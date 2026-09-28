Resumo executivo 🚇 O que é a Bertha? Uma megatuneladora de 17,5 metros de diâmetro construída para escavar um túnel rodoviário duplo sob o centro de Seattle. ⚙️ Como funciona a escavação? Ela corta o solo na frente enquanto pressuriza a rocha e instala anéis de concreto armado logo atrás para evitar desabamentos. 🏙️ Por que é importante? Protege a cidade contra terremotos ao retirar o tráfego de um viaduto vulnerável sem interromper a rotina da superfície. 📏 Qual a extensão percorrida? Escavou 2,7 km de extensão subterrânea contínua sob prédios históricos entre 2013 e 2017.

A substituição do antigo viaduto elevado exigiu a maior máquina de escavação subterrânea do mundo para abrir caminho sob o centro urbano. Após o terremoto de Nisqually danificar o viaduto da orla de Seattle, os engenheiros precisaram criar uma rota subterrânea segura sem abalar os prédios do centro urbano.

Como uma tuneladora de 17,5 metros escava terra sem fazer a cidade afundar?

Quando você cava um buraco na areia molhada da praia, as paredes de terra caem para dentro quase imediatamente. No subsolo de uma cidade, a terra encharcada faz o mesmo movimento e pode afundar prédios inteiros, um fenômeno contido pela tecnologia de pressão de solo equilibrada.

A tuneladora Bertha usou o método de pressão de balanço de terra (EPBM). A máquina injeta aditivos na terra cortada e usa esse material mole para empurrar a parede do túnel com uma força de até 26 bar, neutralizando o peso dos edifícios acima.

A Bertha iniciou a escavação do túnel da SR 99 em 2013 e avançou por cerca de 2,7 km sob Seattle — Créditos: Imagem gerada por IA

Quais são as dimensões e capacidades da tuneladora Bertha?

Para abrir espaço para uma rodovia de dois andares no subsolo, os projetistas encomendaram a maior máquina de perfuração subterrânea já fabricada até aquele momento.

Diâmetro de corte frontal: 17,48 metros de diâmetro, dimensão necessária para abrigar quatro faixas de tráfego e sistemas de ventilação.

Comprimento total da estrutura: 99 metros de extensão contendo motores, sistemas de drenagem e cabines de controle.

Peso total de operação: 7.000 toneladas de aço montadas para perfurar solo argiloso e argarenito sob o nível do mar.

Extensão da escavação: 2,7 km escavados do bairro de SoDo até o norte do centro urbano de Seattle.

Revestimento estrutural permanente: 1.426 anéis de concreto armado pré-moldado fixados à medida que a máquina avançava.

Como é montada a estrutura do túnel durante o avanço da escavação?

O processo acontece em um ciclo contínuo de escavação e blindagem. Enquanto o disco frontal gira e tritura o solo, braços mecânicos hidráulicos posicionam blocos curvos de concreto de várias toneladas contra a parede recém-cortada.

Esses blocos formam um anel rígido completo que trava a estrutura antes que a máquina avance os próximos dois metros. Assim, o túnel fica pronto e protegido contra infiltrações no mesmo instante.

Método de Escavação Impacto na Superfície Controle Geotécnico 🚇 Tuneladora EPB (Bertha) Interrupção nula do tráfego e preservação de prédios históricos Pressão contínua na frente de corte evita assentamentos do solo 🚜 Vala Aberta (Cut and Cover) Bloqueio total de vias e interrupção do comércio por anos Exige contenções laterais pesadas e risco de movimentação da terra

Como ocorreu o rompimento final da Bertha no poço de chegada?

Em 4 de abril de 2017, a cabeça de corte da Bertha perfurou a última parede de concreto no poço de saída no bairro de South Lake Union. A operação encerrou quatro anos de escavação complexa e abriu caminho para a montagem interna das pistas rodoviárias.

O rompimento foi monitorado em tempo real por equipes geotécnicas para garantir que o alívio de pressão na saída não gerasse trincas no solo ao redor do poço de recepção.

Abaixo, um vídeo do canal oficial do WSDOT (Departamento de Transportes do Estado de Washington) que mostra os marcos desse projeto:

Quais normas técnicas orientam a escavação de túneis urbanos com tuneladoras?

Projetos de túneis escavados por TBM seguem diretrizes internacionais rigorosas, como as normas da **ITA (International Tunnelling Association)** e requisitos da **ABNT NBR 15648** para obras subterrâneas. Essas regras estabelecem margens de tolerância para deformações no solo de apenas alguns milímetros.

O cumprimento dessas exigências técnicas garante que a vibração das ferramentas de corte não ultrapasse os limites suportados pelas fundações de edifícios vizinhos, prevenindo danos estruturais graves na superfície.

Conforme a tuneladora avançava, segmentos pré-moldados de concreto eram montados atrás da máquina para formar o revestimento do túnel — Créditos: Imagem gerada por IA

Quando é necessário contratar um engenheiro geotécnico para obras subterrâneas?

Qualquer intervenção que exija escavações profundas, contenção de encostas ou passagens subterrâneas exige a consultoria direta de um **engenheiro geotécnico**. Esse profissional avalia a capacidade de carga do solo e o nível do lençol freático antes da primeira perfuração.

Projetar aberturas no subsolo sem cálculo de empuxo e estabilidade pode provocar colapsos repentinos da terra. Por isso, soluções geotécnicas exigem laudos assinados e monitoramento contínuo de recalques.