Resumo executivo 🏗️ Dupla função pioneira no mundo O túnel de 9,7 km acomoda um trecho rodoviário de dois andares de 4 km no interior do próprio conduto hidráulico de 13,2 metros de diâmetro externo. 🌊 Quatro modos operacionais graduais A infraestrutura varia desde o tráfego regular em tempo seco até a inundação total da pista para desviar vazões de cheia extremas. 🛡️ Capacidade de amortecimento Comporta uma vazão de pico de até 300 m³/s e armazena até 3 milhões de m³ de água pluvial combinando bacias de captação e retenção. ⏱️ Higienização e reabertura rápida Após a passagem da enchente, sistemas de lavagem de alta pressão removem os detritos e devolvem as pistas aos motoristas em até 48 horas.

Visto dos monitores da central de controle operacional em Kuala Lumpur, o fluxo contínuo de automóveis cruza uma galeria cilíndrica de concreto armado que, em menos de uma hora, pode se transformar em um canal torrencial submerso. Quando as monções tropicais descarregam volumes extremos sobre a bacia hidrográfica dos rios Klang e Gombak, comportas hidromecânicas automatizadas se abrem para engolir as cheias antes que a capital malaia entre em colapso sob as águas.

Como a seção circular de 13,2 metros do SMART Tunnel separa carros e enchentes em três níveis funcionais?

O princípio físico do SMART Tunnel baseia-se no particionamento volumétrico de uma seção transversal cilíndrica de grandes proporções. Uma única escavação de 13,2 metros de diâmetro externo viabilizou a montagem de duas lajes intermediárias de concreto armado, subdividindo o cilindro em três compartimentos horizontais com funções mecânicas e hidráulicas isoladas.

Os dois andares superiores foram pavimentados para abrigar pistas de rolamento unidirecionais com duas faixas cada, exclusivas para automóveis e utilitários leves de até 2 metros de altura, operando com velocidade limite de 60 km/h. O convés intermediário conduz o fluxo no sentido norte (direção centro financeiro), enquanto o convés superior escoa os veículos em direção ao sul (saída de Kuala Lumpur).

Em condições severas, as pistas são interditadas e os automóveis precisam deixar o túnel antes da mudança para o modo de drenagem total — Créditos: Imagem gerada por IA

Quais métricas de vazão, solo cárstico e escavação viabilizaram os 9,7 km do túnel de Kuala Lumpur?

Desenvolvido pelo consórcio entre MMC Corporation e Gamuda Berhad sob a tutela técnica do Departamento de Irrigação e Drenagem da Malásia (DID), o complexo demandou um orçamento de RM 1,887 bilhão (cerca de US$ 514 milhões). A perfuração subterrânea exigiu a operação simultânea de duas tuneladoras tipo Slurry Shield (Mixshield) de 13,2 metros de diâmetro fornecidas pela alemã Herrenknecht.

A execução do empreendimento consolidou as seguintes métricas fundamentais de projeto:

Extensão da galeria hidráulica : 9,7 km contínuos ligando a bacia de captação em Kampung Berembang à bacia de retenção em Taman Desa.

: contínuos ligando a bacia de captação em Kampung Berembang à bacia de retenção em Taman Desa. Trecho rodoviário de dois andares : 4 km de pista sobreposta inserida na porção central do alinhamento do túnel.

: de pista sobreposta inserida na porção central do alinhamento do túnel. Profundidade de escavação : média de 20 metros , alcançando até 30 metros abaixo do nível do solo em trechos sob infraestruturas críticas.

: média de , alcançando até abaixo do nível do solo em trechos sob infraestruturas críticas. Condições geológicas do maciço : transição complexa entre a Formação Kenny Hill (xistos, quartzitos e siltitos) e a formação de calcário cárstico de Kuala Lumpur, notória pela presença de cavernas subterrâneas e risco agudo de subsidência (sinkholes).

: transição complexa entre a Formação Kenny Hill (xistos, quartzitos e siltitos) e a formação de calcário cárstico de Kuala Lumpur, notória pela presença de cavernas subterrâneas e risco agudo de subsidência (sinkholes). Revestimento em aduelas : anéis de concreto reforçado com espessura de 500 mm , dimensionados para suportar pressões hidrostáticas internas e externas superiores a 3 bar sem fissuração crítica.

: anéis de concreto reforçado com espessura de , dimensionados para suportar pressões hidrostáticas internas e externas superiores a sem fissuração crítica. Capacidade volumétrica total: capacidade de desvio de até 300 m³/s de pico, retendo até 3 milhões de m³ de água de cheia combinando o volume dos tubos e das lagoas de amortecimento.

