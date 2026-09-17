Resumo executivo 🚇 Extensão e traçado de base Dois tubos paralelos de via única com 57,1 km cada, totalizando 151,8 km de galerias e poços sob uma sobrecarga rochosa de até 2.300 metros. ⚙️ Método executivo misto Cerca de 80% escavado por quatro tuneladoras Gripper TBM de 9,5 metros de diâmetro e 20% por detonação convencional controlada (drill and blast). 🎯 Precisão geodésica extrema O encontro final entre as frentes após dezenas de quilômetros de escavação às cegas registrou desvio de apenas 8 cm no plano horizontal e 1 cm no vertical. ⚡ Eficiência operacional e logística Perfil plano em cota máxima de 550 metros acima do nível do mar, permitindo trens de carga de até 4.000 toneladas e corte de 60 minutos no tempo de viagem de passageiros.

A 2.000 metros abaixo da superfície escarpada dos Alpes suíços, a cabeça de corte giratória de uma tuneladora de 2.700 toneladas rompeu os últimos centímetros de rocha maciça em 15 de outubro de 2010. O calor geotérmico de 46 °C irradiado pelas entranhas da montanha encontrou o fluxo refrigerado dos sistemas de ventilação forçada, selando o encontro milimétrico entre operários e engenheiros que avançavam em sentidos opostos desde as frentes de Sedrun e Faido.

Como as tuneladoras Gripper transferem 26 toneladas de pressão por disco sem escudo lateral de concreto nos Alpes?

Em formações de rocha cristalina dura, como o Granito de Aar e os gnaisses do maciço de São Gotardo, a estabilidade intrínseca da rocha viabilizou o uso de tuneladoras abertas do tipo Gripper TBM (Tunnel Boring Machine), fabricadas pela Herrenknecht AG. Diferente dos escudos fechados urbanos, que precisam instalar aduelas pré-moldadas de concreto imediatamente para escorar o solo frouxo, a máquina de garra opera ancorando sapatas hidráulicas laterais diretamente contra as paredes da escavação.

Esse sistema de fixação radial gera atrito estático suficiente para contra-atacar a reação de avanço dos cilindros axiais de propulsão. Com o corpo travado contra a rocha viva, a cabeça de corte rotativa avança aplicando até 26 toneladas de carga pontual em cada um dos seus discos cortadores de aço especial endurecido. O mecanismo não tritura a rocha por abrasão: ele induz tensões de tração e cisalhamento concentradas na matriz rochosa, fraturando o maciço em fragmentos (chips) que caem em caçambas e seguem por correias transportadoras contínuas.

O encontro das frentes de escavação ocorreu nas profundezas dos Alpes após equipes avançarem pelo maciço a partir de diferentes direções — Créditos: Imagem gerada por IA

Quais são os parâmetros de sobrecarga e volume de escavação dos 57 km do Túnel de Base de São Gotardo?

A execução do projeto ficou sob a supervisão técnica da concessionária estatal AlpTransit Gotthard AG, subsidiária da Ferrovia Federal Suíça (SBB CFF FFS). A magnitude dos esforços estruturais e logísticos exigiu a divisão da diretriz em cinco setores executivos paralelos para mitigar o tempo de construção.

Os principais parâmetros métricos e geológicos catalogados na obra compreendem:

Extensão física dos túneis: Tubo leste com 57.104 metros e tubo oeste com 57.017 metros ; somados poços verticais, galerias de acesso e interligações, a rede subterrânea soma 151,8 km .

Tubo leste com e tubo oeste com ; somados poços verticais, galerias de acesso e interligações, a rede subterrânea soma . Sobrecarga litostática máxima: Cobertura de até 2.300 metros de rocha sólida sob o pico Piz Vatgira , gerando pressões de compressão confinada superiores a 60 MPa nas paredes da cavidade.

Cobertura de até de rocha sólida sob o pico , gerando pressões de compressão confinada superiores a nas paredes da cavidade. Volume e massa de material detonado: Desmonte de 28,2 milhões de toneladas de rocha (equivalente a cerca de 13,3 milhões de m³ ), sendo que aproximadamente 30% do material foi britado e reutilizado como agregado para o concreto da própria obra.

Desmonte de de rocha (equivalente a cerca de ), sendo que aproximadamente do material foi britado e reutilizado como agregado para o concreto da própria obra. Gradiente geotérmico: Temperaturas naturais da rocha no núcleo da montanha de até 46 °C , neutralizadas por centrais de refrigeração que injetavam água gelada e ventilavam o ar a 28 °C para viabilizar o trabalho humano contínuo.

Temperaturas naturais da rocha no núcleo da montanha de até , neutralizadas por centrais de refrigeração que injetavam água gelada e ventilavam o ar a para viabilizar o trabalho humano contínuo. Rampa máxima do traçado ferroviário: Inclinação longitudinal contida entre 4,05‰ no portal norte e 6,76‰ no sul, configurando uma linha de base quase horizontal.

