Resumo executivo 🏗️ Construção fora do eixo de tráfego O novo vão da ponte é inteiramente construído e curado sobre apoios provisórios paralelos à via existente, mantendo o tráfego regular liberado durante 95% do cronograma global da obra. ⚙️ Translação por macacos hidráulicos e PTFE O deslocamento transversal utiliza conjuntos de tirantes de aço protendido tracionados por macacos ocos sobre almofadas de deslizamento de politetrafluoretileno (PTFE) lubrificadas. ⏱️ Janela crítica de 72 horas A remoção da estrutura antiga, a translação milimétrica da superestrutura nova e a pavimentação das lajes de transição concentram-se em um único final de semana de interdição. 📉 Redução drástica de custos sociais Elimina desvios temporários de alto custo e congestionamentos prolongados, mitigando o risco de acidentes em zonas de obras rodoviárias de alta densidade.

No topo de pilares provisórios erguidos a poucos metros de uma rodovia em pleno funcionamento, uma estrutura de concreto armado e perfis metálicos repousa sobre vigas trilho de aço polido, aguardando o sinal das bombas hidráulicas para deslizar transversalmente rumo ao seu alinhamento definitivo.

Como pistões hidráulicos e placas de teflon deslizam uma superestrutura inteira de concreto sobre apoios temporários?

O princípio físico do deslizamento lateral apoia-se no controle do atrito interfacial entre superfícies polidas e na sincronização de forças de tração horizontal. A superestrutura nova, que pode pesar de centenas a dezenas de milhares de **toneladas**, é erguida sobre pilares temporários paralelos aos encontros definitivos.

Para movimentar essa massa contínua sem induzir tensões de torção ou flexão parasitária no tabuleiro, engenheiros instalam patins deslizantes equipados com discos de **politetrafluoretileno (PTFE)**, popularmente conhecido como teflon, sobre vigas de aço inoxidável espelhado. A aplicação de lubrificantes à base de silicone ou sabões especiais reduz o coeficiente de atrito estático para valores entre **0,03 e 0,05**.

No deslizamento lateral, a nova superestrutura é construída ao lado da posição definitiva e movimentada como um único conjunto durante a etapa crítica da substituição — Créditos: Imagem gerada por IA

Quais são as tolerâncias milimétricas e parâmetros de carga exigidos pela FHWA para o método de deslizamento lateral?

Documentos técnicos da Federal Highway Administration (FHWA) e diretrizes de projeto da **AASHTO** padronizam os critérios de aceitação mecânica do método SIBC para prevenir falhas estruturais catastróficas durante o deslocamento:

Pilares da Tecnologia de Deslizamento 📐 ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA Sincronia Hidráulica Circuitos hidráulicos em malha fechada mantêm pressão uniforme em todos os pistões, assegurando velocidade de deslizamento contínua de 2 a 8 metros por hora. 📜 NORMA / ÓRGÃO AASHTO GSABC As especificações da AASHTO regulamentam a verificação de esforços transitórios dinâmicos e tensões secundárias não previstas no projeto estrutural convencional de serviço. ⚡ DESAFIO ESTRUTURAL Transição Encontro-Pista A recomposição rápida do aterro dos encontros e a cura de concretos de pega ultra-rápida nas lajes de transição definem o cumprimento do prazo limite de reabertura.

Como a engenharia executa a substituição de uma ponte em uma janela crítica de 72 horas?

O processo começa meses antes do fechamento viário. Paralelamente à ponte antiga, operários cravam estacas metálicas ou tubulões temporários para sustentar as vigas de apoio provisórias. Sobre essa fundação auxiliar, as vigas definitivas de concreto protendido ou aço são montadas, a armadura do tabuleiro é amarrada e o concreto estrutural é lançado e curado sob controle laboratorial rigoroso.

