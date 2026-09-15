Resumo executivo 🌊 Capacidade Hidráulica Combinada O sistema retém e amortece até 3 milhões de m³ de água por meio de duas bacias de contenção e de um túnel de bypass profundo. 🚗 Estrutura Híbrida de Dupla Função Ao longo de 9,7 km de extensão, uma seção central de 4 km opera como rodovia urbana de dois andares em dias secos e duto pluvial em cheias críticas. ⚙️ Desvio Máximo de 300 m³/s Comportas radiais estanques transferem o excedente hidrológico da bacia central diretamente para o lago Taman Desa, a jusante da capital. ⏱️ Protocolo de Esvaziamento em 60 Minutos Sensores de fluxo e painéis eletrônicos esvaziam o tráfego de veículos antes do acionamento do Modo 4, que inunda integralmente as pistas.

Do alto do centro financeiro de Kuala Lumpur, a confluência entre os rios Klang e Ampang costumava ditar o colapso da capital malaia a cada monção tropical: em menos de três horas de chuva torrencial, o nível das águas subia até transbordar sobre avenidas, garagens subterrâneas e bairros comerciais inteiros. Hoje, quando o radar meteorológico aponta a aproximação de precipitações críticas, comportas hidráulicas automatizadas de até 16 metros de largura entram em movimento a montante da cidade, desviando o curso torrencial para dentro de uma galeria escavada no calcário profundo.

Como as comportas automatizadas e a divisão em três níveis permitem conduzir 290 m³/s sob o tráfego rodoviário?

A seção transversal escavada do túnel possui 13,2 metros de diâmetro externo. No trecho de 4 km onde existe tráfego de veículos, os engenheiros estruturais dividiram o cilindro de concreto armado em três compartimentos estanques sobrepostos por lajes intermediárias protendidas, apoiadas em consolos longitudinais monolíticos.

O piso inferior consiste em um canal fechado para drenagem contínua de água pluvial. Os dois níveis intermediários e superiores funcionam como pistas rodoviárias de fluxo unidirecional, abrigando duas faixas de rolamento por sentido. Sob eventos moderados de precipitação, a pressão hidrostática fica restrita exclusivamente ao canal inferior, mantendo o tráfego rodoviário em operação contínua nos tabuleiros superiores sem risco de umidade ou contaminação gasosa.

Sensores, câmeras e telemetria permitem acompanhar o esvaziamento das pistas antes da mudança para o modo de cheia — Créditos: Imagem gerada por IA

Quais dimensões estruturais e bacias de retenção compõem a capacidade de 3 milhões de m³ do sistema SMART?

De acordo com dados técnicos do Jabatan Pengairan dan Saliran (DID Malaysia), o sistema SMART não depende unicamente da sua galeria de escavação: a capacidade total de armazenamento temporário de 3 milhões de m³ distribui-se de forma estratégica entre três estruturas hidráulicas interconectadas ao longo de um gradiente descendente de 9,7 km.

A montante, a bacia de retenção de Kampung Berembang funciona como primeiro bolsão amortecedor, retendo 600 mil m³ de água e retendo sedimentos pesados por meio de grades mecanizadas de triagem (trash screens). No subsolo, o túnel principal de 9,7 km armazena internamente cerca de 1 milhão de m³ durante seu preenchimento integral. Na saída sul, o lago de atenuação de Taman Desa acumula mais 1,4 milhão de m³ antes de descarregar a lâmina excedente no rio Kerayong por vertedouros em caixa dupla (twin-box culverts).

Parâmetros Técnicos do Complexo SMART 📐 ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA Seção Escavada de 13,2 Metros Duto de 9,7 km escavado por tuneladoras Slurry Shield alemãs, revestido com anéis de aduelas de concreto pré-moldado de 50 cm de espessura com resistência fck superior a 50 MPa. 🏛️ NORMA/ÓRGÃO Operação Conjunta JPS e LLM Regulado pelo Departamento de Irrigação e Drenagem da Malásia (DID/JPS) e pela concessionária MMC-Gamuda, atendendo a critérios de vazão para períodos de retorno de 100 anos. 🛡️ DESAFIO ESTRUTURAL Geologia Cárstica de Kuala Lumpur Solo composto por calcário irregular com cavidades subterrâneas e nível freático aflorante, exigindo pressurização por bentonita para evitar subsidência na superfície urbana.

