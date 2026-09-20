Resumo executivo 🚇 Método de túnel imerso Em vez de escavação subterrânea por tuneladora (tatuzão), 20 elementos gigantes de concreto armado foram moldados em doca seca e assentados em vala marinha. 📐 Massa de 55.000 toneladas por elemento Cada peça pré-fabricada de 176 metros de comprimento e 41,7 metros de largura foi rebocada flutuando com anteparos estanques provisórios. 🌊 Vedação por sucção hidrostática O esgotamento da água entre os blocos gerou uma força axial externa de milhares de toneladas, comprimindo os perfis de vedação GINA com estanqueidade total. 🛫 Restrição aeroportuária e naval O trecho exigiu túnel em substituição a pilares elevados para manter o cone de aproximação do Aeroporto de Copenhague e a rota de cargueiros livres de colisões.

Visto do ar na aproximação sobre a costa leste da Dinamarca, o tráfego rodoviário e ferroviário que cruza o estreito de Øresund parece submergir bruscamente na água ao atingir uma estreita faixa de terra artificial, desaparecendo em direção à Suécia sem deixar rastros na superfície do mar.

Como blocos de concreto de 55 mil toneladas conseguem flutuar e submergir com precisão milimétrica no estreito de Øresund?

O princípio que permitiu o transporte oceânico de monólitos de 55.000 toneladas baseia-se diretamente no equilíbrio do empuxo de Arquimedes. Embora o concreto armado possua densidade aproximada de 2,4 t/m³, as seções do túnel foram projetadas com grandes galerias internas ocas para abrigar duas pistas duplas de rodovia, duas vias férreas de alta capacidade e uma galeria técnica central de emergência.

Ao receberem paredes provisórias metálicas e de concreto conhecidas como anteparos estanques (bulkheads) em suas extremidades dianteira e traseira, cada elemento de 176 metros reteve no seu interior um volume colossal de ar. O volume total deslocado pelo contorno externo da peça superou ligeiramente o peso próprio do concreto estrutural e dos equipamentos embarcados, transformando o bloco maciço em uma embarcação flutuante estável com borda livre mínima de cerca de 10 a 20 centímetros.

A travessia utilizou 20 elementos pré-fabricados de aproximadamente 176 metros, produzidos antes da etapa de transporte e imersão — Créditos: Imagem gerada por IA

Por que a proximidade com o aeroporto de Copenhague forçou a engenharia a enterrar o túnel sob o leito marinho de Drogden?

A decisão de interromper a ponte no meio do oceano e transferir o tráfego rodoviário e ferroviário para uma galeria submersa na ilha artificial de Peberholm atendeu a duas restrições operacionais intransponíveis estabelecidas pelo consórcio binacional Øresundsbro Konsortiet. A extremidade dinamarquesa da travessia desemboca na península de Kastrup, a menos de 1 km das cabeceiras de pista do Aeroporto Internacional de Copenhague.

Construir pilares de sustentação ou torres estaiadas com altura superior a 150 metros nesse setor invadiria o cone de aproximação aeroviária, criando risco intolerável de colisão em condições de névoa e restringindo a operação comercial de pousos e decolagens. Além disso, o canal marítimo de Drogden é a rota primária de embarcações de grande calado que conectam o Mar do Norte ao Mar Báltico; um canal livre sem apoios rígidos na água eliminou qualquer possibilidade de impacto de navios contra pilares estruturais.

Os parâmetros físicos e construtivos do trecho imerso detalham a escala rigorosa executada na obra:

Extensão total do túnel de Drogden: 4.050 metros , sendo 3.510 metros de galeria imersa contínua e 540 metros divididos entre as duas estruturas de transição dos portais (Kastrup e Peberholm).

, sendo de galeria imersa contínua e divididos entre as duas estruturas de transição dos portais (Kastrup e Peberholm). Subdivisão em módulos: 20 elementos pré-fabricados de 176 metros de comprimento cada, subdivididos individualmente em 8 segmentos articulados de 22 metros unidos por protensão longitudinal provisória.

de de comprimento cada, subdivididos individualmente em 8 segmentos articulados de unidos por protensão longitudinal provisória. Dimensões transversais externas: seção retangular com 41,7 metros de largura média e 8,6 metros de altura externa livre.

seção retangular com de largura média e de altura externa livre. Cota de implantação: fundo da trincheira escavado até a cota de -22 metros em relação ao nível médio do mar, assentado sobre camada de pedra britada nivelada a laser.

fundo da trincheira escavado até a cota de em relação ao nível médio do mar, assentado sobre camada de pedra britada nivelada a laser. Consumo total de insumos: mais de 660.000 m³ de concreto estrutural de alto desempenho e 20.000 toneladas de aço de armadura de alta resistência.

Pilares de projeto do Túnel Imerso de Øresund ⚖️ ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA Seção transversal multicelular Monólito de 5 câmaras independentes: 2 pistas de rodovia bidirecionais, 2 tubos ferroviários e 1 galeria central de fuga e serviços pressurizada positivamente contra fumaça. 🏛️ NORMA/ÓRGÃO ITA-AITES WG11 e Eurocodes Projeto estrutural executado pelo consórcio construtor ØTC e validado sob diretrizes de túneis imersos da Associação Internacional de Túneis e do código EN 1992. 🛡️ DESAFIO ESTRUTURAL Enrocamento de proteção e ancoragem Cobertura superior com camada de sacrifício e pedras de grande porte (rip-rap) dimensionadas para absorver o impacto direto ou arrasto de âncoras de até 20 toneladas.