Na sexta-feira à noite, com o bloqueio do tráfego rodoviário autorizado, a superestrutura antiga é rapidamente fragmentada por escavadeiras com rompedores hidráulicos ou transladada para o lado oposto em suportes de descarte. As equipes executam o nivelamento dos blocos de coroamento dos encontros permanentes e assentam os trilhos de deslizamento contínuos conectando a plataforma provisória aos pilares definitivos.

Critério Construtivo Método Convencional no Eixo Deslizamento Lateral (SIBC) ⏱️ Tempo de Bloqueio da Pista 6 a 18 meses com faixas reduzidas ou desvio 48 a 72 horas em final de semana único 🧪 Qualidade de Cura do Concreto Sujeita a vibrações induzidas por tráfego adjacente Isolamento dinâmico total durante cura em suporte fixo 🚗 Custo Social e Atraso Logístico Perdas milionárias por retenção de carga pesada Impacto quase nulo sobre rotas comerciais 🦺 Segurança Operacional dos Trabalhadores Operação constante a centímetros do fluxo de veículos Canteiro protegido e isolado lateralmente da pista

Como a animação técnica do Departamento de Transportes de Iowa detalha a mecânica do deslizamento lateral?

Modelagens tridimensionais desenvolvidas por órgãos de infraestrutura revelam cada etapa do faseamento executivo que viabiliza a troca rápida do tabuleiro sem comprometer a estabilidade do maciço terroso circundante. O planejamento prévio define os pontos exatos de ancoragem dos tirantes de protensão e os berços de alocação dos macacos verticais e horizontais.

A simulação computadorizada demonstra a transição crítica em que as vigas pré-fabricadas, o tabuleiro concretado e as barreiras rígidas do tipo New Jersey se deslocam como um bloco monolítico perfeitamente alinhado, eliminando deformações torcionais que poderiam fissurar o concreto armado recém-curado.

Abaixo, um vídeo do canal oficial do IowaDOT (YouTube) ilustra a sequência precisa do projeto da ponte em Massena, destacando o posicionamento dos apoios provisórios em [00:00:20], a colocação das sapatas deslizantes de PTFE em [00:01:29], a demolição veloz da estrutura obsoleta em [00:01:41], o deslizamento tracionado pelos cilindros em [00:02:24] e o assentamento nos aparelhos finais em [00:03:03] antes da liberação ao tráfego em [00:03:50]:

Quais diretrizes da AASHTO e normas NBR da ABNT regem os apoios provisórios e o empuxo horizontal nas pontes deslizadas?

No cenário internacional, o guia técnico **AASHTO LRFD Guide Specifications for Accelerated Bridge Construction** estabelece os estados-limites de serviço e de resistência aplicados às fases construtivas transitórias.

No Brasil, a adaptação do método aos parâmetros da **Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT)** envolve a conformidade com a **ABNT NBR 7187** (Projeto de pontes de concreto armado e de concreto protendido) e a **ABNT NBR 6118** (Projeto de estruturas de concreto).

Sistemas hidráulicos fornecem a força horizontal enquanto superfícies de baixo atrito facilitam o deslocamento controlado da estrutura — Créditos: Imagem gerada por IA

Quando um projeto de substituição rodoviária exige a contratação de engenheiros calculistas e geotécnicos especializados em pontes?

A decisão técnica de optar pelo deslizamento lateral requer estudos de viabilidade econômica e geométrica detalhados conduzidos por **engenheiros civis estruturais** e **engenheiros geotécnicos**. O terreno lateral à ponte existente deve possuir capacidade de suporte compatível com o peso dos cavaletes provisórios, ou demandará melhoramento de solo com geogrelhas, estacas-prancha ou colunas de brita.

Projetistas especializados em pontes devem ser acionados para verificar a rigidez à torção das vigas durante a movimentação horizontal, especialmente em pontes esconsas (com ângulo oblíquo em relação ao eixo da via) ou em traçados com curvatura horizontal. O desalinhamento de milímetros durante a aplicação de carga pode provocar o travamento mecânico das sapatas deslizantes contra as guias laterais, causando acidentes estruturais severos.