Resumo executivo 🏗️ Plataforma autoelevatória WaveWalker 1 Barcaça tipo jack-up de oito pernas que caminha pelo leito marinho sem depender de maré alta ou rebocadores de apoio. 🌊 Defesa costeira de 415 metros Parapeito curvo projetado para defletir e devolver a energia cinética das ondas marítimas de volta ao oceano, protegendo a linha férrea. ⚙️ Cravação contínua em duas marés diárias Operação ininterrupta que superou a restrição de janelas rasas de 4 a 6 horas por ciclo através de perfuratriz de 114 toneladas em balanço. ⏳ Vida útil nominal de 100 anos Concreto de baixo carbono com microssílica e aditivos especiais para barrar o ataque de cloretos e conter a elevação do nível do mar.

Na costa rochosa de Devon, onde as falésias de arenito vermelho encontram a fúria das tempestades do Canal da Mancha, uma estrutura metálica de 1.218 toneladas e 32 metros de lado ergue-se diretamente acima da arrebentação, desafiando a dinâmica costeira convencional sobre oito pernas cilíndricas de aço.

Como a plataforma WaveWalker transfere cargas e caminha sobre o leito marinho sem flutuar?

O grande gargalo da engenharia civil em zonas intermareais é a arrebentação de ondas rasas, que exerce esforços hidrodinâmicos laterais incontroláveis sobre qualquer embarcação flutuante ou balsa com estacas de apoio padrão. A solução mobilizada pela empreiteira principal BAM Nuttall foi a WaveWalker 1, uma plataforma desenvolvida conjuntamente pelas especialistas em engenharia marítima Fugro e Van Oord.

A barcaça opera com oito pernas cilíndricas organizadas em dois conjuntos conjugados de quatro colunas metálicas independentes. Durante a operação de perfuração e cravação, o conjunto externo ancora suas sapatas no leito de rocha sedimentar, elevando o convés de 32 metros por 32 metros acima da crista das maiores ondas, o que anula por completo o empuxo da maré e o impacto das correntes transversais.

A obra utilizou equipamento pesado instalado sobre a plataforma para executar as fundações da nova estrutura costeira — Créditos: Imagem gerada por IA

Quais parâmetros geológicos e marítimos definiram a geometria da muralha de Dawlish?

A faixa costeira de Dawlish assenta-se sobre formações de arenito vermelho (New Red Sandstone) cobertas por depósitos delgados de seixos e areia, expostas a uma variação de maré astronômica entre 4 metros e 5 metros. Sob tais condições, o impacto direto de vagas de tempestade com mais de 3 metros causava o solapamento e a socavação contínua da base do muro centenário de alvenaria de pedra.

A segunda fase do projeto, detalhada pelo escritório de cálculo estrutural Tony Gee and Partners com supervisão da Arup, demandou especificações técnicas rigorosas auditadas sob as diretrizes britânicas de obras marítimas:

Extensão contínua da barreira : 415 metros de nova estrutura de contenção marítima frontal na Fase 2 (complementando os 360 metros da Fase 1 em Marine Parade ).

: de nova estrutura de contenção marítima frontal na Fase 2 (complementando os da Fase 1 em ). Gabarito altimétrico : crista da muralha elevada em 2,5 metros acima da cota da estrutura original, projetada para absorver cenários extremos de subida oceânica.

: crista da muralha elevada em acima da cota da estrutura original, projetada para absorver cenários extremos de subida oceânica. Fundações tubulares profundas : estacas circulares ocos de aço ( CHS – Circular Hollow Section ) cravadas no leito rochoso de arenito, executadas com perfuratriz de 114 toneladas posicionada em um braço metálico em balanço (cantilever) soldado no bordo da plataforma.

: estacas circulares ocos de aço ( ) cravadas no leito rochoso de arenito, executadas com perfuratriz de posicionada em um braço metálico em balanço (cantilever) soldado no bordo da plataforma. Painéis pré-fabricados de contenção : elementos estruturais de concreto armado com 2,0 metros de largura, alturas de até 6,5 metros e massa individual de 14 toneladas , fornecidos pela fabricante Shay Murtagh .

: elementos estruturais de concreto armado com de largura, alturas de até e massa individual de , fornecidos pela fabricante . Concreto maciço de preenchimento: cerca de 7.000 m³ de concreto com substituição parcial de cimento Portland por adições minerais sustentáveis, usinado pela Hanson com aditivos de impermeabilidade e microssílica.