Parâmetros Técnicos do SMART Tunnel ⚙️ ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA Seção Hidráulica de 13,2 m Diâmetro escavado com aduelas pré-moldadas de 500 mm, projetadas para resistir à alternância cíclica entre cargas dinâmicas veiculares e pressão de coluna d’água total. 🏛️ NORMA/ÓRGÃO Gestão Conjunta DID e LLM Supervisão regulatória do Departamento de Irrigação e Drenagem com a Autoridade de Rodovias da Malásia, com engenharia detalhada desenvolvida pela Mott MacDonald e SSP. 🪨 DESAFIO ESTRUTURAL Maciço Cárstico Urbano Perfuração subterrânea sob nível d’água em calcário fraturado, controlando a pressão frontal da tuneladora com lamelas de bentonita para impedir o colapso do solo de fundação.

Como os quatro modos operacionais do SMART Tunnel evacuam os motoristas antes que a água atinja as pistas?

O funcionamento seguro da infraestrutura depende de uma resposta automatizada escalonada em quatro modos de trabalho, controlados em tempo real a partir de dados telemétricos de estações hidrológicas instaladas na cabeceira dos rios.

No Modo 1, referente a tempo seco ou chuva fraca, as águas fluem nos leitos naturais dos rios e nenhuma gota é desviada para o túnel. As duas pistas do túnel rodoviário operam normalmente para desafogar o tráfego urbano.

Modo Operacional Vazão Fluvial / Condição Configuração Hidráulica e Viária ☀️ Modo 1 Vazão inferior a 70 m³/s Tráfego rodoviário liberado; sem entrada de águas de cheia no conduto. 🌧️ Modo 2 Vazão entre 70 m³/s e 150 m³/s Água escoa apenas no canal inferior; tráfego segue aberto nos dois conveses superiores. ⚠️ Modo 3 Vazão projetada a partir de 150 m³/s Pistas interditadas para entrada; evacuação total dos automóveis em até 60 minutos. 🌊 Modo 4 Enchente severa (pico até 300 m³/s) Comportas abertas; inundação dos três compartimentos para desvio de até 3 milhões de m³.

Como a engenharia britânica e malaia projetou a vedação estanque para suportar 3 milhões de m³ de água?

O desafio estrutural de manter uma rodovia seca e segura dentro de uma galeria que periodicamente se torna um conduto hidráulico forçado exigiu comportas estanques de aço soldadas de alta precisão. Projetadas pela consultoria britânica Mott MacDonald em consórcio com projetistas locais, essas comportas foram calculadas para suportar cargas hidrostáticas extremas sem empenamento de suas vedações de elastômero.

Além da pressão hidráulica direta, o concreto dos tabuleiros intermediários foi formulado para suportar ciclos severos de submersão completa seguidos de secagem rápida sob ventilação forçada. A integridade das armaduras contra a ação abrasiva de areia e lodo carreados pelas cheias é assegurada por camadas de cobrimento reforçado e aplicação de aditivos de cristalização que bloqueiam microporosidades.

Abaixo, um vídeo do Institution of Civil Engineers (YouTube) que aprofunda o tema:

De que maneira as normas internacionais de segurança em túneis diferenciam o SMART Tunnel de galerias convencionais como o G-Cans?

Diferente de complexos de drenagem exclusivamente hidráulicos, como o megatúnel japonês G-Cans em Saitama, o SMART Tunnel opera sob as rigorosas exigências da norma internacional NFPA 502 (Standard for Road Tunnels, Bridges, and Other Limited Access Highways). Essa diretriz impõe requisitos específicos de exaustão de gases, rotas de fuga a cada 250 metros e proteção passiva contra incêndio com capacidade de suportar curvas de fogo de hidrocarbonetos sem colapso de laje.

O sistema viário conta com quatro poços verticais de ventilação longitudinal massiva e baterias de ventiladores a jato (jet fans) no teto das pistas. Esse maquinário garante a diluição contínua de monóxido de carbono e óxidos de nitrogênio gerados pelos escapamentos durante os horários de pico e expulsa a fumaça tóxica para a atmosfera caso ocorra um sinistro veicular com princípio de fogo.

A seção circular do túnel é dividida em três compartimentos, permitindo combinar circulação rodoviária e controle de águas pluviais — Créditos: Imagem gerada por IA

Por que o dimensionamento de macrodrenagem subterrânea exige a atuação integrada de engenheiros hidráulicos e geotécnicos?

Intervenções subterrâneas que conjugam amortecimento de cheias e sobrecarga dinâmica de tráfego não admitem simplificações de cálculo. Um engenheiro hidráulico sênior é imprescindível para modelar a bacia com séries históricas pluviométricas robustas, determinando hidrogramas com períodos de retorno superiores a 100 anos e calculando perdas de carga localizadas e transientes hidráulicos (golpe de aríete) decorrentes do fechamento rápido de comportas.

Simultaneamente, a intervenção de um engenheiro geotécnico especializado em obras subterrâneas é determinante para avaliar a estabilidade do maciço rochoso ou solo mole. No Brasil, o cumprimento de diretrizes das normas ABNT NBR 12266 (projeto e execução de valas e condutos enterrados), ABNT NBR 6118 (estruturas de concreto armado) e ABNT NBR 6122 (projeto e execução de fundações) previne recalques diferenciais catastróficos em edifícios vizinhos e colapsos de galerias sob efeito de saturação hídrica extrema.