Resumo executivo ⚙️ Rotor do gerador Uma peça móvel de 1.200 toneladas e 18,7 metros de diâmetro que converte rotação de água em eletricidade. 🏗️ Içamento sincronizado Duas pontes rolantes acopladas de 800 toneladas moveram a estrutura pesada até o poço da turbina. ⚡ Potência instalada A entrada da 18ª máquina de 611,1 MW consolidou a capacidade total de 11.233 MW na usina. 🌊 Geração renovável O complexo no rio Xingu gera energia limpa suficiente para abastecer dezenas de milhões de consumidores.

A manobra de alta precisão que posicionou o gigante de 18,7 metros de diâmetro selou a operação plena do complexo hidrelétrico no rio Xingu. A instalação do último rotor de gerador na Casa de Força Principal da **Usina Hidrelétrica de Belo Monte** representou um dos momentos mais emblemáticos da engenharia eletromecânica brasileira.

Por que mover uma peça de 1.200 toneladas exige precisão milimétrica?

Você já tentou colocar uma chave na fechadura sem deixar nenhuma folga nas laterais? Na engenharia de grandes barragens, descer uma estrutura de aço com peso equivalente a mil carros populares exige exatamente essa exatidão.

O rotor precisa girar dentro do **estator** mantendo uma distância mínima constante entre as superfícies, chamada de entreferro. Se a carga pender uma fração de grau durante o içamento, a colisão destruirá as bobinas e causará danos milionários aos equipamentos.

A diferença de escala entre os trabalhadores e o rotor evidencia a dimensão da operação realizada durante a montagem da unidade geradora — Créditos: Imagem gerada por IA

Quais são as dimensões reais da 18ª unidade geradora de Belo Monte?

Os dados técnicos da última máquina instalada pela concessionária **Norte Energia** revelam a magnitude da estrutura montada no Estado do Pará.

Rotor da unidade geradora: pesa 1.200 toneladas e possui 18,7 metros de diâmetro, consistindo na maior peça móvel do conjunto gerador elétrico.

Roda da turbina Francis: pesa 320 toneladas, possui cerca de 8 metros de diâmetro e 5 metros de altura para captar a água.

Pontes rolantes acopladas: duas unidades de 800 toneladas operam em conjunto para oferecer capacidade total de içamento de 1.600 toneladas.

Potência nominal por unidade: cada máquina entrega 611,11 MW de potência nas condições ideais de vazão do rio.

Capacidade total do complexo: atinge 11.233 MW com 18 unidades na Casa de Força Principal e 6 no Sítio Pimental.

Como funciona o encaixe mecânico entre a turbina e o gerador elétrico?

A água do **rio Xingu** entra sob alta pressão pelo conduto forçado e atinge as palhetas da **turbina Francis**. A força do fluxo faz a roda inferior girar, transferindo a energia mecânica diretamente para um eixo vertical.

Esse eixo maciço conecta a turbina ao rotor do gerador no piso superior. Quando o rotor gira dentro do campo magnético do estator, ocorre a indução eletromagnética que transforma o movimento da água em eletricidade para o sistema elétrico nacional.

Componente Dimensões / Peso Função Estrutural ⚙️ Rotor do Gerador 18,7 m diâmetro | 1.200 t Gira dentro do estator para gerar campo magnético e induzir corrente elétrica. 🌀 Turbina Francis 8,0 m diâmetro | 320 t Converte a energia hidráulica da queda d’água em torque de rotação mecânica. 🏗️ Pontes Rolantes Par acoplado | 1.600 t total Sustenta e posiciona peças ultrapesadas durante a montagem e manutenção. 🏢 Casa de Força Principal 18 unidades de 611,1 MW Ahoja os maiores turbogeradores do complexo hidrelétrico no Sítio Belo Monte.

Como a Norte Energia registrou a descida do último rotor em vídeo?

O registro oficial feito na Casa de Força Principal documenta o içamento e a travessia do rotor ao longo do galpão de montagem. A gravação mostra o momento exato em que a peça desce em ritmo controlado até alcançar o poço.

A conclusão bem-sucedida dessa operação liberou a montagem final do cabeçote e permitiu a entrada em funcionamento comercial da 18ª unidade no fim de 2019.

Abaixo, um vídeo do canal oficial da Norte Energia que aprofunda o tema:

Quais normas técnicas garantem a segurança no içamento e montagem de usinas?

Projetos desse porte seguem rigidamente a **ABNT NBR 8400** para pontes rolantes e equipamentos de elevação, além das diretrizes da **IEC 60034** para máquinas elétricas giratórias. Essas normas estipulam fatores de segurança exigentes para cabos e ganchos.

O cumprimento dessas exigências pela equipe de engenharia assegura que a estrutura de concreto armado e as peças metálicas suportem os esforços dinâmicos e as contínuas vibrações ao longo de décadas de geração contínua.

Durante a montagem, o rotor precisa ser posicionado no interior do conjunto estacionário do gerador antes da conclusão da unidade — Créditos: Imagem gerada por IA

Quando a instalação e manutenção de geradores exigem engenheiros especialistas?

O comissionamento e o alinhamento hidromecânico de grandes máquinas exigem o acompanhamento presencial de um **engenheiro mecânico** e de um **engenheiro eletrotécnico**. A complexidade das forças envolvidas impede qualquer intervenção improvisada.

Pequenos desvios de alinhamento ou folgas incorretas no torqueamento dos parafusos podem gerar ressonâncias graves. Esses problemas provocam desequilíbrio estrutural, desgastam mancais e podem paralisar a usina hidrelétrica.