Qual é a sequência construtiva de posicionamento, cravação e montagem dos módulos pré-moldados?

A montagem da muralha costeira seguiu uma cadeia rígida de tolerâncias mecânicas. Na primeira fase operacional, a WaveWalker 1 alinhou seu maquinário através de receptores de posicionamento global por satélite e iniciou a perfuração do arenito, cravando as estacas tubulares metálicas que formam a espinha dorsal de retenção dos esforços de tração e flexão gerados pelas ressacas marítimas.

Para conectar os painéis maciços de 14 toneladas às estacas de aço submersas, os engenheiros da BAM Nuttall e da Tony Gee and Partners conceberam perfis metálicos em formato de canal duplo soldados horizontalmente no tardoz dos tubos cravados. Tirantes rosqueados embutidos nos blocos de concreto eram fixados nessas guias, permitindo que a equipe calibrasse o prumo, a inclinação e a curvatura de cada módulo com tolerância milimétrica antes da fixação definitiva.

Critério Operacional Método Marítimo Tradicional Sistema WaveWalker 1 (Dawlish) ⏱️ Janela Útil de Trabalho Restrita a 4–6 horas por maré baixa Operação contínua nas 2 marés diárias (24h) 🌊 Vulnerabilidade à Arrebentação Interrupção com ondulações > 0,8 metro Convés suspenso e isolado do trem de ondas 🔄 Reposicionamento em Praia Requer rebocadores oceânicos e flutuação plena Autônomo por 8 pernas hidráulicas (até 40 m/h)

Como a barcaça WaveWalker 1 opera visualmente durante a montagem da nova defesa costeira de Dawlish?

A mobilização da barcaça autoelevatória na praia de Dawlish transformou o panorama da infraestrutura ferroviária britânica ao demonstrar a viabilidade de cravação pesada sem fechamento das linhas férreas ativas.

O registro audiovisual oficial documenta a escala da plataforma no litoral de Devon, evidenciando como a estrutura consegue manter o maquinário pesado perfeitamente estabilizado no ar enquanto o mar avança sobre as colunas de apoio.

Abaixo, um vídeo do Network Rail (YouTube) que aprofunda o tema:

Quais critérios da norma BS 6349 e do Eurocode garantem durabilidade de 100 anos em ambiente marinho agressivo?

A integridade de estruturas imersas na zona de respingo (splash zone) é regida no Reino Unido e na Europa pelo padrão BS 6349 (Maritime Works) e pelo código geotécnico Eurocode 7 (BS EN 1997). No Brasil, preceitos análogos de durabilidade frente ao ataque de íons cloreto e maresia são estipulados pelas normas ABNT NBR 6118 (projeto de estruturas de concreto) e ABNT NBR 12655 (preparo e controle do concreto).

Para garantir que a armadura de aço não sofra corrosão prematura por despassivação ao longo do século de vida útil projetado, o traço formulado pela Hanson incorporou adições de microssílica e agentes impermeabilizantes de alta performance (UCSPak e VC20RM). Essas adições reduzem drasticamente a permeabilidade da matriz e a conectividade dos poros capilares, barrando a difusão da água salgada sob pressão hidrodinâmica contínua.

Fundações profundas transferem para o substrato os esforços recebidos pela estrutura que protege a costa e o corredor ferroviário — Créditos: Imagem gerada por IA

Quando intervenções em contenções litorâneas exigem um engenheiro costeiro e geotécnico especializado?

Projetos de engenharia costeira operam no limite entre a mecânica dos solos, o empuxo hidrodinâmico das marés e a hidrologia marítima. Erros na avaliação do transporte de sedimentos ou na rigidez das fundações provocam socavações profundas que descalçam a base do muro em poucas temporadas de tempestades, gerando colapsos estruturais repentinos.

A contratação de engenheiro civil especializado em proteção costeira e geotecnia marinha é indispensável para realizar levantamentos batimétricos de alta resolução, ensaios de penetração no substrato rochoso e simulações hidrodinâmicas em canais de onda. Intervenções em taludes costeiros e muros de contenção marítima demandam projeto executivo detalhado, memoriais de cálculo de estabilidade ao tombamento e registro de Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) emitido por profissional habilitado.