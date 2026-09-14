Resumo executivo 🚇 Extensão e Alinhamento Plano de Base Dois tubos paralelos de via única com 57,09 km de extensão escavados a uma cota média de 550 metros acima do nível do mar, eliminando as rampas helicoidais de 2,7% da rota histórica de 1882. ⛰️ Sobrecarga Litostática Extrema Espessura de sobrecarga de até 2.300 metros de rocha pura, gerando compressão confinante superior a 60 MPa e gradiente geotérmico com calor de até 46 °C na rocha nua. ⚙️ Avanço Construtivo Híbrido Emprego de quatro tuneladoras Herrenknecht de 9,58 metros de diâmetro combinadas a escavação por perfuração e detonação (NATM) com arcos de aço deformáveis TH em zonas de rocha compressiva. 🛡️ Complexo de Ventilação e Emergência Duas estações multifuncionais subterrâneas em Faido e Sedrun dotadas de exaustores de 2,5 MW, poço vertical de 800 metros e injeção de 250 m³/s de ar fresco para controle de fumaça.

No coração geológico dos Alpes Lepontinos, a mais de 2.000 metros abaixo do cume do Piz Vatgira, composições ferroviárias cruzam a Suíça a 250 km/h cercadas por paredes de gnaisse e granito aquecidas naturalmente a 46 °C. Enquanto a superfície alpina permanece sob gelo e neve durante o inverno, o maciço rochoso exerce uma tensão litostática de 60 MPa sobre duas abóbadas de concreto de 57,1 km de extensão, exigindo métodos geotécnicos sem precedentes na história da engenharia de túneis.

Como as galerias de São Gotardo suportam a pressão de 2.300 metros de maciço rochoso sem colapsar?

Escavar uma cavidade circular de quase 10 metros de diâmetro a 2.300 metros de profundidade altera radicalmente o estado de equilíbrio estático do maciço rochoso. O peso da coluna geológica vertical impõe uma pressão confinante de aproximadamente 60 MPa a 70 MPa. Sob essas magnitudes, as rochas deixam de responder com comportamento puramente elástico e entram em regime de deformação plástica permanente.

Em formações geológicas complexas, como o Maciço Intermediário de Tavetsch e a zona de Urseren-Garvera, o atrito interno do material não suportava a concentração de tensões tangenciais. Nesses trechos ocorreu o fenômeno denominado “squeezing rock” (convergência plástica do maciço), onde o solo e a rocha cisalhada fluem em direção ao vazio escavado, agindo como uma prensa mecânica contínua capaz de amassar estruturas rígidas de contenção.

A escavação atravessou zonas profundas do maciço alpino, onde a temperatura natural da rocha chegou a 46 °C — Créditos: Imagem gerada por IA

Quais parâmetros geológicos e dimensões estruturais definem os 57,1 km do Túnel de Base de São Gotardo?

A execução do empreendimento exigiu planejamento logístico simultâneo a partir de cinco frentes de trabalho: Erstfeld, Amsteg, Sedrun, Faido e Bodio. De acordo com os registros técnicos da AlpTransit Gotthard AG, empresa pública responsável pelo projeto executivo, as métricas consolidadas revelam a magnitude da obra:

• Extensão dos tubos principais: Tubo Leste com 57.104 metros e Tubo Oeste com 57.017 metros, configurando 114,1 km de túneis paralelos e 151,8 km somando poços verticais, galerias de acesso e bypasses.

• Profundidade e sobrecarga: Cobertura máxima de 2.300 metros sob o cume do Piz Vatgira, a maior profundidade de recobrimento rochoso já registrada em ferrovias operacionais.

• Volume e massa de escavação: 28,2 milhões de toneladas de material rochoso (13,3 milhões de m³), volume equivalente a cinco vezes a Pirâmide de Gizé, sendo que 30% do material foi britado e reaproveitado na usinagem de concreto das próprias aduelas e revestimentos.

• Temperatura geotérmica de pico: Registro de até 46 °C no interior do maciço rochoso devido ao gradiente geotérmico profundo, exigindo circulação contínua de água refrigerada para estabilizar a temperatura do ar de trabalho abaixo de 28 °C para as equipes operacionais.

• Maquinário de perfuração: Quatro tuneladoras (TBM) Herrenknecht tipo gripper, cada uma medindo 400 metros de comprimento, com 3.000 toneladas de peso, cabeça de corte de 9,58 metros de diâmetro e 60 discos de corte giratórios aplicando 32 toneladas de pressão por disco.

• Aferição geodésica: Desvio de fechamento subterrâneo de apenas 1 centímetro no eixo vertical e 8 centímetros no horizontal após quase 30 km de avanço cego em sentidos opostos, calibrados por giroscópios industriais e teodolitos a laser.

Pilares de Engenharia de São Gotardo 📐 ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA Duplo Tubo com Bypasses a 325 Metros Duas galerias unidirecionais separadas por 40 metros de rocha pura e interligadas por 178 túneis transversais de conexão para manutenção, ventilação e evacuação segura de passageiros. 🏛️ NORMA E ÓRGÃO GESTOR SBB CFF FFS sob as Diretrizes SIA 198 Projeto estruturado pela AlpTransit Gotthard AG segundo as normas da Sociedade Suíça de Engenheiros e Arquitetos (SIA 198) e os padrões europeus de interoperabilidade ferroviária (TSI). ⚙️ DESAFIO ESTRUTURAL Controle de Tensão e Alta Temperatura Alívio de 60 MPa de pressão litostática em falhas geológicas por arcos deformáveis TH combinados a sistemas de refrigeração industrial e drenagem de águas hidrotermais ácidas.

