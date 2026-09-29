Resumo executivo 🏗️ Montagem em área segura Arco metálico construído a 180 metros do reator para proteger operários do fluxo radioativo contínuo. 📐 Dimensões monumentais Vão livre de 257 metros, 162 metros de comprimento e 108 metros de altura em treliças de aço. ⚙️ Empuxo hidráulico a laser Sistema com 224 macacos hidráulicos e placas de Teflon deslizou 36 mil toneladas ao longo de trilhos. ⏱️ Avanço de 60 cm por ciclo Deslocamento total de 327 metros concluído em cerca de 40 horas efetivas de operação monitorada pelo EBRD.

A engenharia civil desenvolveu a maior estrutura móvel terrestre do planeta para selar o reator destruído em Chernobil sem expor trabalhadores a níveis letais de radiação. Após o acidente nuclear de 1986, o sarcófago de concreto erguido em emergência começou a apresentar desgaste estrutural, exigindo uma solução definitiva para conter poeiras radioativas pelos próximos cem anos.

Por que o arco de Chernobil não foi construído diretamente sobre o reator destruído?

Construir um prédio gigante diretamente sobre um local contaminado seria o equivalente a trabalhar dentro de um ambiente com radiação extrema diária. A emissão de raios gama na zona do reator 4 impediria que trabalhadores e operadores de guindastes permanecessem no local pelo tempo necessário para soldar e erguer milhares de toneladas de **aço**. Por isso, a engenharia optou por erguer o domo a uma distância segura e movê-lo inteiro até a posição final.

Essa estratégia de montagem remota reduziu drasticamente a exposição acumulada pelas equipes de campo. Ao erguer a estrutura em uma zona previamente descontaminada a cerca de 180 metros da ruína, os engenheiros puderam utilizar guindastes de grande porte, realizar testes de vedação e ajustar o painel duplo com precisão. Assim, a estrutura principal do **New Safe Confinement** foi pré-fabricada com segurança máxima antes do deslocamento definitivo.

A montagem em uma área afastada permitiu realizar grande parte dos trabalhos sem posicionar continuamente as equipes diretamente sobre as ruínas do reator — Créditos: Imagem gerada por IA

Quais são as dimensões e métricas técnicas da maior estrutura móvel do planeta?

O projeto coordenado pelo consórcio **Novarka** exigiu dimensões gigantescas para cobrir completamente o antigo sarcófago e o prédio do reator, criando um ambiente selado e despressurizado.

Vão livre de 257 metros: largura suficiente para cobrir completamente o edifício do **reator 4** e abrigar estruturas equivalentes à Estátua da Liberdade ou ao Coliseu de Roma.

Comprimento total de 162 metros e altura de 108 metros: espaço interno projetado para abrigar pontes rolantes suspensas que atuarão no futuro desmonte das ruínas.

Peso equipado de 36.000 toneladas: estrutura treliçada em liga de **aço** de alta resistência projetada para suportar ventos de até 250 km/h e sismos regionais.

Sistema com 224 macacos hidráulicos: pistões computadorizados alinhados ao longo de trilhos de concreto revestidos com **placas de Teflon**.

Deslocamento contínuo de 327 metros: percurso total até o encaixe final, operado com avanço controlado de 60 centímetros por ciclo de acionamento.

Duração efetiva de 40 horas de deslizamento: tempo de movimentação pura estimado pelo **EBRD**, distribuído ao longo de dias para verificações estruturais e radiológicas.

Como funcionou o deslocamento hidráulico de 36 mil toneladas sobre trilhos de Teflon?

Para deslizar uma massa de 36 mil toneladas sem afundar ou deforma os trilhos, os engenheiros precisavam reduzir o atrito ao menor valor possível. O sistema utilizou fundações profundas de concreto armado sobre as quais foram instalados trilhos de aço forrados com **placas de Teflon** lubrificadas. O arco foi apoiado sobre macacos hidráulicos especiais que aplicavam força horizontal contra pontos de ancoragem travados nos próprios trilhos.

Cada pulso dos 224 macacos hidráulicos empurrava o gigante de aço por exatos 60 centímetros. Sensores guiados a laser monitoravam o alinhamento de cada ponto de apoio em tempo real, corrigindo discrepâncias milimétricas para evitar tensões nas treliças. Quando um ciclo terminava, o sistema destravava as garras traseiras, avançava os pistões e iniciava novo ciclo. Assim, a massa deslizou de forma uniforme e sem vibrações perigosas para o reator vizinho.

Critério Técnico Montagem Direta no Reator (Descartada) Deslizamento Lateral (NSC) ☣️ Exposição Radiológica Extrema e letal para operários em poucas horas Controlada em zona limpa a 180 m de distância 🏗️ Carga nas Fundações Antigas Alto risco de colapso do sarcófago de 1986 Carga transferida para vigas de concreto novas 📐 Controle de Qualidade Restrito pelo tempo severo de permanência Inspeção total de soldas e vedações prévias ⚙️ Mecanismo de Movimentação Posicionamento estático via guindastes pesados 224 macacos hidráulicos e guia a laser

Como foi o registro histórico da movimentação publicado pelo EBRD?

O deslizamento do **New Safe Confinement** foi um marco documentado passo a passo pelas instituições financeiras e internacionais que viabilizaram a obra. As imagens mostram a transição gradual da estrutura sobre os trilhos paralelos até a selagem completa das paredes extremas.

Observar o domo cobrir o antigo sarcófago demonstra o impacto da engenharia de precisão em ambientes críticos. O material em vídeo documenta a coordenação entre a hidráulica de alto empuxo e os sistemas de monitoramento contínuo.

Abaixo, um vídeo do canal oficial do European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) que apresenta a história e a operação da estrutura:

Quais normas internacionais e rígidos padrões técnicos regem essa megaestrutura?

Projetar uma estrutura metálica destinada a durar pelo menos cem anos sob condições agressivas exige aderência rigorosa a códigos internacionais de engenharia. O dimensionamento das treliças e conexões seguiu normas como o **Eurocode 3** para estruturas de aço, além de diretrizes severas da Agência Internacional de Energia Atômica. No Brasil, os critérios de segurança e estabilidade para estruturas metálicas similares são estabelecidos pela **ABNT NBR 8800**.

Esses conjuntos normativos exigem coeficientes de segurança elevados contra fadiga do material, corrosão acelerada e expansão térmica. Quando os engenheiros aplicam esses cálculos, garantem que as juntas soldadas e o revestimento externo suportem variações extremas de temperatura sem perder a capacidade de vedação estanque.

O deslocamento exigiu um sistema de apoio e acionamento capaz de mover de forma controlada uma estrutura de dezenas de milhares de toneladas — Créditos: Imagem gerada por IA

Quando é necessário contratar um engenheiro especialista em estruturas e geotecnia?

Projetos que exigem movimentação de cargas pesadas, reforço estrutural ou fundações em solos instáveis demandam a consultoria técnica de um **engenheiro especialista em estruturas metálicas e geotecnia**. Apenas um profissional qualificado pode calcular a capacidade de suporte das estacas, definir o atrito dos suportes e planejar métodos de movimentação segura.

Não é um trabalho que se faz de forma improvisada porque falhas na distribuição de peso ou no dimensionamento dos macacos podem levar ao colapso imediato da estrutura ou à deformação das bases de apoio. A atuação do engenheiro garante a emissão da Anotação de Responsabilidade Técnica e a integridade de todas as etapas operacionais.