A movimentação de carga superpesada exigiu trilhos temporários e rotação em 90 graus para posicionar o gerador de vapor dentro da contenção. A construção da usina nuclear de Hinkley Point C enfrentou o desafio de introduzir componentes de 520 toneladas e 25 metros de comprimento em um edifício selado com folga de poucos centímetros.
Como uma peça de 520 toneladas entra deitada e fica em pé dentro do reator?
Você já tentou colocar um sofá grande em um cômodo pequeno passando pela porta? Na engenharia nuclear, o desafio é parecido, mas envolve mover uma peça com o peso de dez jatos comerciais através de uma abertura estreita.
Para contornar o espaço limitado da contenção de concreto, a equipe da EDF usou um sistema ferroviário provisório de deslizamento mecânico. Assim, a peça entra na horizontal e depois é basculada até a vertical por um guindaste de pórtico polar.
Quais são as dimensões e especificações técnicas do gerador de vapor de Hinkley Point C?
Os geradores de vapor atuam como trocadores de calor fundamentais entre o circuito primário do reator e as turbinas elétricas, exigindo métricas de fabricação extremamente severas.
Massa total do equipamento: pesa 520 toneladas métricas em estado seco, exigindo estruturas de apoio com altíssima resistência à compressão.
- Comprimento longitudinal: possui 25 metros de extensão total, equivalente à altura de um prédio de oito andares.
- Configuração por reator: composto por quatro unidades simétricas dispostas ao redor do vaso de pressão do reator.
- Tubulação interna de transferência: contém milhares de tubos em liga Inconel 690 para resistir à corrosão e altas pressões.
- Método de introdução no edifício: navegação sobre trilhos de deslizamento temporários instalados no assoalho do reator.
Como funciona a manobra de rotação e montagem dentro da contenção?
Primeiro, o gerador de 25 metros atravessa o portal de acesso apoiado sobre patins hidráulicos que deslizam nos trilhos provisórios. Em seguida, o guindaste polar fixa cabos de alta capacidade na extremidade superior enquanto a base permanece fixada ao carro de rotação.
Conforme o guindaste içou o topo da estrutura, a base avançou suavemente até alinhar o equipamento em um ângulo de 90 graus. Dessa forma, a peça ficou totalmente na vertical para ser acoplada à tubulação primária sem colidir com as paredes de concreto.
Onde assistir ao vídeo oficial da instalação do gerador de vapor?
A concessionária EDF registrou em detalhes o momento exato em que a peça de 520 toneladas foi transladada e erguida no interior da usina.
As imagens mostram a precisão do sistema de movimentação e a coordenação entre a engenharia mecânica e a civil durante a manobra.
Abaixo, um vídeo do EDF Energy que aprofunda o tema:
Quais normas de engenharia regem o içamento e a instalação de geradores de vapor nucleares?
A fabricação e a montagem desses vasos seguem o código francês RCC-M para componentes mecânicos de ilhas nucleares, aliado às normas estruturais europeias Eurocode 3.
Essas regulamentações exigem simulações rígidas de fadiga e deformação, garantindo que o assoalho suporte o peso concentrado sem sofrer qualquer recalque prejudicial.
Quando é necessário contratar um engenheiro especialista em rigor estrutural e içamento pesado?
Projetos industriais que envolvem cargas excepcionais exigem um engenheiro estrutural especializado em rigor de içamento e rigging. O profissional dimensiona as pistas temporárias, calcula os pontos de ancoragem e avalia a capacidade do solo.
Não é um trabalho que você faz sem planejamento rigoroso porque um erro de milímetros na inclinação pode tombar a peça ou colapsar a estrutura de apoio.
Contexto importante: Este artigo é informativo. Para projetos estruturais locais similares, recomenda-se avaliação de engenheiro estrutural ou engenheiro mecânico de içamento pesado, especialmente em contextos de risco de comprometimento estrutural ou tombamento de carga.