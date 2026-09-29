Resumo executivo 🏗️ Pórtico Lançador Dominique Guindaste móvel de 160 metros de comprimento e 700 toneladas que avança apoiado sobre os pilares já concluídos. ⚖️ Balanço Sucessivo Equilibrado Método estrutural que instala blocos de concreto simultaneamente dos dois lados da coluna para evitar tombamento. 🧩 1.000 Peças Únicas Cada segmento pré-fabricado possui geometria exclusiva para acompanhar o traçado curvo da via. 🌿 Preservação Ambiental A montagem aérea elimina a necessidade de construir estradas de acesso dentro do Parque Regional de Colne Valley.

O projeto ferroviário de alta velocidade HS2 utilizou uma megamáquina de 700 toneladas para instalar 1.000 segmentos de concreto no ar, preservando os lagos e o ecossistema do vale. Construir a maior ponte ferroviária do Reino Unido sobre uma área ambiental sensível exigiu substituir guindastes tradicionais de solo por uma estrutura móvel autossuficiente. A máquina avançou ao longo de 3.380 metros montando o próprio caminho sobre 56 pilares de concreto.

Como um guindaste de 700 toneladas consegue construir uma ponte andando sobre ela mesma?

Você já tentou equilibrar uma régua no dedo colocando pesos idênticos dos dois lados? Esse é o princípio por trás do balanço sucessivo equilibrado (*balanced cantilever*), onde a máquina instala os blocos de concreto em pares opostos a partir do topo do pilar.

Ao estender dois braços de concreto simetricamente para a esquerda e para a direita, as forças de flexão se anulam no centro da coluna de sustentação. Assim, a treliça metálica de 160 metros transfere o peso da carga direto para a fundação profunda sem inclinar a estrutura.

Mais de mil segmentos pré-moldados foram utilizados para formar o tabuleiro do viaduto, segundo os dados apresentados no projeto.

Quais são as dimensões e os números por trás do viaduto e da treliça lançadeira?

O consórcio **Align JV** (formado pelas construtoras **Bouygues Travaux Publics**, **Sir Robert McAlpine** e **VolkerFitzpatrick**) projetou a operação com métricas rigorosas para suportar trens operando a 320 km/h.

Extensão total do viaduto: alcança 3.380 metros (3,38 km) de comprimento contínuo, tornando-se a ponte ferroviária mais longa do Reino Unido.

Peso da treliça lançadeira: pesa aproximadamente 700 toneladas métricas de aço estrutural de alta resistência.

Comprimento da máquina: mede 160 metros do nariz frontal até a cauda de içamento de carga.

Quantidade de segmentos pré-moldados: utiliza mais de 1.000 blocos vazados de concreto, com peso unitário entre 60 e 140 toneladas.

Quantidade de pilares e vãos: possui 56 pilares de sustentação fixados em estacas profundas sobre terreno de giz e cascalho.

Como funciona a montagem dos blocos de concreto passo a passo?

Os blocos chegam sobre o tabuleiro já concluído e são içados pelos guinchos superiores do pórtico móvel. A equipe aplica uma camada de resina epóxi nas juntas de contato e realiza uma pré-compressão temporária com macacos hidráulicos.

Em seguida, cabos de aço de alta resistência são passados por dentro das peças e tencionados para unir todo o conjunto. Finalizado o vão, a treliça se apoia no novo pilar e desliza hidraulicamente para a próxima posição.

Parâmetro de Construtibilidade Treliça Lançadeira (Launching Girder) Guindastes Convencionais de Solo 🌿 Impacto Ambiental no Solo Zero intervenção direta nos lagos e vegetação protegida Exige aterros, diques e estradas temporárias de acesso ⚡ Velocidade de Avanço Ciclo industrial padronizado contínuo pilar a pilar Lenta, dependente do patolamento no terreno limoso 🌊 Operação sobre Corpos D’água Lançamento suspenso no ar sem tocar a lâmina d’água Requer barcaças flutuantes e dragagem de canais 🚥 Interferência no Tráfego Local Cruza rodovias e canais por cima sem interromper trânsito Exige interdições frequentes de pistas e hidrovias

Como a megamáquina opera na travessia dos lagos de Colne Valley?

As imagens registradas durante a construção documentam o momento em que a treliça içou os blocos de concreto sobre a área dos lagos e o canal Grand Union. Todo o processo ocorreu do alto, mantendo os recursos hídricos intactos.

O acompanhamento promovido pela **HS2 Ltd** demonstra como a engenharia de precisão acelerou o cronograma da obra sem afetar os parques ambientais ao redor de Londres.

Abaixo, um vídeo do HS2 Ltd que aprofunda o tema:

Quais normas técnicas garantem a segurança do viaduto e da máquina?

O dimensionamento das aduelas pré-moldadas e do sistema de pós-tração segue os critérios do **Eurocode 2 (BS EN 1992)** para estruturas de concreto. A norma **BS EN 1991-2** define os parâmetros de carga dinâmica para trens de alta velocidade.

O cumprimento rigoroso dessas normas europeias garante rigidez estrutural e vida útil projetada para 120 anos sem necessidade de intervenções profundas.

A enorme treliça lançadeira avançava de pilar em pilar enquanto os segmentos pré-moldados eram instalados pelo alto.

Quando é necessário contratar um engenheiro especialista em estruturas ou geotecnia?

Projetos de grandes pontes ou estruturas com vãos livres exigem a contratação de um **engenheiro civil especialista em estruturas** ou **engenheiro geotécnico**. Esses profissionais calculam a distribuição de cargas e a capacidade de suporte do solo.

Tentar dimensionar vigas, fundações ou sistemas de protensão sem auxílio técnico especializado expõe a obra a riscos severos de colapso ou recalque diferencial.