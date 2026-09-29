A autoridade portuária de Singapura utilizou 221 blocos gigantes de concreto armado instalados no fundo do mar para erguer o maior porto automatizado do mundo. A escassez de espaço em solo firme exigiu que Singapura projetasse um megaporto sobre o oceano, enfrentando correntes marítimas intensas e grandes pressões hidráulicas no leito marinho.
Por que blocos vazados de concreto não afundam no lamaçal nem tombam no mar?
Você já tentou segurar uma caixa grande e pesada dentro de uma piscina cheia de água? O grande segredo para posicionar estruturas colossais no mar sem que afundem no barro mole é controlar a flutuabilidade durante o transporte marítimo.
Os engenheiros constroem o caixão como uma caixa oca de concreto armado que flutua temporariamente como um navio. Quando a peça chega ao local exato, os compartimentos internos são preenchidos com água e areia de adensamento, fazendo o bloco assentar no leito marinho por peso próprio. Isso garante uma estabilização firme por gravidade.
Qual é a escala real das estruturas de concreto do Tuas Port?
A construção do paredão marítimo no Tuas Port exigiu números monumentais para suportar o impacto contínuo de ondas oceânicas e o peso de guindastes gigantescos na superfície.
Dimensões de cada unidade: 40 metros de comprimento por 28 metros de largura e 28 metros de altura, proporção equivalente a um edifício residencial de 10 andares.
- Peso de cada bloco seco: cerca de 15.000 toneladas métricas de concreto armado antes do preenchimento interno.
- Quantidade na Primeira Fase: 221 caixões fabricados em um canteiro automatizado instalado no próprio local da obra.
- Extensão do paredão marítimo: 8,6 quilômetros de cais contínuo formados pelo alinhamento milimétrico das peças.
- Área territorial criada: 414 hectares de novos terrenos ganhos ao mar a partir de aterro hidráulico.
Como os engenheiros transportam e afundam blocos de 15 mil toneladas?
O processo começa na terra firme com um sistema de fôrmas deslizantes que molda cada caixão de forma contínua. Assim que o concreto atinge a resistência ideal, a peça desliza para uma doca flutuante e é lançada ao mar.
Rebocadores de alta potência puxam a estrutura até a posição exata orientados por sistemas de GPS de alta precisão. Em seguida, bombas inundam as câmaras internas até a peça tocar a fundação de pedra no leito marinho, garantindo um alinhamento perfeito sem riscos de tombamento.
Como a engenharia de Singapura planejou a expansão do Tuas Port?
A construção do muro de contenção marítima é a espinha dorsal de um plano diretor que consolida todas as operações portuárias de Singapura em uma única instalação totalmente automatizada.
Ao unir a fabricação pré-moldada em escala industrial com guindastes e veículos elétricos autônomos, o projeto estabelece novos padrões internacionais para a engenharia de infraestrutura portuária.
Abaixo, um vídeo da Maritime and Port Authority of Singapore que aprofunda o tema:
Quais normas técnicas garantem que o concreto resista ao sal do mar por 100 anos?
A água salgada ataca o aço das estruturas provocando corrosão interna acelerada caso o concreto não possua altíssima densidade. Por essa razão, os engenheiros seguem parâmetros rigorosos da norma internacional BS 6349 para obras marítimas e recomendações da ABNT NBR 12655 para a durabilidade do concreto.
Essas diretrizes exigem cobrimento reforçado sobre as armaduras de aço e o uso de adições minerais na mistura. Dessa forma, os poros do concreto ficam completamente selados, impedindo a penetração de sais e mantendo o paredão seguro por mais de um século.
Quando é necessário contratar um engenheiro geotécnico marítimo?
Obras que envolvem contenção de aterros, muros de cais ou estruturas em terrenos litorâneos exigem estudos aprofundados sobre a resistência do solo. Nesses casos, um engenheiro geotécnico realiza sondagens para avaliar a capacidade de suporte do leito marinho ou terrestre antes do início dos trabalhos.
Construir barreiras de contenção sem o devido dimensionamento técnico pode provocar deslizamentos graves e colapsos estruturais imprevisíveis. Por isso, a elaboração de projetos de contenção requer laudo assinado por um especialista em estruturas hidráulicas e portuárias.
Contexto importante: Este artigo é informativo. Para projetos estruturais locais similares, recomenda-se avaliação de engenheiro geotécnico ou especialista em estruturas hidráulicas e portuárias, especialmente em contextos de risco de erosão costeira, infiltração ou comprometimento estrutural.