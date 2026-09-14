Resumo 🌵 O que é: a pitaia-amarela, conhecida cientificamente como Selenicereus megalanthus, é uma cactácea cultivada pelos frutos de casca amarela e polpa clara e doce. 🍯 Doçura: estudos com frutos maduros registraram valores próximos ou superiores a 20 °Brix, medida relacionada à concentração de sólidos solúveis. 🌞 Cultivo: como outras pitaias, precisa de bastante luminosidade, drenagem eficiente e uma estrutura firme para sustentar os cladódios. 🟡 Espinhos: a fruta apresenta espinhos durante o desenvolvimento, mas eles se desprendem com facilidade conforme ocorre o amadurecimento.

À primeira vista, ela parece uma versão dourada da fruta-do-dragão: casca intensamente amarela, pequenas estruturas espinhosas e uma polpa clara cheia de sementes pretas. A diferença aparece principalmente quando o fruto chega à boca — a pitaia-amarela está entre as pitaias comerciais de maior doçura.

Por que a pitaia-amarela pode ser mais doce que outras pitaias?

A sensação mais açucarada não depende apenas de uma descrição subjetiva. Uma das formas utilizadas pela pesquisa agrícola para acompanhar a maturação das frutas é medir os sólidos solúveis em graus Brix (°Brix).

Em estudo sobre Selenicereus megalanthus publicado no Equador, frutos completamente amarelos alcançaram 20,74 °Brix. Outra pesquisa sobre a variedade Palora encontrou concentração de sólidos solúveis superior à variedade Nacional analisada.

O tutoramento ajuda a sustentar os ramos longos e pesados da pitaia cultivada em recipientes. Crédito: Imagem gerada por IA.

A pitaia-amarela realmente não tem espinhos agressivos?

Existe uma diferença importante entre dizer que a fruta não tem espinhos e dizer que eles ficam mais fáceis de remover. A pitaia-amarela possui espinhos durante seu desenvolvimento.

O boletim técnico sobre cultivo de pitaia publicado pela Epagri informa que esses espinhos se soltam facilmente quando o fruto amadurece. Portanto, o aspecto menos espinhoso da fruta pronta para consumo está ligado ao estágio de maturação.

O que diferencia a pitaia-amarela 🍯 DADO TÉCNICO Até 20 °Brix ou mais Pesquisas com pitaia-amarela madura encontraram valores próximos ou superiores a 20 °Brix. 🟡 FRUTO Cerca de 300 g A publicação técnica da Epagri cita aproximadamente 300 gramas como peso médio para a pitaia-amarela. ⏳ MATURAÇÃO 90 a 120 dias O desenvolvimento do fruto da espécie é mais demorado e pode levar de 90 a 120 dias para chegar à maturação.

Como cultivar pitaia-amarela em vaso sem deixar as raízes encharcadas?

O recipiente precisa comportar as raízes e, principalmente, permitir que a água saia rapidamente. Para uma cactácea, manter o substrato constantemente encharcado cria uma condição muito mais problemática que deixar a superfície secar entre as regas.

Um vaso grande, com furos de drenagem, pode ser usado no cultivo doméstico. Embora recipientes de 20 litros apareçam como possibilidade em orientações de cultivo, volumes maiores oferecem mais espaço para o sistema radicular e tendem a facilitar a manutenção de uma planta adulta.

Luz: mantenha a planta em ambiente bastante ensolarado.

mantenha a planta em ambiente bastante ensolarado. Drenagem: use recipiente perfurado e substrato que não permaneça encharcado.

use recipiente perfurado e substrato que não permaneça encharcado. Tutor: instale o suporte desde cedo para conduzir os cladódios.

instale o suporte desde cedo para conduzir os cladódios. Rega: ajuste pela umidade do substrato, evitando deixar as raízes permanentemente molhadas.

ajuste pela umidade do substrato, evitando deixar as raízes permanentemente molhadas. Geada: proteja a pitaia-amarela em regiões sujeitas a frio intenso.

Situação Como manejar 💧 Substrato encharcado Reduzir a frequência de rega e conferir a drenagem do recipiente. 🌵 Cladódios crescendo sem apoio Conduzir a planta em tutor resistente. 🟡 Fruto ainda esverdeado Aguardar a evolução da coloração e da maturação antes da colheita. ❄️ Previsão de geada Proteger a planta, pois a pitaia-amarela apresenta sensibilidade ao frio intenso.

Por que o suporte vertical faz tanta diferença no cultivo da pitaia?

A estrutura não é apenas decorativa. A pitaia desenvolve ramos longos e precisa ser conduzida para que eles alcancem o alto do tutor e depois fiquem pendentes, formando uma espécie de copa.

No cultivo comercial, o tutoramento faz parte do sistema de produção. Em casa, o princípio é o mesmo em escala menor: sustentar o crescimento e evitar que os cladódios pesados se espalhem pelo chão ou forcem o recipiente.

A polpa da pitaia-amarela apresenta elevada concentração de sólidos solúveis quando o fruto amadurece. Crédito: Imagem gerada por IA.

O que as pesquisas mostram sobre a pitaia-amarela?

Dados experimentais ajudam a separar características documentadas daquelas repetidas apenas como promessa de cultivo. Um estudo de caracterização físico-química da Selenicereus megalanthus acompanhou diferentes estágios de desenvolvimento e encontrou 20,74 °Brix nos frutos completamente amarelos.

Outro trabalho realizado no Equador comparou as variedades Palora e Nacional. A Palora apresentou frutos maiores e concentração de sólidos solúveis 2,1 °Brix superior à Nacional nas condições avaliadas. Os resultados reforçam a reputação de elevada doçura, mas não significam que todo fruto colhido terá exatamente o mesmo valor.

Na prática, a pitaia-amarela reúne duas características interessantes para o cultivo doméstico: uma fruta reconhecida pela elevada concentração de açúcares e uma planta que aceita condução em recipiente. O ponto decisivo não é apenas escolher um vaso de determinado tamanho, mas combinar boa drenagem, luminosidade, tutoramento e proteção contra excesso de umidade.