Responsabilidade Técnica registrada no **CREA**.