Resumo executivo 🚇 Lançamento em umbilical Método em que a tuneladora começa a perfurar apenas com o escudo frontal, alimentada por cabos e mangueiras da superfície. 📐 Espaço urbano restrito O poço em Burwood mede 38 metros de comprimento, enquanto a máquina completa atinge cerca de 120 metros. ⚙️ Montagem em movimento Os vagões de suporte traseiro são acoplados um a um no interior da galeria conforme o escudo avança no solo. 🏙️ Redução de impacto superficial Evita desapropriar imóveis e abrir valas gigantescas em bairros habitados da região metropolitana de Melbourne.

Na obra do Suburban Rail Loop, a engenharia australiana contornou a limitação de espaço urbano montando a tuneladora diretamente dentro do túnel que ela própria começou a escavar.

Por que montar a tuneladora aos poucos dentro do próprio túnel?

Imagine tentar estacionar um veículo de 120 metros em uma vaga que possui apenas 38 metros de extensão. Em obras subterrâneas tradicionais, o poço de lançamento precisa abrigar tanto o escudo de corte frontal quanto todos os vagões de suporte técnico antes de iniciar a perfuração.

No método umbilical, a equipe desce apenas o escudo frontal de 500 toneladas no poço compacto e conecta um feixe temporário de energia, água e hidráulica suspenso da superfície. Conforme o escudo avança e abre o túnel, os vagões traseiros são instalados um a um na cavidade recém-criada, eliminando a necessidade de uma cratera gigante na cidade.

Como o poço disponível era muito menor que a tuneladora completa, a escavação começou com a parte frontal da máquina enquanto os demais equipamentos seriam incorporados posteriormente — Créditos: Imagem gerada por IA

Quais são as dimensões exatas e a capacidade da tuneladora em Burwood?

As especificações do projeto executado pelo consórcio Terra Verde Joint Venture revelam como o dimensionamento preciso permitiu operar uma máquina colossal a partir de um canteiro compacto.

Massa do escudo frontal: a estrutura de corte e propulsão inicial pesa aproximadamente 500 toneladas métricas, concentrando os motores elétricos e macacos hidráulicos no poço.

Comprimento total montado: a tuneladora atinge aproximadamente 120 metros de extensão após a conexão de todos os vagões de apoio técnico.

Diâmetro da roda de corte: mede 7,25 metros de diâmetro, dimensão configurada para escavar túneis metroferroviários de via dupla.

Geometria do poço de lançamento: a escavação em Burwood possui 38 metros de comprimento, 29 metros de largura e 19 metros de profundidade.

Sistema de umbilical temporário: feixe flexível com tubulações de alta pressão e cabos elétricos que alimentam a máquina até o avanço de 50 metros.

Como funciona a etapa de avanço e acoplamento dos vagões de suporte?

O processo começa com o posicionamento do escudo frontal no fundo do poço por meio de guindastes para cargas pesadas. Com a roda de corte encostada na parede de emboque, a equipe fixa o umbilical e inicia a rotação dos cortadores, empurrando a máquina contra a terra.

Conforme a cabeça de corte ganha espaço no subsolo, os operários posicionam anéis de concreto pré-moldado para estruturar as paredes do túnel. Com o tubo protegido e estabilizado, os vagões de apoio traseiro são descidos individualmente e aparafusados atrás do escudo, transformando o conjunto em um sistema autônomo.

Parâmetro de Projeto Lançamento Convencional Lançamento Umbilical (SRL) 📐 Extensão do poço de partida 130 a 150 metros 38 metros (redução de ~70%) 🏗️ Montagem inicial do equipamento Tuneladora 100% montada no poço Apenas escudo frontal (500 t) ⚡ Suprimento de energia e fluidos Vagões de suporte já acoplados Feixe de cabos suspenso da superfície 🌆 Impacto na área de superfície Interdição de quarteirões inteiros Canteiro concentrado e delimitado

Como o lançamento por umbilical acontece no canteiro de obras de Melbourne?

No canteiro de Burwood, a operação da tuneladora TBM Alice exige monitoramento topográfico e geotécnico contínuo para evitar qualquer vibração em superfície próximo às instalações da Universidade Deakin.

A documentação audiovisual da obra mostra os detalhes operacionais do içamento das peças e do feixe umbilical durante a fase de emboque da máquina.

Abaixo, um vídeo do canal oficial Victoria’s Big Build que aprofunda o tema:

Quais normas técnicas de engenharia regem o método umbilical em túneis?

A operação de sistemas elétricos e hidráulicos suspensos por cordão umbilical obedece a rigorosos padrões internacionais de segurança, como a norma europeia BS EN 16191 para tuneladoras e as diretrizes australianas AS/NZS 4871 para equipamentos elétricos em mineração e escavações subterrâneas.

Esses regulamentos exigem dispositivos automáticos de alívio de pressão e sensores de fuga de corrente, garantindo a interrupção imediata da energia se o feixe de cabos sofrer tração excessiva durante o avanço da máquina.

Conforme o escudo avança, o espaço criado atrás da máquina permite incorporar gradualmente os equipamentos que formam o conjunto completo da tuneladora — Créditos: Imagem gerada por IA

Quando é indispensável contratar um engenheiro geotécnico para escavações?

Qualquer escavação profunda em ambiente urbano requer o dimensionamento executado por um engenheiro geotécnico e um engenheiro de estruturas especializado em contenções e tuneis.

A complexidade do comportamento de solos moles ou rochas fraturadas impede soluções genéricas, pois falhas na análise de lençol freático e deformação de paredes podem provocar afundamentos na superfície e comprometer edificações vizinhas.