Como as duas estações multifuncionais operam o desvio de trilhos e a ventilação a 800 metros de profundidade?

O funcionamento seguro de uma galeria com 57 km de extensão e sem saídas intermediárias convencionais para a superfície exigiu a criação de duas gigantescas cavernas subterrâneas: as estações multifuncionais (MFS) de Sedrun e Faido. Cada uma delas abriga um complexo sistema de aparelhos de mudança de via (AMV), permitindo que os trens transitem de um tubo para outro em caso de manutenção de via ou avaria em uma das composições.

Em caso de detecção de incêndio ou fumaça a bordo, o trem é instruído a parar em uma das estações subterrâneas de emergência localizadas nessas centrais. O sistema de ventilação mecânica é acionado instantaneamente: comportas motorizadas no teto abrem condutos de exaustão dedicados para sugar os gases quentes, expulsando-os por poços verticais que sobem centenas de metros até o ar livre, enquanto ventiladores axiais insuflam ar limpo nas rotas de fuga.

Critério Construtivo Tuneladora Gripper TBM Método Convencional (Drill & Blast) ⚙️ Extensão aplicada Cerca de 80% das vias principais (rocha competente) Cerca de 20% (estações, poços e falhas geológicas) ⚡ Taxa de avanço médio 15 a 25 metros lineares por dia útil 3 a 6 metros lineares por ciclo de detonação 🧱 Geometria e suporte Seção circular de 9,5 m com chumbadores e tela Seção em ferradura ajustável com cambotas móveis

Como ocorreu o encontro das frentes de escavação após romper o último diafragma de rocha sob 2.000 metros de montanha?

No lote central de Sedrun, a escavação não partiu de um emboque externo na superfície, mas da base de dois poços verticais gêmeos de 800 metros de profundidade. Máquinas desmontadas em módulos, caminhões e vagões de entulho foram içados continuamente por guinchos de mineração de alta capacidade, permitindo que as equipes atacassem a montanha por dentro em quatro direções simultâneas para cumprir o cronograma contratual.

A precisão milimétrica alcançada na quebra do último diafragma rochoso foi viabilizada pelo uso de giroscópios inerciais de alta precisão (série Gyromat), alinhamento a laser e triangulações gravimétricas complexas que compensaram anomalias no campo gravitacional terrestre causadas pela imensa massa das montanhas vizinhas.

Abaixo, um vídeo do canal oficial da Alptransit Gotthard (YouTube) registra o momento exato em que a tuneladora rompe a rocha a 2.000 metros de profundidade:

Quais normas da associação suíça SIA e do Eurocode validaram a segurança estrutural contra convergência de rocha?

O dimensionamento estrutural do túnel foi conduzido sob o rigor das normas técnicas da SIA (Sociedade Suíça de Engenheiros e Arquitetos), especificamente a SIA 197 (Projeto de Obras Subterrâneas) e a SIA 198 (Execução de Obras Subterrâneas), além dos requisitos geotécnicos do Eurocode 7 (EN 1997). A premissa estrutural exigiu uma vida útil de projeto de no mínimo 100 anos sem intervenções de substituição da casca primária de suporte.

Em contraste com o Túnel Seikan no Japão (53,85 km, em sua maioria sob o leito marinho com altas pressões hidrostáticas) e o Eurotúnel sob o Canal da Mancha (50,45 km, cravado em marga gredosa uniforme), o São Gotardo enfrentou o desafio único de variações geológicas extremas sob uma coluna litostática incomparável. Além de blocos intactos de granito, a linha interceptou zonas cataclásticas como a bacia de Piora, repleta de dolomita sacaróide e água sob 10 MPa de pressão, que exigiu sondagens horizontais prévias de reconhecimento com mais de 1.000 metros de extensão à frente da máquina.

Giroscópios, alinhamento a laser e técnicas geodésicas foram utilizados para orientar as frentes que avançavam pelo interior da montanha — Créditos: Imagem gerada por IA

Quando a instabilidade de maciços fraturados e altas pressões freáticas exigem um engenheiro geotécnico?

Qualquer obra que envolva escavações subterrâneas profundas, galerias de drenagem, fundações especiais ou contenção de encostas exige a intervenção obrigatória de um engenheiro geotécnico e de um engenheiro civil calculista especializado em obras subterrâneas. O comportamento dos maciços rochosos e solos varia drasticamente com o desarranjo do estado de tensões naturais induzido pela escavação.

O profissional especializado atua na interpretação de ensaios de campo (ensaios dilatométricos, perdas d’água Lugeon), determinação de índices de qualidade geomecânica como o RMR (Rock Mass Rating) e o índice Q de Barton, e modelagem numérica tridimensional em elementos finitos. Sua responsabilidade envolve projetar o suporte estrutural exato (chumbadores auto-injetáveis, perfis metálicos retráteis ou concreto projetado), prevenindo fenômenos de descompressão violenta (rockbursts) e influxos incontroláveis de água.