Resumo executivo 🌉 Recorde Estrutural Histórico Ponte pênsil com 3.911 metros de extensão total e vão central livre de 1.991 metros, ligando Kobe à Ilha de Awaji. ⚡ Adaptação Pós-Sismo de 1995 O Grande Terremoto de Hanshin deslocou as torres e esticou o vão em 80 centímetros, exigindo recálculo integral de cabos e tabuleiro. 🛡️ Dinâmica e Amortecimento Treliça aberta de 14 metros de altura associada a 20 amortecedores de massa sintonizada (TMD) em cada torre contra tufões de 286 km/h. 🏗️ Inovação Metalúrgica Fios de aço galvanizado trefilados com limite de escoamento de 1.800 MPa, eliminando a necessidade de cabos duplos paralelos.

A 298 metros acima das águas turbulentas do Estreito de Akashi, as duas megatorres de aço sustentavam apenas os cabos-guia na madrugada de 17 de janeiro de 1995. Às 5h46, uma ruptura tectônica liberou energia equivalente a dezenas de ogivas atômicas a escassos quatro quilômetros do canteiro, deslocando o leito marinho sob os caixões de fundação.

Como o sistema de cabos de 1.800 MPa e treliças aerodinâmicas sustenta um vão de 1.991 metros?

A física de uma ponte pênsil de grande vão depende da conversão de cargas verticais em tração pura nos cabos principais, transmitida para maciços blocos de ancoragem costeiros. No projeto de Akashi, cabos de aço comuns com resistência de 1.600 MPa exigiriam dois cabos por lado, o que inviabilizaria economicamente o sistema e aumentaria o arrasto aerodinâmico.

A indústria siderúrgica japonesa desenvolveu um fio de aço galvanizado com baixo teor de carbono e silício de 5,23 milímetros de diâmetro capaz de suportar tensão de ruptura de 1.800 MPa. Cada cabo principal, com 1,12 metro de diâmetro final, reúne 36.830 fios distribuídos em 290 feixes pré-fabricados, ancorando 120 mil toneladas de força trativa contínua em blocos de concreto de 230 mil metros cúbicos.

O terremoto de 1995 ocorreu durante a construção da ponte e levou os engenheiros a revisar medições e adaptar o projeto à geometria resultante — Créditos: Imagem gerada por IA

Quais forças e dimensões atuam no leito de 60 metros de profundidade do Estreito de Akashi?

A geologia marinha e a batimetria do estreito exigiram a cravação das fundações em profundidades onde nenhum mergulhador humano poderia operar em segurança. As equipes da Honshu-Shikoku Bridge Authority (JB-Honshi) desenvolveram caixões de aço de parede dupla fabricados em estaleiros e rebocados flutuando até a posição final.

Os dados técnicos que viabilizaram a execução física das bases marinhas incluem:

• Profundidade de apoio: Caixões assentados a 60 metros abaixo do nível médio do mar, sobre estratos de rocha e cascalho denso compactado.

• Volume de concreto submerso: 265 mil metros cúbicos de concreto não segregável injetados continuamente para expulsar a água do interior do cilindro.

• Dimensões dos caixões: Cilindros de aço com 80 metros de diâmetro basal e 70 metros de altura total.

• Altura das torres de sustentação: Torres tubulares metálicas com 298,3 metros de cota altimétrica acima do nível do mar.

• Variação térmica admissível: Folga estrutural nas juntas de dilatação para absorver até 2 metros de expansão e contração sazonal do aço.

Parâmetros Críticos de Infraestrutura ⚙️ ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA Aço Trefilado 1.800 MPa Os cabos portantes utilizam arames de alta ductilidade com resistência 12% superior ao padrão global, somando 300 mil quilômetros lineares de fios de aço. 📐 NORMA/ÓRGÃO Diretrizes JSCE e JBSI Desenvolvida sob especificações da Sociedade Japonesa de Engenheiros Civis para suportar sismos de magnitude 8,5 na escala Richter a 150 km de distância. 🌊 DESAFIO ESTRUTURAL Correntes de 4,5 m/s O leito marinho sofreu dragagem com escavadeiras rotativas subaquáticas em fluxo torrencial de água salgada antes do afundamento controlado dos caixões.

