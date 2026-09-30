Resumo executivo 🏗️ Gerador de vapor nuclear Vasos de pressão gigantescos que transferem calor do reator para gerar eletricidade em usinas nucleares. 🛤️ Entrada sobre trilhos provisórios A peça desliza horizontalmente até o interior da estrutura de contenção sobre um sistema ferroviário temporário. 🔄 Giro de 90 graus no ar Guindastes de altíssima capacidade içam e rotacionam o equipamento deitado para a posição vertical. ⚙️ Quatro unidades por reator Cada vaso do reator exige quatro geradores dispostos em simetria para garantir fluxo térmico constante.

A movimentação de carga superpesada exigiu trilhos temporários e rotação em 90 graus para posicionar o gerador de vapor dentro da contenção. A construção da usina nuclear de Hinkley Point C enfrentou o desafio de introduzir componentes de 520 toneladas e 25 metros de comprimento em um edifício selado com folga de poucos centímetros.

Como uma peça de 520 toneladas entra deitada e fica em pé dentro do reator?

Você já tentou colocar um sofá grande em um cômodo pequeno passando pela porta? Na engenharia nuclear, o desafio é parecido, mas envolve mover uma peça com o peso de dez jatos comerciais através de uma abertura estreita.

Para contornar o espaço limitado da contenção de concreto, a equipe da EDF usou um sistema ferroviário provisório de deslizamento mecânico. Assim, a peça entra na horizontal e depois é basculada até a vertical por um guindaste de pórtico polar.

A movimentação horizontal permite conduzir um componente de grandes dimensões através do edifício antes de sua instalação vertical — Créditos: Imagem gerada por IA

Quais são as dimensões e especificações técnicas do gerador de vapor de Hinkley Point C?

Os geradores de vapor atuam como trocadores de calor fundamentais entre o circuito primário do reator e as turbinas elétricas, exigindo métricas de fabricação extremamente severas.

Massa total do equipamento: pesa 520 toneladas métricas em estado seco, exigindo estruturas de apoio com altíssima resistência à compressão.

Comprimento longitudinal: possui 25 metros de extensão total, equivalente à altura de um prédio de oito andares.

Configuração por reator: composto por quatro unidades simétricas dispostas ao redor do vaso de pressão do reator.

Tubulação interna de transferência: contém milhares de tubos em liga Inconel 690 para resistir à corrosão e altas pressões.

para resistir à corrosão e altas pressões. Método de introdução no edifício: navegação sobre trilhos de deslizamento temporários instalados no assoalho do reator.

Como funciona a manobra de rotação e montagem dentro da contenção?

Primeiro, o gerador de 25 metros atravessa o portal de acesso apoiado sobre patins hidráulicos que deslizam nos trilhos provisórios. Em seguida, o guindaste polar fixa cabos de alta capacidade na extremidade superior enquanto a base permanece fixada ao carro de rotação.

Conforme o guindaste içou o topo da estrutura, a base avançou suavemente até alinhar o equipamento em um ângulo de 90 graus. Dessa forma, a peça ficou totalmente na vertical para ser acoplada à tubulação primária sem colidir com as paredes de concreto.

Parâmetro Operacional Içamento Convencional Externo Método Hinkley Point C (Trilhos + Giro) 🏗️ Ponto de Introdução Pelo topo do domo aberto Acesso lateral sobre trilhos com domo fechado 📐 Controle de Geometria Sujeito a rajadas de vento externas Ambiente interno protegido contra intempéries ⚖️ Capacidade de Carga Exige superguindaste móvel externo Guindaste polar interno acoplado à contenção

Onde assistir ao vídeo oficial da instalação do gerador de vapor?

A concessionária EDF registrou em detalhes o momento exato em que a peça de 520 toneladas foi transladada e erguida no interior da usina.

As imagens mostram a precisão do sistema de movimentação e a coordenação entre a engenharia mecânica e a civil durante a manobra.

Abaixo, um vídeo do EDF Energy que aprofunda o tema:

Quais normas de engenharia regem o içamento e a instalação de geradores de vapor nucleares?

A fabricação e a montagem desses vasos seguem o código francês RCC-M para componentes mecânicos de ilhas nucleares, aliado às normas estruturais europeias Eurocode 3.

Essas regulamentações exigem simulações rígidas de fadiga e deformação, garantindo que o assoalho suporte o peso concentrado sem sofrer qualquer recalque prejudicial.

Depois da movimentação horizontal, o enorme componente precisa ser cuidadosamente levantado até sua orientação de instalação — Créditos: Imagem gerada por IA

Quando é necessário contratar um engenheiro especialista em rigor estrutural e içamento pesado?

Projetos industriais que envolvem cargas excepcionais exigem um engenheiro estrutural especializado em rigor de içamento e rigging. O profissional dimensiona as pistas temporárias, calcula os pontos de ancoragem e avalia a capacidade do solo.

Não é um trabalho que você faz sem planejamento rigoroso porque um erro de milímetros na inclinação pode tombar a peça ou colapsar a estrutura de apoio.