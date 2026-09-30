Resumo executivo 🏗️ Montagem paralela à via Estrutura construída ao lado do canal para evitar interrupções no trânsito rodoviário. 🔄 Rotação de 90 graus Veículos modulares giraram a peça inteira de 1.631 toneladas antes do alinhamento. ⚙️ Deslizamento hidráulico Macacos hidráulicos empurraram a ponte sobre trilhos especiais durante as madrugadas. 🌙 Operação noturna contínua Avanço de 18 a 24 metros por noite permitiu reabrir o anel viário nas manhãs.

Uma operação de movimentação pesada combinou duas técnicas distintas para instalar uma estrutura metálica sem fechar o tráfego urbano de Birmingham durante o dia. Construir uma ponte ferroviária de grande porte sobre um anel viário urbano movimentado exige evitar interrupções prolongedas no tráfego de veículos e nas redes de serviços públicos.

Por que a ponte da HS2 não foi construída diretamente sobre a rodovia?

Imagine tentar montar um quebra-cabeça gigante no meio de um cruzamento movimentado. O bloqueio duraria meses, gerando congestionamentos em toda a cidade e interrompendo o transporte público diário.

Para contornar esse problema, a equipe de engenharia montou a estrutura do **Viaduto Lawley Middleway** em um canteiro lateral, bem ao lado do **Canal de Digbeth**. Esse método fora do eixo preserva o fluxo Viário até que a ponte metálica esteja pronta para o posicionamento final.

A estrutura foi montada fora de seu alinhamento definitivo e movimentada com transportadores modulares antes da etapa de deslizamento — Créditos: Imagem gerada por IA

Quais são as dimensões e métricas de carga da ponte sobre a Lawley Middleway?

O projeto do **Projeto HS2** exigiu componentes estruturais dimensionados para suportar o tráfego de trens de alta velocidade no trecho de aproximação da estação de Curzon Street.

Extensão total da estrutura: 112 metros de comprimento em vão livre de **aço estrutural**.

Peso total da peça: 1.631 toneladas métricas montadas antes da movimentação.

Ângulo de rotação inicial: giro completo de 90 graus executado no canteiro.

Taxa de avanço no deslizamento: deslocamento entre 18 e 24 metros por noite operada sobre trilhos.

Tempo total de conclusão: manobra concluída em agosto de 2025, quatro dias antes do prazo limite.

Como funciona a combinação inédita entre rotação por SPMTs e deslizamento hidráulico?

A equipe técnica precisou manobrar uma massa gigante em um espaço urbano estreito. A solução combinou rodas multidirecionais e pistões de alta pressão na mesma travessia.

Primeiro, carretas pesadas chamadas transportadores modulares autopropelidos giraram a ponte em 90 graus para alinhá-la aos pilares. Em seguida, macacos hidráulicos empurraram a estrutura sobre vigas de deslizamento revestidas com **teflon** e **neoprene**, garantindo movimento milimétrico sem atrito.

Método Construtivo Mecanismo Utilizado Impacto na Via 🔄 Giro por SPMTs Eixos hidráulicos computadorizados e rotação 360° Restrito ao canteiro de obras e áreas internas ⚙️ Deslizamento (Skidding) Pistões hidráulicos sobre trilhos lubrificados Fechamento apenas durante o período noturno 🏗️ Montagem tradicional Guindastes de alta capacidade sobre a pista Interdição total por semanas ou meses

O que o vídeo oficial do projeto HS2 revela sobre a movimentação da ponte?

As imagens documentam a coordenação precisa das equipes da **Balfour Beatty VINCI** e da **Mammoet** durante a rotação e o lançamento gradual sobre o trecho viário.

O registro mostra a remoção dos módulos transportadores e o acoplamento do sistema hidráulico que empurrou a vigamento até os apoios definitivos.

Abaixo, um vídeo do canal da HS2 Ltd que aprofunda o tema:

Quais normas da engenharia estrutural regulam o deslizamento de pontes metálicas?

Operações de engenharia civil pesada na Europa seguem padrões técnicos rigorosos, como o **Eurocode 3** e a norma **BS EN 1993**, especificações dedicadas ao projeto e dimensionamento de estruturas metálicas.

Essas diretrizes estabelecem os limites de deformação dinâmica e os coeficientes de atrito que o **engenheiro civil** deve considerar para evitar flambagem durante as fases transitórias de empuxo.

A montagem lateral permitiu preparar a grande estrutura metálica antes de movimentá-la em direção ao alinhamento definitivo — Créditos: Imagem gerada por IA

Quando um projeto exige a contratação de um especialista em engenharia de pontes?

Intervenções estruturais que envolvem cargas elevadas, montagens fora do eixo ou vãos livres extensos exigem a atuação direta de um **engenheiro estrutural** experiente.

A complexidade de calcular forças de empuxo e estabilidade de apoio impede soluções improvisadas, exigindo análises rigorosas de mecânica dos solos e capacidade de suporte dos pilares.