De que maneira os engenheiros recalcularam a viga e os cabos após o sismo de Kobe em 1995?

Na data do terremoto de 17 de janeiro de 1995 (magnitude 7,2 na escala local), as fundações profundas e as duas torres de sustentação estavam erguidas, com passarelas temporárias (catwalks) estendidas para a fiação dos cabos principais. O sismo ativou uma ramificação da Falha de Nojima que passava exatamente sob o estreito, entre as fundações centrais.

Inspeções geodésicas imediatas via satélite revelaram que a torre sul (lado de Awaji) havia se deslocado horizontalmente e girado milimetricamente. O espaçamento original entre as faces internas das torres, projetado para 1.990 metros cravados, havia aumentado em 0,8 metro (80 centímetros), enquanto o comprimento total entre os blocos de ancoragem cresceu 1,1 metro.

Parâmetro Estrutural Projeto Inicial (1988) Ajuste Executado Pós-Sismo (1995-1998) 📏 Vão Central Livre 1.990,0 metros 1.991,0 metros (+80 cm de afastamento direto entre torres) 📍 Extensão Total da Ponte 3.910,0 metros 3.911,0 metros (+1,1 m somando recalques das ancoragens) 📐 Geometria da Treliça Módulos simétricos padrão Acréscimo de placas de compensação e recalibração de juntas móveis

Como o documentário técnico da National Geographic detalha a física das megatorres de Akashi?

A integridade das torres de quase 300 metros durante o terremoto não foi fruto do acaso, mas da implementação de amortecedores de massa sintonizada (TMD) pendulares instalados no interior das colunas ocas de aço. Cada torre abriga 20 pêndulos de 10 toneladas apoiados em sistemas hidráulicos que oscilam em sentido contrário às vibrações sísmicas e eólicas.

No episódio da série técnica sobre megaconstruções, especialistas demonstram como o aço estrutural flexiona sem sofrer flambagem localizada, permitindo que a fundação e o topo da torre se movimentem independentemente sob acelerações horizontais extremas de solo.

Abaixo, um vídeo do Element 18 (YouTube) que aprofunda o tema:

Quais critérios da norma japonesa e da ASCE definem a resiliência sísmica de pontes suspensas?

O dimensionamento estrutural de pontes de grande vão não utiliza coeficientes estáticos simplificados de aceleração. Sob os preceitos da Japan Society of Civil Engineers (JSCE) e das diretrizes da American Society of Civil Engineers (ASCE 7), a ponte Akashi foi analisada por modelos dinâmicos de resposta no domínio do tempo sob terremotos de dois níveis.

No Nível 1 (sismos operacionais frequentes), a estrutura trabalha estritamente no regime elástico linear, sem qualquer dano residual. No Nível 2 (evento raro de falha próxima, como o de Kobe), admite-se plastificação controlada em elementos secundários substituíveis, mas as torres, fundações e cabos principais são obrigados a preservar integridade geotécnica e geométrica absoluta.

Durante as obras, o terremoto de 1995 alterou a geometria entre as torres, e o projeto foi adaptado antes da conclusão da ponte — Créditos: Imagem gerada por IA

Quando projetos de pontes e obras de arte especiais exigem perícia em engenharia geotécnica e estrutural?

Empreendimentos de travessia sobre leitos d’água, viadutos rodoviários ou estruturas em solos colapsíveis e áreas de fratura geológica exigem acompanhamento contínuo de um engenheiro civil calculista e de um engenheiro geotécnico especializado em obras de arte especiais (OAE).

A investigação do subsolo por meio de ensaios de sísmica de refração, sondagens mistas e modelagem de interação solo-estrutura torna-se mandatória antes da definição entre pontes estaiadas, pênseis ou vigas contínuas protendidas. Qualquer recalque diferencial não previsto em pilares centrais pode introduzir momentos fletores capazes de fraturar apoios de concreto e causar colapsos catastróficos.

Com custo final de US$ 3,6 bilhões e uma década ininterrupta de obras, a Akashi Kaikyō permaneceu por mais de duas décadas como o maior vão suspenso do planeta. A obra demonstrou que a robustez da engenharia não repousa em estruturas infinitamente rígidas que tentam combater a terra, mas em sistemas elásticos capazes de medir, adaptar e integrar as deformações da natureza ao próprio projeto.