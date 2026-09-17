Resumo executivo 📏 Extensão recorde contínua Cravação de 3.214,96 metros em tiro único sem poços intermediários de superfície, homologada pelo Guinness World Records em 2026. ⚙️ Mecanismo de avanço escalonado Uso combinado de estações intermediárias de macaqueamento (Interjack Stations) e injeção contínua de polímeros bentoníticos para neutralizar o atrito cinético. 🌊 Geotecnia de alta pressão Operação subfluvial sob areia siltosa mole saturada com pressão confinante superior a 4,5 bar sem desestabilizar os diques de contenção de cheias. 🏙️ Capacidade de abastecimento Infraestrutura da Estação de Tratamento de Água de Ligang com vazão nominal de 1,2 milhão de m³/dia para a rede metropolitana de Nantong.

No fundo do poço de partida número 2, a 43 metros abaixo da lâmina d’água do Rio Yangtzé, cilindros hidráulicos industriais exercem milhares de quilonewtons de empuxo contra um anel de aço maciço de 2,6 metros de diâmetro. Em vez de rasgar o leito fluvial com dragas ou abrir valas de quilômetros na planície aluvial de Nantong.

Como o sistema de macaqueamento empurra 3.214,96 metros de duto sem romper as paredes de aço em Nantong?

O maior obstáculo físico em túneis cravados por pipe jacking é o acúmulo exponencial de resistência por atrito lateral entre a parede externa da tubulação e o maciço terroso circundante. Conforme a coluna de aço avança metros adentro no estrato geológico, a área de contato multiplica a força de cisalhamento necessária para vencer o atrito estático e cinético. Se todo o esforço dependesse unicamente do poço de partida, a tensão compressiva na carcaça metálica ultrapassaria a resistência ao escoamento do material, resultando na flambagem catastrófica dos tubos.

Para fracionar essa carga gigantesca, os engenheiros estruturais distribuíram dezenas de estações intermediárias de macaqueamento (conhecidas internacionalmente como Interjack Stations ou IJS) ao longo da extensão de 3.214,96 metros da linha esquerda e 3.208 metros da linha direita. Cada módulo intermediário opera com anéis cilíndricos telescópicos equipados com macacos hidráulicos autônomos de alta pressão, criando um efeito sanfona programado.

Além dos macacos intermediários, a injeção de lama bentonítica no espaço ao redor do duto reduz o contato direto entre a tubulação e o terreno — Créditos: Imagem gerada por IA

Quais parâmetros geológicos e de pressão sustentam o duto de 2,6 metros a 43 metros sob o leito do Rio Yangtzé?

A rota submersa do projeto em Nantong foi perfurada inteiramente em estratos de areia siltosa mole saturada, uma formação sedimentar com altíssima condutividade hidráulica e propensão crítica à liquefação e perda de sustentação. Na profundidade máxima de 43 metros abaixo da calha fluvial, a pressão conjugada de poro-água e peso de sobrecarga de solo atinge patamares contínuos próximos a 0,45 MPa (4,5 bar), exigindo vedações herméticas capazes de repelir infiltrações catastróficas nas juntas metálicas.

O projeto foi projetado e executado pelo consórcio liderado pela fabricante estatal China Railway Engineering Equipment Group (CREG) em parceria com a concessionária Nantong Water Group e a construtora Shanghai Road and Bridge Group. Os dados técnicos primários homologados na entrega revelam a magnitude da obra:

Extensão cravada (Linha Esquerda): 3.214,96 metros em percurso retilíneo contínuo a partir do poço n.º 2.

em percurso retilíneo contínuo a partir do poço n.º 2. Extensão cravada (Linha Direita): 3.208 metros operados em paralelo com folga de segurança geotécnica.

operados em paralelo com folga de segurança geotécnica. Diâmetro externo da tuneladora: 2,6 metros , com couraça reforçada contra desgastes abrasivos de sílica.

, com couraça reforçada contra desgastes abrasivos de sílica. Profundidade máxima de cobertura: 43 metros entre o extradorso do duto e o leito móvel do rio.

entre o extradorso do duto e o leito móvel do rio. Taxa máxima de avanço mensal: 540 metros perfurados e cravados sob regime operacional ininterrupto.

perfurados e cravados sob regime operacional ininterrupto. Capacidade hídrica final: 1,2 milhão de metros cúbicos/dia conduzidos para o complexo de tratamento de água potável.

De que maneira a injeção contínua de lama bentonítica e o controle de pressão viabilizam o avanço subaquático?