Como as estações multifuncionais de Sedrun e Faido extraem fumaça e garantem a ventilação sob 46 °C?

Um dos maiores desafios em túneis de grande extensão é a gestão aerodinâmica e o controle térmico. O Túnel de Base de São Gotardo foi projetado para trens elétricos, eliminando emissões de combustão em regime normal. No entanto, a passagem em alta velocidade gera atrito do ar e calor mecânico contínuo que se soma à temperatura geotérmica natural da rocha profunda.

Para operar com total segurança, os engenheiros dividiram a rota de 57 km em três segmentos operacionais por meio de duas Estações Multifuncionais subterrâneas (MFS): Sedrun, acessada inicialmente por um poço vertical de 800 metros de profundidade, e Faido. Cada estação subterrânea abriga desvios de trilhos (crossovers) que permitem aos trens manobrar de um tubo para o outro durante obras de manutenção preventiva ou ocorrências de emergência.

Método Construtivo Condição Geológica Alvo Desempenho e Mecanismo 🚇 TBM Herrenknecht (Gripper) Gnaisse e granito maciços (~80% da extensão) Avanço de até 40 m/dia; escavação mecânica contínua com montagem imediata de tirantes e tela metálica. 💥 Perfuração e Detonação (NATM) Zonas de falha plástica (Sedrun e Maciço Tavetsch) Uso de jumbos eletro-hidráulicos de 60 t e emulsão química; absorção de deformação por arcos flexíveis TH. 🚂 Túnel Histórico de Gotardo (1882) Cúpula montanhosa a 1.150 m de altitude Extensão de 15 km com rampas de 2,7%; capacidade limitada a 1.400 t por trem e tração múltipla auxiliar.

Como as tuneladoras de 400 metros escavaram o maciço alpino com desvio de apenas 1 centímetro?

A orientação topográfica subterrânea sob maciços com mais de 2 km de rocha inviabiliza completamente o uso de sinais de satélite convencionais como o GPS. Para conduzir as tuneladoras de 3.000 toneladas ao longo de dezenas de quilômetros de escuridão absoluta, a equipe de agrimensura geotécnica implementou um sistema geodésico óptico automatizado de altíssima precisão.

Teodolitos motorizados fixados nas abóbadas de concreto disparavam feixes de laser contínuos em direção a prismas refletores instalados na carcaça das máquinas. Esses sensores calculavam desvios trigonométricos milimétricos em tempo real, permitindo que os operadores corrigissem os cilindros hidráulicos de propulsão com tolerâncias minúsculas antes de cada ciclo de avanço.

Abaixo, um documentário técnico do canal Blueprint (YouTube) detalha a logística subterrânea, as tuneladoras e o sistema de alinhamento milimétrico do projeto:

Como a norma suíça SIA 198 e os parâmetros do Eurocode 7 balizam a vida útil de 100 anos no Gotardo?

Projetar uma infraestrutura ferroviária para operar por um século sem interrupções para grandes reformas estruturais exigiu especificações rigorosas de materiais. Na Suíça, os cálculos seguiram a norma técnica SIA 198 (Construções Subterrâneas – Túneis), em consonância com as premissas de estados limites do Eurocode 7 (Projeto Geotécnico – EN 1997) e do Eurocode 2 para estruturas de concreto.

Um dos fatores críticos de degradação em maciços profundos é a lixiviação química causada por águas subterrâneas mineralizadas, sulfatadas e termicamente carregadas. Para garantir a impermeabilização, as galerias receberam um sistema de dupla camada: uma manta contínua flexível de geomembrana polimérica de polietileno de alta densidade (PEAD) de 2 mm instalada entre o concreto projetado primário e o concreto estrutural final.

A construção de São Gotardo combinou escavação mecanizada, estabilização geotécnica e instalação da infraestrutura ferroviária — Créditos: Imagem gerada por IA

Quando a intervenção de um engenheiro geotécnico e de túneis se torna indispensável em obras subterrâneas?

A construção ou reforma de qualquer estrutura subterrânea — sejam túneis de mobilidade urbana, galerias de drenagem profunda, passagens subterrâneas ou garagens sob edifícios — envolve riscos geológicos intrínsecos de movimentação de solo e despressurização de aquíferos. Nessas circunstâncias, a atuação de um engenheiro civil especialista em geotecnia e mecânica das rochas é uma exigência técnica incontornável.

Esse especialista é responsável por caracterizar o maciço através de sondagens rotativas profundas, ensaios pressiométricos e classificação geomecânica (como o sistema RMR de Bieniawski e o índice Q de Barton). Sem essa modelagem, escavações em rocha ou solo mole podem desencadear recalques diferenciais severos em fundações vizinhas, colapsos de emboque ou influxos descontrolados de lençol freático.

Ao longo de 17 anos ininterruptos de escavações e com um aporte consolidado de aproximadamente 12,2 bilhões de francos suíços, o Túnel de Base de São Gotardo comprovou que a aplicação rigorosa da mecânica das rochas e da instrumentação geodésica viabiliza transpor maciços extremos. A obra reduziu em 45 minutos a viagem entre Zurique e Milão e elevou a capacidade de tráfego do corredor alpino para 40 milhões de toneladas anuais de carga, estabelecendo o padrão global para as novas transalpícias europeias.