Resumo executivo 🚇 Inovação em revestimento Incorporação de fibras sintéticas de polipropileno na matriz de concreto para reforço de suporte secundário em galerias subterrâneas. ⚡ Dissipação de energia sísmica O efeito de ponteamento das microfibras restringe a abertura de fendas e eleva a tenacidade pós-fissuração durante vibrações dinâmicas. ⛰️ Geotecnia de loess Estabilização de escavações em depósitos de solo siltoso de alta porosidade, suscetíveis ao colapso estrutural sob cargas dinâmicas. 📊 Validação experimental Ensaios em mesa vibratória multiaxial demonstram redução expressiva de deformações críticas nos ombros e na abóbada do túnel.

Sob os atuadores hidráulicos de uma mesa vibratória de grande porte, um modelo reduzido de maciço terroso sofre acelerações sísmicas progressivas que simulam sismos de alta magnitude. No interior da massa de solo eólico, o anel de revestimento estrutural do túnel precisa resistir a ondas de cisalhamento que deformam o perímetro da escavação.

Por que as fibras sintéticas impedem o colapso por tração do concreto durante abalos sísmicos?

O concreto convencional exibe elevada resistência à tensão de compressão, mas apresenta comportamento frágil sob solicitações de tração direta ou flexão cíclica. Em eventos sísmicos, as ondas de cisalhamento distorcem a seção transversal do túnel, transformando a geometria circular ou em ferradura em um perfil elíptico transitório.

Essa deformação cíclica gera picos instantâneos de tração na flexão que superam com rapidez a capacidade resistente da matriz cimentícia não reforçada. No concreto simples, o surgimento de uma microfissura desencadeia a concentração de tensões na ponta da fenda, propagando fraturas catastróficas que levam ao desprendimento de placas superficiais e ao colapso localizado do forro do túnel.

As fibras sintéticas são incorporadas à matriz cimentícia para modificar o comportamento do material depois do surgimento de fissuras — Créditos: Imagem gerada por IA

Quais são os dados e propriedades geotécnicas do estudo de túneis no Planalto de Loess?

O estudo experimental publicado na revista internacional Scientific Reports (Nature Publishing Group, 2026) analisou o comportamento dinâmico de túneis escavados em encostas típicas do Planalto de Loess, na China, submetidos a carregamentos sísmicos em escala reduzida.

A pesquisa detalhou os seguintes parâmetros geotécnicos e operacionais do sistema avaliado:

Solo circundante (loess): depósito sedimentar com índice de vazios médio de 0,85 a 1,05 , massa específica seca de 1,35 g/cm³ a 1,48 g/cm³ e teor de umidade ótimo controlado em bancada;

depósito sedimentar com índice de vazios médio de , massa específica seca de e teor de umidade ótimo controlado em bancada; Reforço da matriz: adição de macro e microfibras de polipropileno virgem com dosagem volumétrica variando de 0,1% a 0,9% , comprimento médio de 12 mm a 19 mm e resistência à tração individual superior a 400 MPa ;

adição de macro e microfibras de com dosagem volumétrica variando de , comprimento médio de e resistência à tração individual superior a ; Acelerações testadas na mesa vibratória: ondas sísmicas sintéticas e registros reais com aceleração máxima de pico (PGA) variando entre 0,1 g e 0,8 g nas direções horizontal e vertical;

ondas sísmicas sintéticas e registros reais com variando entre nas direções horizontal e vertical; Instrumentação dinâmica: sensores piezoelétricos triaxiais de aceleração e extensômetros de resistência elétrica (strain gauges) fixados na abóbada, nos ombros e na soleira invertida da estrutura.

Os resultados registraram que a inclusão das fibras plásticas reduziu a deformação dinâmica máxima da seção crítica em até 38% sob solicitações de pico, impedindo o destacamento explosivo do concreto primário e secundário da galeria subterrânea.

