Resumo executivo 🏗️ Içamento duplo em alto-mar Dois navios-guindaste de grande porte somaram capacidade para erguer peças maciças de 5.000 toneladas no oceano. 🌊 Janela de maré cronometrada A descida das estruturas exigiu operar em um intervalo de seis horas, quando as correntes marinhas acalmavam. 🚇 Conexão com túneis submersos As cabeças de captação foram encaixadas a galerias que somam cerca de cinco milhas de túneis sob o leito marinho. 🐟 Proteção da fauna aquática O formato desacelera o fluxo de sucção da água, permitindo que os peixes consigam nadar para longe com segurança.

Entenda como a engenharia offshore britânica posicionou estruturas gigantes de resfriamento nuclear no leito marinho enfrentando uma das maiores marés do planeta.

Por que posicionar blocos de 5.000 toneladas no fundo do mar exige sincronia de engenharia?

Imagine tentar posicionar um prédio de concreto no leito marinho sem permitir que a correnteza oceânica desloque a estrutura antes que ela toque o chão. Em alto-mar, a força das ondas faz com que qualquer carga suspensa balance como um pêndulo gigante, tornando o controle de alinhamento uma tarefa de extrema complexidade.

Para resolver essa instabilidade, a engenharia utilizou o princípio do içamento duplo em tandem, combinando a força dos navios-guindaste Gulliver e Rambiz para distribuir a carga sobre dois pontos de elevação simultâneos. Essa configuração anula momentos de torção e estabiliza a peça de 5.000 toneladas durante a descida, garantindo precisão centimétrica sobre o ponto final de assentamento. Por isso, a estrutura é fixada com segurança antes que as ondas alterem sua posição projetada.

O içamento conjunto permitiu controlar uma carga de milhares de toneladas durante a etapa de transferência e descida no ambiente marítimo — Créditos: Imagem gerada por IA

Quais são os números e dimensões do sistema de captação da usina Hinkley Point C?

As estruturas subaquáticas da usina **Hinkley Point C** estão entre os maiores componentes pré-moldados de concreto armado já assentados no leito marinho para infraestrutura de energia, exigindo materiais de alta densidade para suportar o ambiente oceânico agressivo.

Peso de cada cabeça de captação de água: 5.000 toneladas métricas fabricadas em concreto reforçado com armadura de aço denso, o equivalente ao peso de mais de 400 ônibus de dois andares alinhados.

Capacidade combinada dos guindastes marítimos : 7.300 toneladas fornecidas conjuntamente pelos embarcações-guindaste Gulliver (4.000 t) e Rambiz (3.300 t), operadas pela concessionária Scaldis .

: 7.300 toneladas fornecidas conjuntamente pelos embarcações-guindaste (4.000 t) e (3.300 t), operadas pela concessionária . Janela operacional de maré : aproximadamente 6 horas contínuas durante a estofada da maré no Canal de Bristol, intervalo em que as correntes horizontais atingem menor velocidade.

: aproximadamente 6 horas contínuas durante a estofada da maré no Canal de Bristol, intervalo em que as correntes horizontais atingem menor velocidade. Extensão da rede de túneis submarinos : 8,3 quilômetros (cerca de 5 milhas) de galerias escavadas a 35 metros abaixo do leito oceânico por tuneladoras blindadas.

: 8,3 quilômetros (cerca de 5 milhas) de galerias escavadas a 35 metros abaixo do leito oceânico por tuneladoras blindadas. Geometria de desaceleração hídrica: aberturas laterais dimensionadas para reduzir a velocidade de sucção da água, evitando a entrada involuntária de fauna marinha.

Como funciona a operação de descida das cabeças de captação durante a variação da maré?

A operação começa na costa de Avonmouth, onde as cabeças de captação são moldadas em terreno seco e transferidas para barcaças de transporte. Essas barcaças são rebocadas até o local de instalação no Canal de Bristol, uma região conhecida por abrigar a segunda maior variação de maré do planeta, ultrapassando 12 metros de amplitude vertical.

Quando a maré atinge o ponto de virada, as duas embarcações-guindaste içam o bloco de concreto da barcaça e iniciam a descida controlada por cabos de aço trançados. Guias acústicos de alta frequência e equipes de mergulho comercial orientam o acoplamento do bloco aos poços verticais que conectam os túneis subterrâneos. Assim, a estrutura é encaixada no fundo marinho com vedação estanque antes que as fortes correntes voltem a subir.

Método Construtivo Mecanismo de Execução Impacto em Risco e Cronograma 🏗️ Pré-moldado submerso (Tandem Lift) Blocos de 5.000 t construídos em estaleiro e posicionados por guindastes flutuantes. Janela de trabalho reduzida a poucas horas, minimizando exposição a tempestades marinhas. 🔨 Construção in-situ em enseada Montagem de formas e concretagem subaquática com bombeamento prolongado. Alto risco de lixiviação do cimento, contaminação da água e dependência de tempo estável por meses.

Como a operação de submersão das peças de 5.000 toneladas foi registrada em vídeo?

As manobras marítimas executadas no Canal de Bristol foram documentadas por equipes técnicas da construtora **Balfour Beatty** e da geradora **EDF**. O registro visual mostra em detalhes a aproximação das barcaças e o trabalho conjunto dos navios-guindaste de grande porte em alto-mar.

As imagens captadas por drones e câmeras de monitoramento offshore ilustram o exato momento em que os blocos de concreto são mergulhados na água e alinhados aos poços verticais. Esse acervo técnico serve como material de estudo sobre logística marinha pesada para engenheiros em todo o mundo.

Abaixo, um vídeo do canal oficial da EDF 🇬🇧 que aprofunda o tema:

Quais normas técnicas de engenharia marítima garantem a durabilidade dessas estruturas imersas?

O projeto e a fabricação das peças subaquáticas de Hinkley Point C seguiram os requisitos rígidos da norma europeia **BS EN 1992-3 (Eurocode 2)**, que estabelece parâmetros de cálculo para estruturas de concreto destinadas à retenção de líquidos e resistência a fluidos agressivos.

Além disso, o padrão britânico **BS 6349** regulamenta o dimensionamento de infraestruturas marítimas submetidas a impactos dinâmicos severos de ondas e variações de maré. A aplicação rigorosa dessas normas assegura que o concreto armado suporte o ataque químico dos sais marinhos por mais de 60 anos sem corroer a armadura interna. Então, a usina mantém seu abastecimento hídrico protegido contra falhas estruturais precoces.

Duas embarcações-guindaste participaram da operação para baixar a enorme estrutura de concreto até sua posição no leito marinho — Créditos: Imagem gerada por IA

Quando é necessário contratar um engenheiro geotécnico ou especialista em engenharia offshore?

Projetos que envolvem fundações submersas, acoplamentos marítimos ou obras de proteção costeira exigem indispensavelmente a atuação de um **engenheiro geotécnico** e de um **engenheiro civil especializado em obras hidráulicas marítimas**. Esses profissionais analisam a capacidade de suporte do solo marinho e calculam a estabilidade das fundações contra o escorregamento provocado por correntes.

Não é um trabalho que possa ser executado sem consultoria qualificada porque erros no dimensionamento de cargas ou na ancoragem subaquática resultam no tombamento de estruturas e em severos danos ambientais. Somente engenheiros habilitados podem emitir laudos técnicos e garantir a segurança operacional de obras em alto-mar.