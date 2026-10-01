Na obra do Suburban Rail Loop, a engenharia australiana contornou a limitação de espaço urbano montando a tuneladora diretamente dentro do túnel que ela própria começou a escavar.
Por que montar a tuneladora aos poucos dentro do próprio túnel?
Imagine tentar estacionar um veículo de 120 metros em uma vaga que possui apenas 38 metros de extensão. Em obras subterrâneas tradicionais, o poço de lançamento precisa abrigar tanto o escudo de corte frontal quanto todos os vagões de suporte técnico antes de iniciar a perfuração.
No método umbilical, a equipe desce apenas o escudo frontal de 500 toneladas no poço compacto e conecta um feixe temporário de energia, água e hidráulica suspenso da superfície. Conforme o escudo avança e abre o túnel, os vagões traseiros são instalados um a um na cavidade recém-criada, eliminando a necessidade de uma cratera gigante na cidade.
Quais são as dimensões exatas e a capacidade da tuneladora em Burwood?
As especificações do projeto executado pelo consórcio Terra Verde Joint Venture revelam como o dimensionamento preciso permitiu operar uma máquina colossal a partir de um canteiro compacto.
Massa do escudo frontal: a estrutura de corte e propulsão inicial pesa aproximadamente 500 toneladas métricas, concentrando os motores elétricos e macacos hidráulicos no poço.
- Comprimento total montado: a tuneladora atinge aproximadamente 120 metros de extensão após a conexão de todos os vagões de apoio técnico.
- Diâmetro da roda de corte: mede 7,25 metros de diâmetro, dimensão configurada para escavar túneis metroferroviários de via dupla.
- Geometria do poço de lançamento: a escavação em Burwood possui 38 metros de comprimento, 29 metros de largura e 19 metros de profundidade.
- Sistema de umbilical temporário: feixe flexível com tubulações de alta pressão e cabos elétricos que alimentam a máquina até o avanço de 50 metros.
Como funciona a etapa de avanço e acoplamento dos vagões de suporte?
O processo começa com o posicionamento do escudo frontal no fundo do poço por meio de guindastes para cargas pesadas. Com a roda de corte encostada na parede de emboque, a equipe fixa o umbilical e inicia a rotação dos cortadores, empurrando a máquina contra a terra.
Conforme a cabeça de corte ganha espaço no subsolo, os operários posicionam anéis de concreto pré-moldado para estruturar as paredes do túnel. Com o tubo protegido e estabilizado, os vagões de apoio traseiro são descidos individualmente e aparafusados atrás do escudo, transformando o conjunto em um sistema autônomo.
Como o lançamento por umbilical acontece no canteiro de obras de Melbourne?
No canteiro de Burwood, a operação da tuneladora TBM Alice exige monitoramento topográfico e geotécnico contínuo para evitar qualquer vibração em superfície próximo às instalações da Universidade Deakin.
A documentação audiovisual da obra mostra os detalhes operacionais do içamento das peças e do feixe umbilical durante a fase de emboque da máquina.
Abaixo, um vídeo do canal oficial Victoria’s Big Build que aprofunda o tema:
Quais normas técnicas de engenharia regem o método umbilical em túneis?
A operação de sistemas elétricos e hidráulicos suspensos por cordão umbilical obedece a rigorosos padrões internacionais de segurança, como a norma europeia BS EN 16191 para tuneladoras e as diretrizes australianas AS/NZS 4871 para equipamentos elétricos em mineração e escavações subterrâneas.
Esses regulamentos exigem dispositivos automáticos de alívio de pressão e sensores de fuga de corrente, garantindo a interrupção imediata da energia se o feixe de cabos sofrer tração excessiva durante o avanço da máquina.
Quando é indispensável contratar um engenheiro geotécnico para escavações?
Qualquer escavação profunda em ambiente urbano requer o dimensionamento executado por um engenheiro geotécnico e um engenheiro de estruturas especializado em contenções e tuneis.
A complexidade do comportamento de solos moles ou rochas fraturadas impede soluções genéricas, pois falhas na análise de lençol freático e deformação de paredes podem provocar afundamentos na superfície e comprometer edificações vizinhas.
Contexto importante: Este artigo é informativo. Para projetos estruturais e escavações subterrâneas locais, recomenda-se a avaliação técnica de um engenheiro geotécnico ou consultor de engenharia de túneis, especialmente em terrenos urbanos sujeitos a interferências de lençol freático e edifícios lindeiros.