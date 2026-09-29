Resumo executivo 🏔️ Maciço de rocha e terra Estrutura de 315 metros ergue a maior barreira de enrocamento do planeta a 2.200 metros de altitude. ☀️ Refletores solares articulados Sistema com 27 heliostatos direciona a luz do Sol para desfiladeiros escuros e profundos. ❄️ Operação em frio extremo Aumento de 3 °C no solo garante 3 horas extras de compactação diária sob temperaturas de -20 °C. ⚡ Geração hidroelétrica de 2 GW Usina produzirá 8,34 bilhões de kWh por ano, poupando 3 milhões de toneladas de carvão.

Engenheiros chineses usam espelhos articulados para aquecer o solo e manter ativa a construção da maior barragem de enrocamento do mundo durante o inverno rigoroso. A construção da Barragem de Shuangjiangkou, situada no alto do rio Dadu na província de Sichuan, enfrentava um gargalo crítico: as temperaturas congelantes de -20 °C paralisavam a compactação do solo durante meses.

Por que a China instalou espelhos gigantes em um desfiladeiro congelado?

Quando a terra úmida congela, a água contida nos poros vira gelo e expande, impedindo que os rolos compressores esmaguem a mistura até a densidade exigida. Em desfiladeiros fundos de montanha, a sombra permanente piora o cenário e obriga as obras a pararem metade do ano.

Para contornar o congelamento sem gastar combustível fóssil, os engenheiros instalaram 27 refletores solares motorizados conhecidos como heliostatos nas encostas. Esses painéis espelhados acompanham a trajetória do Sol e concentram a radiação diretamente no núcleo de argila do aterro, elevando a temperatura do material em cerca de 3 °C — o suficiente para impedir a formação de cristais de gelo e manter a terra moldável.

Refletores instalados nas encostas direcionam a radiação solar para áreas do canteiro que permanecem sombreadas durante o inverno — Créditos: Imagem gerada por IA

Quais são as especificações técnicas da maior barragem de enrocamento do planeta?

Diferente das usinas de concreto puro, a Barragem de Shuangjiangkou é uma estrutura de enrocamento, composta por uma montanha colossal de **rochas britadas** que protegem um miolo impermeável de terra compactada no centro.

Altura vertical do maciço: atinge 315 metros do leito do rio até a crista, superando os 305 metros da **Barragem de Jinping-I** e estabelecendo o novo recorde mundial de altura.

Volume total do aterro: exige mais de 46 milhões de m³ de rochas e terra para erguer o corpo da estrutura no vale.

Capacidade instalada da usina: comporta turbinas projetadas para gerar 2.000 MW de potência limpa, fornecendo 8,34 bilhões de kWh anuais à rede elétrica.

Dimensões de suporte da base: possui largura de fundação superior a 300 metros no leito do rio para suportar o empuxo hidráulico do reservatório.

Reservatório de acumulação: armazena até 2,9 bilhões de m³ de água, funcionando como um regulador do fluxo hídrico para as demais usinas da bacia.

Como o aquecimento solar direcionado funciona na prática do canteiro?

No canteiro de obras, caminhões fora de estrada despejam camadas sucessivas de argila que precisam ser espalhadas e niveladas rapidamente. Sensores dispostos na montanha identificam a posição dos tratores e calibram os motores de passo dos 27 heliostatos, fazendo com que os feixes de luz solar reflitam exatamente no ponto onde as máquinas estão trabalhando.

Esse ganho térmico de 3 °C parece modesto, mas é a margem exata que evita o congelamento superficial do solo durante as manhãs invernais. Assim, a equipe de construção ganha cerca de 3 horas a mais de trabalho útil por dia, permitindo manter o cronograma de compactação contínuo mesmo sob frio extremo de -20 °C.

Parâmetro técnico Método sem espelhos Sistema com heliostatos solares ⏱️ Tempo de trabalho no inverno Paralisação parcial (< 6 meses/ano) Ganho de +3 horas diárias operacionais 🌡️ Temperatura do solo de argila Congelamento superficial abaixo de 0 °C Elevação constante de +3 °C na zona de compactação 🛡️ Integridade do núcleo impermeável Risco de trincas por ciclos de congelamento Compactação homogênea e selagem contínua

Onde acompanhar os avanços da engenharia de mega barragens?

O canal especializado **LENS** produziu uma análise audiovisual detalhada sobre o projeto da **Barragem de Shuangjiangkou**, detalhando as dimensões da estrutura e seu papel na transição energética chinesa.

No vídeo a seguir, é possível visualizar o desafio logístico de erguer um maciço de 315 metros em um desfiladeiro montanhoso a mais de 2.200 metros de altitude.

Abaixo, um vídeo do canal LENS que aprofunda o tema:

Quais normas técnicas internacionais regem o controle de compactação do solo?

A construção de barragens de enrocamento com núcleo de terra segue critérios definidos pela **Comissão Internacional de Grandes Barragens (ICOLD)** e normas brasileiras equivalentes como a **NBR 13028** e **NBR 11682**, que estipulam limites rígidos para o grau de compactação e teor de umidade do solo.

A presença de gelo no solo viola esses parâmetros normativos porque impede que as partículas de **argila** se unam hermeticamente. Ao garantir o aquecimento controlado via heliostatos, a engenharia atende aos requisitos do **Ensaio Proctor Normal**, evitando caminhos preferenciais de percolação de água que poderiam levar ao colapso por piping no futuro.

O direcionamento da luz solar para áreas sombreadas do canteiro foi pensado para melhorar as condições de trabalho durante períodos de frio intenso — Créditos: Imagem gerada por IA

Quando é necessário contratar um engenheiro geotécnico para obras de contenção?

Seja na execução de aterros infraestruturais, barragens de contenção ou grandes cortes de montanha, a assessoria de um **engenheiro geotécnico** é indispensável para analisar a estabilidade de taludes e o comportamento do solo sob variação de temperatura e umidade.

Erros na compactação de terra não aceitam improvisos amadores. Qualquer movimentação imprevista do solo ou falha no sistema de drenagem interna exige laudos periciais e ensaios de campo imediatos para garantir a segurança das estruturas circundantes.