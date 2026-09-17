Resumo executivo 🌀 Recorde mundial em espiral Galeria subterrânea dupla com 4.457 metros na linha esquerda e 4.366 metros na direita, estabelecendo a mais longa curva helicoidal rodoviária escavada do planeta. 📐 Amortecimento de desnível crítico Vence um desnível vertical de 109,34 metros entre portais com inclinação média contida em 2,45%, eliminando rampas diretas que superariam 5,75%. ⏱️ Eficiência logística interprovincial Integra a Rodovia Xinxiang-Jincheng, encurtando a ligação entre Henan e Shanxi de mais de 3 horas para apenas 1 hora de tráfego expresso. 🏗️ Engenharia digital e geotecnia Construído em 858 dias pela construtora CSCEC sob método NATM com integração BIM+, radares geofísicos e sensores de convergência em tempo real.

No interior das escarpas quase verticais do Monte Jiaoding, na porção sul das Montanhas Taihang, brocas de perfuração e escavadeiras pesadas abriram caminho não em linha reta, mas em uma hélice contínua escavada no coração do maciço rochoso. Em vez de forçar caminhões de carga pesada a enfrentar rampas externas íngremes e suscetíveis a falhas catastróficas de frenagem.

Como o traçado helicoidal do Túnel Hankou dissipa um desnível de 109 metros sem violar os limites de rampa rodoviária?

O princípio físico central do Túnel Hankou baseia-se no conceito de desenvolvimento de traçado para controle de gradiente altimétrico, sintetizado pelo jargão da engenharia de transportes como “troca de comprimento por altitude”. A distância linear em linha reta entre o portal de entrada inferior e o portal de saída superior é de apenas 1,9 quilômetro. Caso a galeria conectasse esses dois pontos diretamente, a inclinação longitudinal média da pista atingiria aproximadamente 5,75%, com picos locais ultrapassando 7,0% em virtude das cotas topográficas de emboque.

Em rodovias expressas de tráfego misto, rampas descendentes contínuas com mais de 4,0% de declive provocam o superaquecimento severo dos tambores e pastilhas de freio por atrito mecânico continuado, gerando o fenômeno conhecido como fadiga térmica (*brake fade*). Na subida, inclinações acentuadas demandam torque excessivo, gerando lentidão crônica em veículos pesados e ampliando o diferencial de velocidade com automóveis leves, o que multiplica o risco de colisões traseiras.

O motorista percorre uma curva prolongada de grande raio enquanto a rodovia ganha altitude gradualmente no interior do maciço — Créditos: Imagem gerada por IA

Quais são as dimensões estruturais e os desafios geológicos encontrados no maciço rochoso de Taihang?

A construção do Túnel Hankou integrou o complexo de 28 quilômetros de túneis e pontes da Rodovia Xinxiang-Jincheng (também denominada Xinjin Expressway), projetada e executada pela estatal China State Construction Engineering Corporation (CSCEC). A obra exigiu a transposição de uma estratigrafia sedimentar altamente fraturada, marcada por camadas delgadas de arenito, folhelhos e intercalações de calcário cárstico sob elevada tensão confinada.

Abaixo estão os parâmetros métricos e geotécnicos consolidados da estrutura:

Extensão da linha esquerda: 4.457 metros de galeria escavada em curva helicoidal.

de galeria escavada em curva helicoidal. Extensão da linha direita: 4.366 metros de galeria paralela unidirecional.

de galeria paralela unidirecional. Desnível vertical total entre portais: 109,34 metros (cota inferior em 784 metros e superior em 893 metros de altitude).

(cota inferior em e superior em de altitude). Raio mínimo de curvatura horizontal: 700 metros , dimensionado para mitigar a força centrífuga lateral.

, dimensionado para mitigar a força centrífuga lateral. Inclinação longitudinal de projeto: Média de 2,45% , mantendo-se estritamente abaixo do limite de 3,0% em todo o percurso.

Média de , mantendo-se estritamente abaixo do limite de em todo o percurso. Prazo executivo: 858 dias corridos de obras subterrâneas ininterruptas.

corridos de obras subterrâneas ininterruptas. Complexo montanhoso: Inserido em um sistema de 9 túneis que supera um desnível acumulado de 780 metros entre as cotas de 500 metros e 1.280 metros no Monte Jiaoding.

De que maneira o monitoramento por modelagem BIM e sensores geotécnicos guiou a escavação em curva fechada sob a montanha?

Escavar um túnel com raio de curva reduzido de 700 metros em profundidade geológica impõe um desafio crítico de alinhamento topográfico e contenção. Ao contrário de túneis retilíneos guiados por mira a laser axial direta, o avanço helicoidal demanda compensações angulares contínuas em cada ciclo de avanço. Para evitar desvios axiais milimétricos que comprometeriam a geometria do traçado, o consórcio utilizou o sistema integrado BIM+ Geologia, alimentado por dados de varredura a laser tridimensional e perfurações geofísicas exploratórias antecipadas.

