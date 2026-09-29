Resumo executivo 🛰️ Posicionamento espacial O sistema de satélites BeiDou guia os blocos submarinos com desvio máximo de poucos milímetros no fundo do mar. 🚢 Navio especializado A embarcação autopropulsada Yihang Jin’an 1 transporta e submergem cada módulo gigante no local exato. 🧱 Estrutura sanduíche Os 32 elementos utilizam placas duplas de aço preenchidas com concreto de altíssima densidade. ⏳ Impacto na mobilidade A megaconstrução reduziu o tempo de travessia do estuário de 2 horas para apenas 20 minutos.

Como a engenharia chinesa usou posicionamento por satélite e navios autopropulsados para encaixar o maior túnel imerso de aço e concreto do mundo sob o mar. Atravessar o estuário do Rio das Pérolas exigia construir um túnel de 5 km sob águas profundas e tráfego de navios. A solução foi afundar 32 blocos gigantes de aço e concreto alinhados por satélite no oceano.

Como satélites no espaço conseguem alinhar estruturas gigantes no fundo do mar?

Imagine tentar encaixar uma chave pequena em uma fechadura estando no escuro e sob água agitada. No leito oceânico, a visibilidade é quase zero e as correntes marítimas empurram tudo. Para superar esse desafio, os engenheiros substituíram os mergulhadores por antenas do **sistema BeiDou** conectadas a estações de referência em terra.

O sinal de satélite calcula a posição da embarcação **Yihang Jin’an 1** e orienta guinchos hidráulicos em tempo real. Isso permite acoplar um bloco de **80 mil toneladas** — peso equivalente a um porta-aviões de grande porte — com erro inferior a 5 milímetros na trincheira submarina.

Cada elemento precisava ser levado até a área de instalação antes de ser submerso e integrado às demais seções da travessia — Créditos: Imagem gerada por IA

Quais são as dimensões e especificações técnicas dessa megaconstrução?

A seção submersa do **Shenzhen–Zhongshan Link** estabeleceu novos patamares para a engenharia offshore mundial. Os dados técnicos abaixo mostram o porte e a resistência mecânica exigidos para suportar a pressão do oceano.

Comprimento total da seção imersa: soma 5.035 metros de extensão contínua formados por 32 elementos tubulares individuais e uma junta de fechamento final de alta precisão.

Largura total das pistas: alcança 55,6 metros de largura, comportando oito faixas de tráfego rodoviário e galerias centrais de emergência e ventilação.

Peso individual dos elementos: cada bloco padrão pesa cerca de 80 mil toneladas, utilizando estrutura sanduíche com placas duplas de aço preenchidas por concreto aditivado.

Profundidade de assentamento: os elementos foram posicionados em uma trincheira escavada até 38 metros abaixo do nível do mar.

Embarcação de transporte Yihang Jin’an 1: possui comprimento equivalente a dois campos de futebol e integra sistemas de propulsão, flutuação e afundamento automatizado.

Precisão de alinhamento: o sistema de orientação atinge tolerância milimétrica na junção das superfícies, garantindo estanqueidade total contra a água salgada.

Como é feito o transporte e o afundamento dos blocos no oceano?

O processo começa no estaleiro, onde o bloco de aço é montado e preenchido parcialmente para flutuar até o local da obra. A embarcação **Yihang Jin’an 1** acopla sobre a peça e navega com propulsão própria até as coordenadas exatas transmitidas pelos satélites.

Ao chegar sobre a trincheira, tanques internos do bloco recebem água sob controle computadorizado para iniciar o afundamento lento. Guinchos ajustam a peça na fundação de brita nivelada e macacos hidráulicos comprimem as juntas de borracha, selando a junção e liberando a passagem de veículos.

Método Construtivo Tecnologia de Posicionamento Precisão e Limitações ⚓ Métodos Tradicionais Mergulhadores, estações ópticas e guindastes rebocados Margem de erro de 5 a 10 cm; depende de visibilidade e maré fraca 🚀 Shenzhen–Zhongshan Link Rede de satélites BeiDou + embarcação Yihang Jin’an 1 Precisão milimétrica contínua; operação imune a turvação da água

Onde assistir ao sistema de satélites em ação na obra?

Para observar como a embarcação de transporte e o sistema de satélites atuam juntos no estuário do Rio das Pérolas, o canal verificado da **CGTN** documentou as operações marítimas dessa megaestrutura.

O registro mostra o acoplamento das antenas e o trabalho dos sensores que garantem o alinhamento perfeito dos tubos no leito oceânico.

Abaixo, um vídeo do CGTN que aprofunda o tema:

Quais normas de engenharia garantem que o túnel não vaze sob alta pressão?

Projetar um túnel submerso para durar mais de 100 anos exige atender a rigorosos padrões internacionais de durabilidade, como as diretrizes da **ITA-AITES** (Associação Internacional de Túneis) e recomendações de georreferenciamento da **ISO 19111**.

O concreto de alta densidade e as vedações de elastômero passam por ensaios severos de compressão uniaxial e degradação por sulfatos. Isso impede que a pressão da água salgada crie fissuras ou provoce deslocamentos na estrutura.

Sistemas de posicionamento e controle auxiliam a operação necessária para alinhar grandes elementos antes da união das seções submersas — Créditos: Imagem gerada por IA

Quando é necessário contratar um engenheiro especialista em estruturas submarinas?

Obras aquáticas de grande porte — como emissários, pontes com pilares submersos e travessias canalizadas — exigem a participação direta de um **engenheiro geotécnico** e de um **engenheiro especialista em estruturas submarinas**.

A consultoria técnica é indispensável para avaliar a capacidade de suporte do solo marinho, calcular cargas hidrostáticas e especificar sistemas de vedação. Ignorar esses estudos compromete a segurança e pode causar vazamentos irreversíveis.