Como a pressão hidrostática do mar Báltico foi utilizada para vedar as juntas de borracha do túnel de Øresund?

O travamento estanque entre os módulos imersos não depende de parafusos mecânicos ou solda estrutural em toda a seção, mas do aproveitamento inteligente da própria pressão hidrostática natural da coluna d’água. Na extremidade de topo de cada elemento pré-fabricado, a equipe instalou um perfil de borracha elastomérica vulcanizada em cunha contínua conhecido mundialmente na engenharia de túneis como junta GINA.

Quando a barcaça de lançamento posicionava o novo módulo na trincheira alinhando-o milimetricamente com o elemento antecessor já fixado, cilindros e macacos hidráulicos acoplados externamente realizavam uma tração suave. Esse movimento puxava a peça móvel contra a fixa até que os lábios do perfil de vedação GINA encostassem uniformemente contra o colarinho de aço usinado embutido na extremidade oposta, criando uma primeira câmara selada com água presa em seu interior.

Parâmetro de Engenharia Túnel Escavado por TBM (Tatuzão) Túnel Imerso Pré-Fabricado (Øresund) 📐 Geometria da seção Circular fixa (diâmetro uniforme) Retangular multicelular otimizada (41,7 m de largura) 📉 Profundidade de cobertura Exige maciço espesso sobre a abóbada (mín. 1 a 2x diâmetro) Assentado no próprio leito marinho com cobertura rasa de pedras 🏭 Controle tecnológico Montagem de aduelas sob pressão no subsolo confinado Concretagem industrial em doca seca com cura térmica rigorosa 🛤️ Comprimento de rampas Extensas rampas de aproximação devido à grande cota negativa Rampas curtas que minimizam o impacto em áreas litorâneas urbanas

Como a técnica de túnel imerso supera os limites das perfuratrizes tatuzão sob corpos d’água?

As tuneladoras mecanizadas (TBMs) transformaram as escavações subterrâneas contemporâneas, mas encontram limites físicos severos quando precisam cruzar trechos subaquáticos com solos moles superficiais. Escavar um túnel circular de grande porte sob sedimentos lodosos inconsolidados ou leitos arenosos rasos exige que o traçado desça dezenas de metros a mais na rocha profunda, o que alonga artificialmente toda a rota e eleva os custos de energia para tração ferroviária.

Além disso, uma única seção circular de TBM gera espaços vazios expressivos no topo e na base que encarecem a obra quando se exige acomodar concomitantemente rodovia de quatro faixas e vias de trem. A tecnologia imersa permite geometrias retangulares compactas com múltiplos compartimentos estanques lado a lado, reduzindo a área total de escavação e eliminando o risco de colapso de frente de escavação sob a coluna d’água.

Abaixo, um vídeo do canal Practical Engineering (YouTube), apresentado pelo engenheiro civil Grady Hillhouse, demonstra em detalhes a física da flutuação dos blocos, o papel da pressão hidrostática no acoplamento e o nivelamento submarino dos leitos de assentamento:

Quais normas técnicas e modelos internacionais balizam a vida útil de 100 anos em túneis imersos de concreto armado?

Projetar uma galeria de concreto que permaneça permanentemente submersa sob água salina exige conformidade estrita com padrões internacionais de durabilidade. O consórcio de projeto liderado pela empresa de consultoria de engenharia COWI seguiu as diretrizes técnicas do comitê ITA-AITES WG11 (Immersed and Floating Tunnels) associadas aos Eurocodes EN 1992 (Projeto de Estruturas de Concreto) e EN 1997 (Projeto Geotécnico).

Para garantir a integridade contra o ataque de íons de cloreto presentes na água do mar por mais de 100 anos de projeto, o concreto dos elementos de Drogden utilizou agregados selecionados, relação água-cimento estritamente controlada abaixo de 0,40 e adição de cinzas volantes e sílica ativa para reduzir a porosidade da pasta de cimento. Um sistema complexo de resfriamento interno por tubulações de água durante a cura minimizou fissuras de origem térmica nas paredes de até 1,5 metro de espessura.

O túnel imerso foi dividido em grandes elementos pré-fabricados, transportados pelo mar e posicionados em uma vala preparada no leito — Créditos: Imagem gerada por IA

Quando a complexidade de um túnel submarino exige a contratação de engenheiros geotécnicos e especialistas em estruturas marítimas?

A implantação de estruturas no leito marinho envolve riscos singulares que diferem de qualquer obra em terra seca. A participação de engenheiros geotécnicos marítimos é mandatória desde as fases preliminares de sondagem geofísica marinha para mapear a espessura de camadas de argila mole superficial e rocha competente, evitando que o assentamento dos blocos sofra recalque diferencial excessivo que desalinharia as juntas de vedação.

Da mesma forma, engenheiros especialistas em estruturas offshore e hidrodinâmica devem ser integrados para modelar matematicamente a ação de correntes de maré, ondas de tempestade e a estabilidade das barcaças durante a curta janela operacional de descida. Um desvio de apenas alguns centímetros na orientação angular durante a imersão pode danificar os lábios do perfil elastomérico e inviabilizar o selamento por pressão hidrostática.