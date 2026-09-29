Construídos dentro de uma doca seca e transportados pelo mar, 65 blocos gigantes de concreto formam a maior barreira móvel de proteção costeira do mundo. Em 1953, uma tempestade devastadora inundou o sudoeste da Holanda e motivou o projeto Delta Works, exigindo uma solução de engenharia capaz de conter o oceano sem destruir o ecossistema estuarino.
Por que construir blocos de concreto em terra firme antes de colocá-los no mar?
Imaginar a concretagem de uma coluna gigante no meio de ondas violentas parece impossível. Para contornar as forças do oceano, a engenharia criou uma fábrica em solo seco chamada bouwdok, permitindo moldar as estruturas longe das correntes marítimas.
Cada um dos 65 pilares mede até 40 metros de altura e pesa 18.000 toneladas — massa equivalente ao peso de cerca de 4.500 elefantes adultos. Quando a concretagem terminou, a doca seca foi propositalmente inundada para que as estruturas pudessem flutuar até o local definitivo.
Quais são as dimensões reais da barreira Oosterscheldekering?
A estrutura da Oosterscheldekering combina pilares ocos de concreto protendido, comportas de aço móveis e colchões de fundação projetados para suportar forças de compressão absurdas e evitar a erosão do leito marinho.
Altura e massa dos pilares: 65 pilares com altura variando entre 30 e 40 metros e massa de até 18.000 toneladas cada um, assentados diretamente sobre colchões filtrantes sintéticos.
- Dimensões das comportas móveis: 62 comportas de aço com 42 metros de largura e peso entre 260 e 480 toneladas cada uma.
- Extensão e escala da obra: extensão total de 9 quilômetros de barreira, sendo 3 quilômetros compostos pela seção móvel de comportas operacionais.
- Materiais e lastro de rocha: uso de 450.000 metros cúbicos de concreto e 5 bilhões de quilos de rocha basáltica para reforçar a base dos pilares contra o atrito das águas.
- Tempo de resposta do fechamento: sistema acionado para fechar todas as comportas em 75 minutos quando o mar atinge 3 metros acima do nível de referência NAP.
Como os pilares de 18 mil toneladas foram afundados com precisão milimétrica?
Após o alagamento controlado da doca seca, um navio especial de içamento chamado Ostrea levantou cada pilar individualmente e o navegou pelo canal estuarino. Com o auxílio do pontão de ancoragem Macoma, o pilar era posicionado com erro de poucos centímetros sobre o leito.
Assim que tocava o colchão de fundação, a estrutura oca era preenchida com areia e cercada por blocos de pedra. Esse peso adicional garante estabilidade por atrito e inércia, impedindo que a pressão do mar desloque a fundação.
Como o governo holandês registrou essa obra histórica?
As imagens de época mostram o momento em que a doca seca foi alagada e os navios especiais começaram a transportar as colunas estruturais.
O registro oficial documenta a precisão do assentamento no fundo do mar e a grandiosidade da infraestrutura executada no sudoeste da Holanda.
Abaixo, um vídeo do Rijkswaterstaat que aprofunda o tema:
Quais normas de engenharia garantem a segurança de barreiras marítimas?
Projetos de proteção costeira desse porte seguem parâmetros rigorosos de durabilidade do concreto em meio marinho agressivo, alinhados ao Eurocode 2 e às diretrizes da norma brasileira ABNT NBR 12655 para concreto em ambiente com cloretos.
O cumprimento desses critérios normativos impede que a maresia corroa as armaduras internas de aço e assegura que a estrutura resista ao ataque químico do sal ao longo de uma vida útil superior a 100 anos.
Quando é necessário contratar um especialista em engenharia de estruturas hidráulicas?
O dimensionamento de contenções costeiras, diques e estruturas sujeitas a pressões hidrostáticas requer a atuação direta de um engenheiro geotécnico e de um engenheiro hidráulico habilitados.
Essas obras envolvem análise de liquefação do solo e empuxo de água, não sendo um trabalho passível de execução sem estudos geológicos prévios e ART registrada.
Contexto importante: Este artigo é informativo. Para projetos estruturais locais similares, recomenda-se avaliação de engenheiro geotécnico ou engenheiro hidráulico, especialmente em contextos de risco de erosão costeira, empuxo de maré e comprometimento estrutural.