O método de desmonte seguiu as diretrizes do Novo Método Austríaco de Abertura de Túneis (NATM), com detonação controlada (*drill and blast*) em seções escalonadas. Imediatamente após o desmonte da rocha e o abatimento de blocos instáveis, a equipe aplicava a contenção primária: uma camada de concreto projetado reforçado com fibras sintéticas estruturais associada a malhas de aço e tirantes de ancoragem de alta resistência perfurados a profundidades de 3 a 5 metros no maciço. Esse arranjo transforma a própria rocha confinada em elemento portante da abóbada.

Parâmetro de Engenharia Traçado em Espiral (Túnel Hankou) Alternativa Reta Convencional (Rejeitada) 📏 Extensão Percorrida 4.457 metros (tubo esquerdo) 1.900 metros (distância direta) 📉 Inclinação Longitudinal Média 2,45% (rampa suave e estável) 5,75% a >7,0% (crítica e fora de norma) 🛡️ Segurança Operacional Velocidade contínua em 80 km/h sem sobreaquecimento Risco severo de fadiga de freios e perda de controle 🔄 Geometria em Planta Curva circular com raio de 700 metros Alinhamento reto sujeito a penhascos nas pontas

Como é percorrer por dentro os 4,4 quilômetros do maior túnel rodoviário em espiral do mundo?

Ao adentrar a galeria do Túnel Hankou, o motorista não experimenta a sensação abrupta de subida que costuma caracterizar passagens de montanha. A curvatura contínua calculada sob raio de 700 metros cria uma rotação gradual e uniforme, onde os sistemas de iluminação dinâmica com luminárias LED especiais reduzem a monotonia visual e mantêm a atenção direcional do condutor.

A ventilação longitudinal opera por meio de baterias de ventiladores de jato instalados no teto da abóbada, que direcionam os gases de exaustão no sentido do fluxo de circulação, superando a tendência natural de acúmulo de monóxido de carbono e particulados provocada pela trajetória em hélice confinada dentro da montanha.

Abaixo, um vídeo do canal China Street View (YouTube) registra a travessia real em alta definição ao longo da infraestrutura da Rodovia Xinxiang-Jincheng:

Por que as normas internacionais de traçado impõem limites rígidos de inclinação que justificaram o investimento no Túnel Hankou frente ao Túnel Jinjiazhuang?

As diretrizes internacionais de projeto geométrico viário — tais como o manual da AASHTO (*American Association of State Highway and Transportation Officials*) e as normas brasileiras do DNIT (especificamente a instrução DNIT 001/2009 – PRO) — estabelecem que rodovias de classe especial e terreno montanhoso devem limitar rampas contínuas a valores ideais entre 3,0% e 4,0%. A norma chinesa JTG D20 para rodovias expressas adota critérios análogos, exigindo comprimentos críticos restritos caso a rampa precise alcançar patamares superiores.

Antes da inauguração do Túnel Hankou em dezembro de 2022, o recorde mundial pertencia ao Túnel Jinjiazhuang, localizado na Rodovia Yanchong (que conecta Pequim ao distrito de Chongli, na província de Hebei, construído para as Olimpíadas de Inverno). O Jinjiazhuang possui 4.228 metros na galeria esquerda e raio de curvatura de 860 metros. Ao atingir 4.457 metros, a obra de Hankou superou o recordista anterior em 229 metros.

O traçado do Túnel Hankou aumenta a distância percorrida dentro da montanha para tornar a subida mais gradual — Créditos: Imagem gerada por IA

Em que momento projetos subterrâneos em relevo acidentado exigem a intervenção de um engenheiro geotécnico e especialistas em túneis?

A concepção de obras subterrâneas em relevos com gradientes abruptos demanda a atuação integrada de um engenheiro civil geotécnico e de um engenheiro projetista de estruturas subterrâneas desde as fases preliminares de viabilidade. Projetos desse porte envolvem riscos geomecânicos elevados, como a interseção imprevista de falhas tectônicas ativas, descompressões induzidas na rocha e influxos repentinos de aquíferos subterrâneos em maciços cársticos.

Além da estabilidade da escavação, a definição da geometria tridimensional helicoidal requer modelagens complexas de dinâmica veicular e fluxo aerodinâmico realizadas por um engenheiro de ventilação e segurança viária. Curvas subterrâneas prolongadas geram forças centrífugas cumulativas e dissipação heterogênea de poluentes atmosféricos, demandando sistemas de exaustão forçada e drenagem profunda de águas infiltradas calculados sob medida para evitar o colapso estrutural e preservar vidas humanas durante toda a vida útil da estrutura.