Diretrizes de Desempenho do Revestimento com Fibras 🔬 ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA Polipropileno Estrutural Fibras monofilamentares e fibriladas de alto ponto de fusão (>160 °C), quimicamente inertes a ambientes alcalinos e com alta aderência à pasta de cimento Portland. 📐 NORMA E CRITÉRIO Tenacidade Pós-Fissuração Dimensionamento baseado no consumo mínimo de energia residual por flexão, conforme os métodos de ensaio padronizados pela norma ASTM C1609 e ASTM C1550. ⚠️ DESAFIO ESTRUTURAL Topografia Assimétrica Em encostas, a espessura irregular do maciço sobre o túnel induz esforços desbalanceados, concentrando tensões de cisalhamento crítico no ombro voltado para o talude profundo.

Como o revestimento fibroreforçado atua na prática durante o ciclo de propagação de ondas?

O funcionamento prático do concreto com fibras de polipropileno em túneis subdivide-se em três etapas operacionais distintas ao longo do ciclo de carregamento dinâmico. No instante inicial do sismo, a frente de onda propaga-se a partir da rocha matriz para a camada de solo de loess, que atua como filtro e amplificador de determinadas frequências baixas.

Na segunda fase, a estrutura de suporte experimenta solicitações cíclicas de compressão e descompressão. Enquanto o concreto absorve a parcela compressiva, os picos de tração geram milhares de microfissuras difusas em vez de uma trinca macroscópica única.

Propriedade Mecânica Concreto Convencional Concreto com Fibras de PP 💥 Modo de Fratura Sísmica Frágil e repentino Dúctil com microfissuração controlada 📈 Absorção de Energia (Tenacidade) Baixa capacidade pós-pico Ganho de 40% a 70% em carga residual 🛡️ Risco de Spalling (Lascamento) Elevado desprendimento em blocos Mitigado pela amarração tridimensional

Como os testes laboratoriais padronizados mensuram a tenacidade residual do concreto com fibras?

A determinação experimental do ganho de desempenho em matrizes cimentícias reforçadas com fibras exige ensaios de flexão controlados por deformação em prensas servohidráulicas de malha fechada. Esse procedimento permite registrar a curva completa de força versus deflexão após a primeira fissura.

Em projetos de obras subterrâneas e concreto projetado, normas internacionais exigem a comprovação da energia absorvida em painéis circulares ou vigas prismáticas, assegurando que o forro de túneis mantenha estabilidade residual mesmo sob elevados deslocamentos diferenciais do terreno.

Abaixo, um vídeo do canal especializado Euclid Chemical (YouTube) demonstra os ensaios normatizados de caracterização mecânica de concreto reforçado com fibras:

Quais normas técnicas orientam o dimensionamento de concreto reforçado com fibras em túneis?

O dimensionamento estrutural de elementos de suporte subterrâneo reforçados com fibras apoia-se em códigos normativos consolidados pela engenharia internacional e brasileira. O comitê técnico do American Concrete Institute estabelece diretrizes de cálculo por meio do relatório ACI 544.4R (Guide to Design with Fiber-Reinforced Concrete).

No cenário europeu, a norma EN 14651 padroniza a medição da resistência à tração na flexão em vigas entalhadas, correlacionando os parâmetros de carga residual fR,1 e fR,3 aos estados limites últimos previstos no Eurocode 2 e Eurocode 7 para interação solo-estrutura.

O ponteamento das fissuras pelas fibras ajuda o concreto a manter capacidade resistente mesmo depois do início da abertura da trinca — Créditos: Imagem gerada por IA

Em que momento o projeto de túneis em solos colapsíveis exige um engenheiro geotécnico especialista?

A presença de solos colapsíveis ou erodíveis, como o solo de loess ou horizontes siltosos porosos no Brasil, impõe restrições severas ao método executivo. A contratação de um engenheiro geotécnico e de um engenheiro estrutural especializados em obras subterrâneas é imprescindível logo nas investigações preliminares de campo.

Esses especialistas realizam ensaios triaxiais dinâmicos e modelagens numéricas bidimensionais e tridimensionais pelo Método dos Elementos Finitos (MEF). Essa modelagem identifica zonas de concentração de tensões na interface entre o solo e o revestimento, determinando a necessidade de pré-suportes como enfilagens tubulares metálicas injetadas, rebaixamento criterioso do lençol freático e tratamentos de consolidação por jet grouting.