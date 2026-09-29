Como a engenharia chinesa usou posicionamento por satélite e navios autopropulsados para encaixar o maior túnel imerso de aço e concreto do mundo sob o mar. Atravessar o estuário do Rio das Pérolas exigia construir um túnel de 5 km sob águas profundas e tráfego de navios. A solução foi afundar 32 blocos gigantes de aço e concreto alinhados por satélite no oceano.
Como satélites no espaço conseguem alinhar estruturas gigantes no fundo do mar?
Imagine tentar encaixar uma chave pequena em uma fechadura estando no escuro e sob água agitada. No leito oceânico, a visibilidade é quase zero e as correntes marítimas empurram tudo. Para superar esse desafio, os engenheiros substituíram os mergulhadores por antenas do **sistema BeiDou** conectadas a estações de referência em terra.
O sinal de satélite calcula a posição da embarcação **Yihang Jin’an 1** e orienta guinchos hidráulicos em tempo real. Isso permite acoplar um bloco de **80 mil toneladas** — peso equivalente a um porta-aviões de grande porte — com erro inferior a 5 milímetros na trincheira submarina.
Quais são as dimensões e especificações técnicas dessa megaconstrução?
A seção submersa do **Shenzhen–Zhongshan Link** estabeleceu novos patamares para a engenharia offshore mundial. Os dados técnicos abaixo mostram o porte e a resistência mecânica exigidos para suportar a pressão do oceano.
Comprimento total da seção imersa: soma 5.035 metros de extensão contínua formados por 32 elementos tubulares individuais e uma junta de fechamento final de alta precisão.
- Largura total das pistas: alcança 55,6 metros de largura, comportando oito faixas de tráfego rodoviário e galerias centrais de emergência e ventilação.
- Peso individual dos elementos: cada bloco padrão pesa cerca de 80 mil toneladas, utilizando estrutura sanduíche com placas duplas de aço preenchidas por concreto aditivado.
- Profundidade de assentamento: os elementos foram posicionados em uma trincheira escavada até 38 metros abaixo do nível do mar.
- Embarcação de transporte Yihang Jin’an 1: possui comprimento equivalente a dois campos de futebol e integra sistemas de propulsão, flutuação e afundamento automatizado.
- Precisão de alinhamento: o sistema de orientação atinge tolerância milimétrica na junção das superfícies, garantindo estanqueidade total contra a água salgada.
Como é feito o transporte e o afundamento dos blocos no oceano?
O processo começa no estaleiro, onde o bloco de aço é montado e preenchido parcialmente para flutuar até o local da obra. A embarcação **Yihang Jin’an 1** acopla sobre a peça e navega com propulsão própria até as coordenadas exatas transmitidas pelos satélites.
Ao chegar sobre a trincheira, tanques internos do bloco recebem água sob controle computadorizado para iniciar o afundamento lento. Guinchos ajustam a peça na fundação de brita nivelada e macacos hidráulicos comprimem as juntas de borracha, selando a junção e liberando a passagem de veículos.
Onde assistir ao sistema de satélites em ação na obra?
Para observar como a embarcação de transporte e o sistema de satélites atuam juntos no estuário do Rio das Pérolas, o canal verificado da **CGTN** documentou as operações marítimas dessa megaestrutura.
O registro mostra o acoplamento das antenas e o trabalho dos sensores que garantem o alinhamento perfeito dos tubos no leito oceânico.
Abaixo, um vídeo do CGTN que aprofunda o tema:
Quais normas de engenharia garantem que o túnel não vaze sob alta pressão?
Projetar um túnel submerso para durar mais de 100 anos exige atender a rigorosos padrões internacionais de durabilidade, como as diretrizes da **ITA-AITES** (Associação Internacional de Túneis) e recomendações de georreferenciamento da **ISO 19111**.
O concreto de alta densidade e as vedações de elastômero passam por ensaios severos de compressão uniaxial e degradação por sulfatos. Isso impede que a pressão da água salgada crie fissuras ou provoce deslocamentos na estrutura.
Quando é necessário contratar um engenheiro especialista em estruturas submarinas?
Obras aquáticas de grande porte — como emissários, pontes com pilares submersos e travessias canalizadas — exigem a participação direta de um **engenheiro geotécnico** e de um **engenheiro especialista em estruturas submarinas**.
A consultoria técnica é indispensável para avaliar a capacidade de suporte do solo marinho, calcular cargas hidrostáticas e especificar sistemas de vedação. Ignorar esses estudos compromete a segurança e pode causar vazamentos irreversíveis.
Contexto importante: Este artigo é informativo. Para projetos de obras hidráulicas ou travessias subterrâneas e aquáticas, recomenda-se a consultoria técnica especializada de um engenheiro geotécnico e engenheiro especialista em estruturas submarinas, prevenindo riscos de infiltração e colapso estrutural.