Ao desencaixar a peça plástica pela primeira vez após meses de uso, muitos moradores esperam encontrar apenas fios de tecido secos, mas deparam-se com uma massa pastosa, escura e com forte odor de mofo.
Por que o filtro da lavadora cria uma camada pastosa em vez de reter apenas fiapos?
A formação dessa gosma tem uma explicação mecânica e físico-química direta. Durante o ciclo de agitação, a água remove das roupas partículas de pele descamada, óleos naturais de suor e microfibras de poliéster e algodão.
Quando o sabão em pó ou líquido é adicionado em dosagens acima do recomendado pelo fabricante, os tensoativos não encontram sujeira suficiente para interagir e acabam sobrando na água. Ao mesmo tempo, o amaciante de roupas contém tensoativos catiônicos e componentes graxos formulados especificamente para recobrir os tecidos.
Quais são os sinais de que o compartimento de retenção atingiu o limite de saturação?
O acúmulo crônico no sistema de filtragem raramente se mantém isolado na peça plástica. Ele reflete o estado dos dutos internos e gera avisos claros na rotina da lavanderia, exigindo conferência imediata das orientações do manual da máquina e de diretrizes como as da Environmental Protection Agency (EPA) sobre proliferação de fungos em ambientes úmidos fechados.
Existem três manifestações evidentes de que a barreira protetora está saturada:
1. Flocos escuros depositados na roupa limpa: pedaços do biofilme seco ou pastoso desprendem-se da carcaça plástica durante a centrifugação e aderem nas tramas de camisas claras e lençóis.
2. Roupas com odor acre imediatamente após o término do ciclo: a água limpa de enxágue é forçada a passar por uma barreira contaminada, reinfundindo colônias bacterianas no tecido antes da centrifugação final.
3. Lentidão no escoamento e ruído cavitante da eletrobomba: nas lavadoras de abertura frontal e modelos modernos de abertura superior com filtro de detritos inferior, a massa viscosa obstrui a entrada do rotor, fazendo a água demorar o dobro do tempo para esgotar.
Como remover e higienizar o filtro da lavadora de forma correta e sem danificar as travas?
O procedimento varia conforme o design da máquina, dividindo-se entre lavadoras de abertura superior (top load) e lavadoras com abertura frontal ou lava e seca (front load).
|Tipo de Filtro / Modelo
|Resíduo Típico Acumulado
|Ação de Manutenção Indicada
|🧵 Filtro de agitador (Top Load)
|Fiapos de tecido aglutinados com massa pastosa de sabão e amaciante.
|Retirada manual, lavagem com escova macia a cada duas semanas.
|🪙 Filtro de bomba de drenagem (Front Load)
|Moedas, grampos, areia, cabelos e biofilme anaeróbio denso com cheiro de esgoto.
|Esgotamento da mangueira auxiliar e limpeza do rotor uma vez ao mês.
|🚰 Peneira da mangueira de entrada
|Grãos de areia, ferrugem da tubulação predial e lodo mineral da caixa-d’água.
|Desenroscar a mangueira e limpar a tela metálica a cada seis meses.
O que a higienização de componentes internos revela sobre o funcionamento da máquina?
Limpar o filtro de fiapos não resolve totalmente o problema se as paredes externas do tambor em inox e a bacia plástica continuarem impregnadas de biofilme. Com o tempo de uso contínuo, placas de sabão endurecido descamam e vão parar diretamente no canal de drenagem.
Executar um ciclo completo de higienização do cesto no nível máximo de água, adicionando 1 litro de água sanitária ou vinagre branco sem roupas dentro, dissolve os restos orgânicos que alimentam o lodo antes que ele chegue ao filtro.
Abaixo, um vídeo do canal Tempermaq (YouTube) que aprofunda o tema:
O que os fabricantes e manuais técnicos determinam sobre o acúmulo de resíduos na lavadora?
Fabricantes nacionais e multinacionais de eletrodomésticos, como Brastemp, Electrolux e Consul, detalham em seus manuais de instrução que a garantia legal e contratual do produto não cobre chamados decorrentes de entupimentos causados por resíduos externos ou má conservação dos filtros.
Além disso, manuais de serviço técnico reforçam que o uso indiscriminado de amaciante concentrado sem diluição prévia forma uma camada cerosa insolúvel sobre o cesto e no interior da bomba de drenagem. A recomendação padrão da indústria para eliminar colônias bacterianas e depósitos minerais é rodar o ciclo de lavagem de tambor a cada 30 lavagens ou mensalmente.
Quando é o momento de acionar um técnico em eletrodomésticos especializado?
Se após a higienização completa do filtro e a realização de dois ciclos de limpeza interna a lavadora continuar apresentando lentidão excessiva para escoar a água ou emitir um zumbido grave na centrifugação, o problema já avançou além do alcance do usuário doméstico.
Nessas condições, é necessário acionar um técnico em eletrodomésticos especializado em linha branca. O acúmulo de lodo endurecido com fiapos e cabelos frequentemente enrola-se no eixo da eletrobomba de drenagem ou trava o retentor mecânico do cesto, o que exige desmontagem do agitador central com saca-cesto industrial e eventual substituição do motor de escoamento.📖 Leia também: Como limpar o tambor da máquina de lavar roupas: veja como deixá-lo sem fiapos e com cheiro de limpeza
Estabelecer o hábito de higienizar a peça a cada 15 dias e dosar amaciante e sabão com medidores graduados impede a volta da pasta cinzenta e devolve o perfume original aos tecidos.