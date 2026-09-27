Resumo executivo ❄️ Congelamento de solo Técnica geotécnica especial que transforma água e sedimentos instáveis em um maciço rígido e impermeável. 🧪 Nitrogênio e salmoura Uso de nitrogênio líquido a -196 °C para congelar e circulação de salmoura a -35 °C para manter o terreno gélido. 🌉 Preservação do rio Permitiu perfurar quatro passagens subterrâneas sob o rio Isarco sem a necessidade de alterar o leito natural. 🛠️ Controle rigoroso Monitoramento constante de 3.840 pontos térmicos e sensores individuais de oxigênio para segurança das equipes.

Engenheiros congelaram o solo encharcado sob o rio Isarco para escavar quatro túneis com segurança absoluta sem alterar o curso da água na Itália. Escavar túneis logo abaixo de um rio alpino exige conter toneladas de água e cascalho instável. No lote do Rio Isarco, a engenharia precisou congelar o solo para abrir caminho sem provocar um colapso hídrico.

Por que transformar terra molhada em gelo evita desabamentos sob um rio?

Escavar em solo encharcado é como tentar abrir um buraco em areia molhada na praia. A água pressiona as paredes da escavação e faz tudo desmoronar em poucos segundos, criando um risco fatal de inundação.

Para barrar essa força, a engenharia injeta fluidos refrigerantes em tubos perfurados no subsolo. A água presente no material aluvial congela e expande, unindo os grãos de areia como se fossem cimento líquido até formar um bloco autossustentável com resistência mecânica similar à de uma rocha arenítica.

Tubos instalados no terreno retiram calor do solo saturado até que as zonas congeladas ao redor deles se encontrem e formem uma barreira contínua — Créditos: Imagem gerada por IA

Quais são os números e parâmetros do congelamento sob o rio Isarco?

A travessia subterrânea do Túnel de Base do Brenner exigiu precisão milimétrica em um ambiente geotécnico extremo. O consórcio liderado pela Webuild aplicou parâmetros térmicos e estruturais rigorosos para garantir a integridade das escavações.

Profundidade em relação ao leito: as escavações passam a apenas 5 metros abaixo do fundo do Rio Isarco, suportando a carga hídrica direta do fluxo alpino.

Temperatura inicial de congelamento: injeção de nitrogênio líquido a -196 °C para resfriamento ultrarrápido do terreno em poucas semanas.

a -196 °C para resfriamento ultrarrápido do terreno em poucas semanas. Manutenção do congelamento: circulação contínua de salmoura de cloreto de cálcio a -35 °C em circuito fechado durante toda a fase de escavação.

de cloreto de cálcio a -35 °C em circuito fechado durante toda a fase de escavação. Extensão do breakthrough congelado: no primeiro avanço de rompimento, as equipes perfuraram 59 metros de maciço totalmente congelado e estabilizado.

Monitoramento térmico em tempo real: sistema computadorizado conectado a 3.840 sensores de temperatura para detectar variações térmicas instantâneas.

Como é feita a escavação no solo congelado sem derreter o maciço?

Antes de ligar as escavadeiras, técnicos cravam lanças metálicas ao redor do perímetro do futuro túnel. A primeira carga de nitrogênio líquido evapora no subsolo e rouba o calor da terra até congelar uma parede protetora de um metro de espessura.

Quando a parede gélida está pronta, a operação troca o nitrogênio pela salmoura para economizar energia e manter a temperatura estável. Assim, os trabalhadores escavam o miolo com martelos hidráulicos e aplicam concreto projetado antes que o solo consiga esquentar.

Método Construtivo Impacto Ambiental e Urbano Estabilidade do Terreno ❄️ Congelamento Artificial Zero alteração no curso do rio e preservação da fauna aquática local. Criação de carcaça impermeável com rigidez temporária comparável à rocha. 🌊 Desvio Temporário do Leito Destruição da calha original do rio e escavações de grande porte na superfície. Risco permanente de infiltração lateral e rebaixamento do lençol freático.

Como a engenharia registra os avanços no Túnel de Base do Brenner?

As grandes obras de infraestrutura exigem soluções tecnológicas de ponta para superar obstáculos geológicos complexos. No caso da travessia sob o rio, o consórcio registrou as etapas de perfuração em vídeo para documentar os métodos empregados.

O acompanhamento visual detalha como as equipes operam nos poços de acesso e gerenciam as plantas de refrigeração no canteiro de obras na Itália.

Abaixo, um vídeo do canal oficial da Webuild que aprofunda o projeto:

Quais diretrizes técnicas regem o congelamento artificial em túneis?

A aplicação de técnicas de geocongelamento em grandes obras subterrâneas segue rígidas diretrizes internacionais de geotecnia, como o Eurocode 7 (EN 1997) e as recomendações técnicas da AFTES. Essas normas estabelecem limites para a expansão do gelo e controle de recalque no solo.

Seguir essas especificações evita que a expansão da água congelada cause trincas no terreno e garante a ventilação contínua no túnel, controlando o nível de oxigênio caso haja vazamento acidental de gás nitrogênio.

No congelamento artificial, a água presente nos vazios do terreno congela e altera temporariamente o comportamento mecânico e hidráulico do solo — Créditos: Imagem gerada por IA

Quando é necessário contratar um especialista em geotecnia?

Projetar escavações subterrâneas próximas a corpos d’água ou em solos moles exige a atuação direta de um engenheiro geotécnico. Esse profissional analisa os relatórios de sondagem e calcula a estabilidade mecânica das contenções provisórias.

Trabalhos de contenção subterrânea não permitem improvisação, pois qualquer erro de dimensionamento pode provocar um colapso imediato do solo e inundações catastróficas em estruturas vizinhas.