Qual é a sequência exata de manobra para fechar as pistas e inundar o túnel durante uma cheia crítica?

O centro de supervisão e controle do complexo (SMART Control Centre) opera sob monitoramento contínuo por telemetria hidrológica e estações telemétricas no leito do rio Klang. A transição da operação rodoviária para o modo de alagamento total obedece a uma lógica determinística em quatro patamares operacionais rigorosamente cronometrados.

Se as previsões hidrológicas indicam que a vazão excederá 150 m³/s, o sistema aciona o Modo 3. Barreiras mecânicas automáticas bloqueiam imediatamente as alças de acesso na superfície, enquanto semáforos em pórticos e sinais sonoros ordenam a saída de todos os automóveis. Equipes de inspeção e câmeras de circuito fechado com inteligência computacional escaneiam os 4 km de pistas para certificar que nenhum motorista permaneceu retido no interior da estrutura.

Modo Operacional Gatilho Hidrológico Configuração Estrutural 🟢 Modo 1 (Tempo Seco) Vazão fluvial inferior a 70 m³/s Dois andares rodoviários abertos ao tráfego; canal inferior seco e sem desvio fluvial. 🟡 Modo 2 (Chuva Moderada) Vazão entre 70 m³/s e 150 m³/s Água pluvial desviada exclusivamente pelo conduto inferior; pistas continuam abertas. 🟠 Modo 3 (Alerta de Cheia) Previsão de vazão superior a 150 m³/s Pistas esvaziadas em até 60 minutos e comportas estanques descidas nas rampas. 🔴 Modo 4 (Cheia Crítica) Pico hidrológico extremo continuado Túnel integralmente inundado, conduzindo até 290 m³/s para os reservatórios.

Por que a Institution of Civil Engineers classificou o túnel de Kuala Lumpur como marco em cidades inteligentes?

O conceito de dupla funcionalidade do SMART Tunnel quebrou o paradigma tradicional da engenharia urbana, que tratava obras de macrodrenagem profunda como ativos ociosos durante a maior parte do ano. Ao alocar pistas de rolamento no miolo do duto, o projeto financiou parcela expressiva de sua operação por meio de pedágio urbano concedido à iniciativa privada.

Para a instituição britânica de engenharia, a confiabilidade operacional reside na capacidade de recuperar o ativo rodoviário após a passagem do pulso de inundação. Após a cessação da chuva torrencial e o esvaziamento por gravidade e bombas submersíveis, caminhões de hidrojateamento sob pressão lavam o lodo residual, seguidos por testes elétricos de ventilação mecânica para reabrir as pistas ao tráfego em menos de 48 horas.

Abaixo, um vídeo da Institution of Civil Engineers (YouTube) que aprofunda o tema:

Quando municípios e concessionárias devem contratar um engenheiro especialista em macrodrenagem subterrânea?

Projetos de drenagem profunda com reservatórios de retenção e túneis sob pressão exigem a liderança de um engenheiro civil geotécnico e de um engenheiro hidráulico especialista em macrodrenagem quando a malha urbana superficial encontra-se consolidada e não comporta o alargamento de canais abertos convencionais. O diagnóstico técnico inicial avalia a viabilidade do solo por meio de sondagens mistas rotativas e ensaios geofísicos de refração sísmica.

A contratação de consultoria especializada torna-se imprescindível para o cálculo de transientes hidráulicos (golpe de aríete no fechamento brusco de comportas), modelagem hidrodinâmica bidimensional em software hidrológico e verificação de estanqueidade estrutural. Qualquer falha de projeto no cálculo de pressão hidrostática ou no sistema de despressurização de ar comprimido pode provocar o colapso estrutural interno ou a expulsão catastrófica de tampões em poços de inspeção na superfície.