O equilíbrio físico na frente de escavação é garantido por uma máquina de equilíbrio de pressão de lodo (Slurry Pressure Balance). A cabeça de corte giratória corta o sedimento arenoso enquanto uma câmara estanque recebe lama tixotrópica pressurizada, composta por bentonita aditivada. Essa pasta mantém a pressão hidrostática rigorosamente idêntica à pressão natural de água e terra do rio, impedindo que a frente de escavação desmorone para o interior da carcaça metálica.

Ao mesmo tempo em que escava, a operação bombeia lama de bentonita especial para o espaço anular existente entre a face externa do duto de aço e o terreno escavado. Esse corte excessivo milimétrico (overcut) é mantido permanentemente preenchido por um filme lubrificante viscoso. O fluido atua como uma barreira que impede o contato mineral direto entre os grãos de areia e o metal, transformando o atrito seco solo-aço em um atrito hidrodinâmico de valor nominal reduzido.

Critério Construtivo Pipe Jacking em Ligang (2026) Vala a Céu Aberto / Dragagem Fluvial 🚢 Impacto no tráfego hidroviário Zero interferência no canal Bloqueio de trechos e risco de colisão naval 🏗️ Integridade de diques de cheia Transposição profunda estável a 43 m Ruptura temporária e risco de infiltração na margem ⏱️ Ritmo de avanço linear Até 540 metros/mês contínuos Lento, dependente de marés e condições climáticas 🌱 Pegada ambiental no leito Circulação fechada de sedimentos e lama Turvação elevada da água e destruição bentônica

Como os macacos intermediários distribuem toneladas de empuxo ao longo de quilômetros de túnel?

Em projetos subterrâneos que ultrapassam centenas de metros, o acionamento de cilindros telescópicos intermediários segue uma coreografia de engenharia de automação estrita. Quando os operadores ativam uma estação de macaqueamento localizada no interior da tubulação, a seção anterior ancora-se contra o solo através do equilíbrio de forças estáticas, servindo de anteparo para a seção à frente.

Essa mecânica cíclica permite que dutos com espessuras de parede otimizadas suportem trajetórias de milhares de metros sob rios e cidades, eliminando a dependência de paredes metálicas excessivamente espessas e onerosas. A instrumentação computadorizada mede em tempo real a pressão de contato, o curso dos êmbolos e os eventuais desvios angulares com tolerância de frações de milímetro.

Abaixo, um vídeo técnico da Pipe Jacking Association (YouTube) que demonstra com precisão gráfica a operação mecânica e a cinemática de avanço das estações intermediárias em microtúneis:

Quais diretrizes normativas diferenciam a cravação recorde de Ligang dos túneis TBM convencionais?

Diferentemente das tuneladoras convencionais tipo Shield TBM (usadas em linhas de metrô), que montam anéis segmentados de concreto pré-moldado dentro da própria cauda do escudo, o pipe jacking empurra toda a linha tubular a partir do exterior. Isso reduz drasticamente a seção transversal escavada e dispensa os pesados equipamentos de montagem de aduelas sob pressão hiperbárica no subsolo.

No Brasil, as diretrizes para métodos subterrâneos não destrutivos são regidas por normas como a ABNT NBR 15597 (execução de tubulações de concreto por cravação) e preceitos da ABNT NBR 16936 para travessias subterrâneas. No plano internacional, o dimensionamento estrutural do empuxo e as tensões circunferenciais em tubos cravados seguem recomendações consolidadas da ASCE 27-00 (Standard Practice for Direct Design of Precast Concrete Pipe for Jacking in Trenchless Construction) e manuais da International Trenchless Technology Association (ISTT).

As Interjack Stations introduzem empuxo em diferentes pontos do percurso e fracionam a carga suportada pela longa coluna de tubos — Créditos: Imagem gerada por IA

Por que intervenções com métodos não destrutivos exigem engenheiros geotécnicos e especialistas em empuxo?

Projetos de cravação de tubos subterrâneos envolvem interações complexas de mecânica dos solos e hidrodinâmica que não admitem simplificações empíricas. O cálculo preciso da pressão limite de sobrecarga, a determinação do módulo de deformabilidade do solo e o dimensionamento da parede de reação no poço de partida demandam a atuação direta de um engenheiro geotécnico e de um engenheiro civil especializado em obras subterrâneas.

Um erro de cálculo na reologia da lama bentonítica ou na pressão de suporte do escudo pode desencadear dois sinistros geotécnicos graves: o “blowout” (quando a pressão de injeção excede a tensão de confinamento do maciço e rompe a superfície do solo em direção ao rio) ou o colapso por subsidência (recalque diferencial que compromete fundações vizinhas e diques de contenção). Apenas a modelagem geotécnica tridimensional detalhada garante a estabilidade de obras dessa envergadura.