Resumo executivo 🚇 Câmara de montagem subterrânea Uma galeria de 58 metros de comprimento e 8,2 metros de diâmetro aberta a 45 metros de profundidade em Plumstead. ⚙️ Tuneladoras do tipo Slurry TBM Equipamentos de 1.000 toneladas baixados em peças para montagem interna antes de perfurar sob o Rio Tâmisa. 🛠️ Suporte geotécnico avançado Aplicação de concreto projetado reforçado e contenção por lama bentonítica sob pressão de até 4,5 bar. 🛡️ Segurança no leito fluvial Técnica que protegeu o leito do rio contra colapsos e evitou interrupções na superfície de Londres.

A preparação para a travessia subterrânea sob o Rio Tâmisa exigiu uma solução de engenharia geotécnica inédita em Londres para montar máquinas gigantescas no subsolo.

Por que foi preciso escavar uma câmara no subsolo antes de perfurar o túnel?

Você já tentou colocar um móvel gigante montado dentro de um quarto pequeno sem espaço para virar as peças? Em megacidades, trazer uma máquina perfuradora de 110 metros de comprimento montada na superfície exige uma vala aberta gigante que paralisaria bairros inteiros. Esse espaço de manobra escavado nas profundezas é chamado tecnicamente de câmara de lançamento subterrânea.

A galeria em Plumstead possui 58 metros de comprimento e diâmetro médio de 8,2 metros, aberta a 45 metros de profundidade em uma camada de creta com pedrenho. Esse salão subterrâneo permitiu descer as peças de 1.000 toneladas por um poço vertical menor e montar a tuneladora Slurry TBM diretamente no nível de escavação, suportando pressões de água equivalentes a 45 metros de coluna d’água.

Em vez de transportar a máquina completamente montada, grandes componentes podiam ser levados ao nível de escavação para a montagem subterrânea — Créditos: Imagem gerada por IA

Quais são as dimensões e parâmetros técnicos da caverna em Plumstead?

A preparação da câmara subterrânea envolveu critérios rigorosos de estabilização geotécnica para conter o solo mole e encharcado do vale do Tâmisa. Os dados operacionais garantiram a folga exata para a montagem dos escudos e das estruturas de apoio.

Comprimento da galeria subterrânea: 58 metros lineares escavados horizontalmente a partir do poço de acesso em Plumstead para abrigar a montagem do escudo e dos vagões de suporte.

Diâmetro médio da seção transversal: cerca de 8,2 metros, oferecendo a folga necessária para alojar tuneladoras com escudo de corte de 7,1 metros de diâmetro.

Profundidade operacional da calha: aproximadamente 45 metros abaixo do nível do solo, inserida em camada geotécnica saturada por lençol freático.

Revestimento primário de suporte: aplicação de concreto projetado reforçado com fibras de aço (método SCL/NATM) com espessura média de 250 milímetros.

reforçado com fibras de aço (método SCL/NATM) com espessura média de 250 milímetros. Pressão de estabilização do escudo: circuito fechado de lama bentonítica operando entre 3,5 bar e 4,5 bar para conter a água do Rio Tâmisa.

Como as tuneladoras foram montadas e lançadas dentro da galeria?

Pense na operação como construir um navio em uma garrafa de vidro, onde cada peça entra por um gargalo estreito e precisa se encaixar com precisão milimétrica. As peças das tuneladoras baptizadas como Mary e Sophia baixaram pelo poço vertical e foram soldadas e parafusadas no interior da caverna iluminada a 45 metros abaixo da terra.

Após a montagem completa da cabeça de corte e dos sistemas elétricos, o escudo começou a girar contra a parede frontal de concreto da câmara. Assim que a máquina perfurou o bloco de selagem, ela iniciou o percurso sob o leito do Rio Tâmisa, selando as paredes com anéis pré-moldados de concreto sem causar recalques no terreno acima.

Método Construtivo Poço Aberto Convencional Galeria Subterrânea (Plumstead) 🏗️ Ocupação de Superfície Extensa área aberta com desapropriações e bloqueios viários Área mínima restrita apenas à embocadura do poço de içamento 🛡️ Impacto na Vizinhança Elevada emissão de ruído, poeira e vibração contínua na cidade Operação totalmente confinada a 45 metros de profundidade ⚙️ Montagem da Tuneladora Montada na superfície e empurrada para o poço aberto de ataque Montada em componentes dentro de galeria de 58m por 8,2m

Onde assistir ao registro histórico do primeiro breakthrough do Crossrail?

O avanço do projeto gerenciado pelo órgão público Transport for London estabeleceu novos padrões globais para obras ferroviárias subterrâneas. O momento em que o primeiro escudo perfurou a parede da câmara em Plumstead foi registrado pelas equipes de engenharia.

O vídeo documenta o rompimento do concreto, a saída da lama bentonítica e a celebração dos engenheiros que concluíram a etapa crítica de escavação da galeria preparatória.

Abaixo, um vídeo do canal oficial Crossrail Project que aprofunda o tema:

Quais normas de engenharia regem a abertura de cavernas subterrâneas profundas?

A construção de escavações e galerias temporárias no Reino Unido segue os rigorosos requisitos da norma europeia BS EN 1997 (Eurocode 7) para projeto geotécnico, em conjunto com o código BS 6164 para segurança em trabalhos de tunelamento. Essas diretrizes determinam a espessura mínima do revestimento e os limites de convergência do terreno.

No Brasil, obras de infraestrutura metroviária aplicam as diretrizes da NBR 11682 para estabilidade de escavações e da NBR 6118 para projeto de estruturas de concreto. O cumprimento desses padrões impede colapsos da rocha e garante que a água sob alta pressão não invada o túnel durante a montagem das máquinas.

A solução concentra a logística pesada no subsolo, conectando o poço de acesso à área necessária para montar e preparar a máquina — Créditos: Imagem gerada por IA

Quando é necessário contratar um engenheiro geotécnico para obras subterrâneas?

Escavações profundas, túneis urbanos e contenções de grande porte exigem a responsabilidade técnica direta de um engenheiro geotécnico e de um engenheiro civil especialista em túneis. Qualquer intervenção próxima ao lençol freático ou sob construções existentes demanda laudos minuciosos antes do primeiro metro escavado.

A análise de segurança requer ensaios de campo como sondagens SPT e CPT, além de modelagem computacional para calcular a distribuição de tensões no solo. Tentar realizar escavações de grande profundidade sem equipe especializada pode provocar afundamentos na superfície e comprometer a estrutura de edifícios vizinhos.