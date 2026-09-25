Resumo executivo 🧱 O que é? Uma coluna vertical de concreto engastada que atua como alavanca contra rajadas de vento e o peso contínuo dos fios. ⚙️ Como funciona? O trecho enterrado comprime o terreno ao redor em sentidos opostos, gerando empuxo passivo que impede a rotação da base. 🛡️ Por que importa? Evita apagões em série e impede que toneladas de fiação de alta tensão desabem sobre pedestres e veículos nas ruas. 🔍 Quanto custa manter? Vistorias visuais periódicas das concessionárias, sem custo direto individual ao morador além da taxa de distribuição.

Uma haste cravada na calçada suporta ventanias severas e dezenas de cabos tensionados usando apenas o atrito mecânico da terra. Em tempestades de verão com ventos de até 140 km/h, centenas de cabos funcionam como velas de barco puxando o topo da estrutura com violência. O que mantém tudo de pé não é sorte, mas o atrito milimétrico entre o concreto e a terra.

Por que o poste não tomba como uma vara solta fincada na terra?

Você já tentou fincar um cabo de vassoura na areia e empurrá-lo de lado? Ele cai fácil porque o solo raso cede sem esforço, mas na rua a estrutura opera como uma grande gangorra enterrada que chamamos de engastamento.

Quando a ventania puxa o topo do poste para a esquerda, a base enterrada empurra o chão para a direita. A **argila compactada** do subsolo funciona como uma morsa gigante, devolvendo a pressão e travando qualquer movimento de tombamento.

O poste continua abaixo da calçada, e seu trecho engastado mobiliza a resistência do terreno para ajudar a conter as forças que tentam fazê-lo girar — Créditos: Imagem gerada por IA

Qual é a profundidade exata da cava e quanta carga ela suporta?

Enterrar postes de rede não depende de intuição do operador, mas de uma fórmula matemática adotada por concessionárias como a **Cemig** e a **Enel**. A profundidade precisa criar braço de alavanca suficiente para o terreno conter a carga lateral.

Profundidade de engastamento pela regra técnica: soma-se 10% da altura total do poste a mais 60 centímetros, o que exige exatos 1,80 metro cravados no solo para um poste urbano padrão de 12 metros.

Capacidade de tração nominal no topo: suporta entre 300 daN e 1.000 daN (aproximadamente 300 kgf a 1 tonelada de esforço contínuo), resistindo ao arrasto de fios elétricos e de telecomunicações.

Resistência do concreto armado: fabricado com **concreto armado** ou protendido com resistência característica à compressão de 35 MPa a 45 MPa, suportando a flexão severa sem quebrar a espinha de aço interna.

Largura da perfuração mecânica: a broca do caminhão perfura uma vala cilíndrica com folga de 15 a 20 centímetros ao redor da peça, espaço reservado para a recomposição do terreno.

Compactação mecânica por camadas: o vazio ao redor da base é preenchido com terra ou bica corrida apiloada em camadas sucessivas de 20 centímetros, garantindo que o chão volte à densidade original.

Resistência aerodinâmica a tempestades: o conjunto é projetado para suportar ventos de projeto de até 140 km/h sem inclinar mais do que o limite elástico permitido.

Como o solo ao redor reage na hora exata da tempestade?

Durante o temporal, o poste quer girar em torno de um ponto de rotação situado a cerca de dois terços da profundidade da vala. Então, o trecho enterrado se divide em duas forças opostas que esmagam o solo em sentidos contrários.

A parte de cima da vala empurra a terra da frente, enquanto a ponta inferior no fundo esmaga a terra de trás. O terreno compactado mobiliza sua resistência ao cisalhamento e funciona como duas paredes maciças, mantendo o poste aprumado.

Tipo de Fixação Profundidade / Base Capacidade Lateral 🌱 Engastamento direto em solo firme 1,80 m com reaterro apiloado Até 600 daN (trechos retos de rua) 🏗️ Base com colarinho de concreto 1,80 m com concreto magro ao redor Até 1.000 daN (solos úmidos ou arenosos) ⚓ Ancoragem com estai (cabo de aço) 1,80 m no solo + tirante inclinado a 45° Acima de 2.000 daN (esquinas e fins de rede)

Como os cálculos de campo comprovam se o poste foi enterrado no nível certo?

Antes de erguer a peça com o braço mecânico do caminhão munck, a equipe técnica verifica marcações em alto-relevo gravadas na fábrica para conferir se a cava atingiu a cota exata exigida pelo projeto elétrico.

Em [00:00:58], a demonstração técnica detalha a equação fundamental que governa a profundidade de assentamento e mostra como as letras demarcatórias gravadas no fuste evitam que o poste seja instalado raso demais.

Abaixo, um vídeo do canal Tarcísio Marques que aprofunda o tema:

Qual norma técnica da ABNT determina que o poste não seja arrancado pelo vento?

A fabricação e a profundidade de assentamento seguem a **ABNT NBR 8451**, em conjunto com a **ABNT NBR 6122** para o cálculo da capacidade de carga do solo e a **ABNT NBR 6123** para as forças aerodinâmicas do vento.

Engenheiros de redes aéreas utilizam essas diretrizes para garantir que o empuxo passivo da terra seja sempre maior do que o momento fletor gerado pela tempestade, mantendo a fiação firme ao longo de décadas.

Quando forças laterais tendem a girar o poste, diferentes regiões do trecho enterrado mobilizam a resistência do terreno ao redor — Créditos: Imagem gerada por IA

Quando é necessário chamar um engenheiro geotécnico ou eletricista?

Se um poste apresentar inclinação visível após dias de chuva contínua, trincas na base da calçada ou solo fofo ao redor do fuste, acione imediatamente um **engenheiro civil geotécnico** ou a equipe de emergência da concessionária.

Não é um trabalho que você faz sozinho porque tentar escorar ou desenterrar a base por conta própria pode desestabilizar condutores sob tensão de 13.800 volts, gerando arco voltaico e risco imediato de morte.