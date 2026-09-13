Resumo executivo 🌉 Vão Livre Desacoplado Vão central de 1.176 metros e extensão total de 1.534 metros, com o tabuleiro metálico desconectado das torres e alinhado diretamente às bocas dos túneis. 🏔️ Torres Assimétricas Pilares em pórtico de concreto de 130 metros (lado leste) e 62 metros (lado oeste), fundados sobre platôs rochosos no topo das encostas cársticas. ⚓ Fixação Híbrida no Maciço Ancoragem em túnel inclinado a 38 graus com 70 metros de profundidade na margem oeste e bloco de gravidade com tirantes protendidos na leste. ⏱️ Impacto no Corredor Logístico Reduziu a travessia das serras de 30 minutos em curvas de 180 graus para apenas 1 minuto a 80 km/h, encurtando a rota Changsha–Chongqing de 16 para 8 horas.

A 336 metros acima do fundo do Cânion DeHang, na província de Hunan, a pista da rodovia expressa G65 Baotou–Maoming emerge bruscamente da rocha calcária, cruza um abismo de 1.176 metros em vão livre e entra diretamente em outro maciço montanhoso sem transferir carga vertical direta para os pilares das torres de sustentação.

Como o desacoplamento estrutural permite que a pista entre direto na rocha sem se apoiar nas torres?

Em uma ponte pênsil clássica, os cabos principais repousam sobre celas no topo de duas torres, e o tabuleiro passa entre os pilares de sustentação até encontrar os encontros em terra firme. Na Ponte Aizhai, no entanto, as torres e o tabuleiro foram completamente desacoplados. Os pilares de concreto foram erguidos no cume das montanhas, enquanto a pista de rolamento passa cerca de 70 metros abaixo da base da torre oeste, entrando diretamente nos emboques dos túneis escavados no maciço.

Esse arranjo impede a transferência de esforços cortantes e momentos fletores diretos do tabuleiro para a fundação das torres. A viga em treliça metálica de 27 metros de largura e 7,5 metros de altura fica integralmente suspensa por 71 pares de pendurais verticais. As cargas móveis dos veículos e o peso próprio da superestrutura são canalizados exclusivamente para os dois cabos principais de sustentação, que transferem a tração para os blocos de ancoragem encravados nas montanhas.

Especialista em estruturas monitorando tensões de ancoragem junto à encosta rochosa da travessia — Créditos: Imagem gerada por IA

Quais especificações técnicas e parâmetros geológicos viabilizam a estabilidade do vão a 336 metros do solo?

A viabilidade da estrutura exigiu investigações geotécnicas conduzidas pelo Hunan Provincial Communications Planning, Survey & Design Institute (HPCDI), que mapeou falhas geológicas, fraturas tectônicas e cavernas cársticas ocultas nas formações de calcário antes da definição dos eixos de fundação.

Os principais parâmetros técnicos da obra incluem:

• Extensão total da obra: 1.534 metros, com vão central suspenso de 1.176 metros e vãos laterais de 242 metros e 116 metros.

• Gabarito vertical livre: 336 metros entre a face inferior da treliça e o leito do rio no fundo do Cânion DeHang.

• Cabos de sustentação principais: dois cabos de 850 mm de diâmetro compactado, compostos por 169 feixes de fios paralelos pré-fabricados (PPWS), reunindo 21.463 fios de aço galvanizado de 5,25 mm de diâmetro e tensão de escoamento de 1.770 MPa.

• Pendurais verticais: 71 pares de cabos de aço trançado de alta resistência com 62 mm de diâmetro.

• Superestrutura em treliça: estrutura de aço tipo K com peso total de montagem de aproximadamente 125 toneladas por seção de 14,5 metros.

• Velocidade de projeto e capacidade de tráfego: 4 faixas de rolamento projetadas para velocidade diretriz de 80 km/h com carga móvel padrão classe rodoviária pesada.

Parâmetros Estruturais da Ponte Aizhai 📐 ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA Cabo Principal de 850 mm Cada cabo suporta dezenas de milhares de quilonewtons de tração axial contínua, composto por 21.463 arames de aço de alta resistência montados pelo sistema de feixes paralelos. 🏛️ NORMA/ÓRGÃO Diretrizes JTG D60 e HPCDI Dimensionamento aerodinâmico testado em túnel de vento na Universidade de Hunan para resistir a rajadas de vento montanhoso superiores a 160 km/h sem flutter catastrófico. ⛰️ DESAFIO ESTRUTURAL Topografia e Relevo Cárstico Cavidades subterrâneas no maciço leste exigiram injeção de calda de cimento e armaduras profundas para consolidar a rocha antes da concretagem das sapatas.

Como o método de montagem por cabos-trilho ergueu módulos de 125 toneladas a partir do centro do cânion?

A montagem de uma superestrutura de 1.176 metros sobre um cânion de 336 metros de profundidade inviabilizou o uso de guindastes convencionais de solo ou barcaças flutuantes. O relevo acidentado e as estradas estreitas também impediam o transporte rodoviário de treliças pré-montadas de grande porte até o fundo do vale.

A equipe de engenharia desenvolveu uma técnica inovadora patenteada como método de montagem por cabos-trilho. Em vez de avançar a montagem das torres em direção ao centro por balanços sucessivos, carrinhos rolantes suspensos foram apoiados sobre oito cabos de aço horizontais tracionados ao longo do vão, fixados nas extremidades e suportados pelos próprios pendurais já instalados nos cabos principais.

Subsistema de Fixação Solução de Engenharia Mecanismo de Reação Mecânica ⚓ Ancoragem Oeste (Chadong) Túnel inclinado a 38° com 70 m de extensão Efeito cunha e atrito direto contra o maciço de calcário competente 🏗️ Ancoragem Leste (Jishou) Bloco de gravidade com tirantes de carbono e aço Massa de concreto armado combinada a protensão profunda na rocha 🚠 Montagem da Treliça Sistema de cabos-trilho sobre pendurais Distribuição contínua de cargas dinâmicas aos cabos mestres da ponte

Como a engenharia geotécnica estabilizou as cavernas cársticas sob as fundações das torres?

Durante as campanhas de sondagem rotativa preliminares no ombro leste do desfiladeiro, os geólogos identificaram que a rocha superficial escondia falhas estruturais e cavidades cársticas ativas de grandes dimensões exatamente na projeção da sapata da torre de 130 metros de altura. Construir sobre esse terreno sem intervenção prévia provocaria recalques diferenciais intoleráveis para uma ponte suspensa de grande vão.

A equipe geotécnica executou um programa agressivo de tratamento do maciço rochoso antes da abertura das cavas de fundação. Foram perfurados poços profundos para lavagem de vazios cársticos, seguidos por injeção sistemática de calda de microcimento sob alta pressão e instalação de chumbadores de aço ancorados a dezenas de metros no substrato são, transformando a formação fraturada em um bloco monolítico de alta capacidade de suporte.

Abaixo, um vídeo do Engineering Revealed (YouTube) que aprofunda o tema:

Quais critérios da NBR 7187 e normas internacionais balizam pontes suspensas em cânions montanhosos?

No Brasil, o projeto e a verificação estrutural de obras de arte especiais de grande porte são orientados pela ABNT NBR 7187 (Projeto de pontes de concreto armado e de concreto protendido) e pela ABNT NBR 8800 (Projeto de estruturas de aço e de estruturas mistas de aço e concreto). Em estruturas pênseis com vãos superiores a 1.000 metros, as normas internacionais como a AASHTO LRFD Bridge Design Specifications e as diretrizes chinesas JTG D60 impõem verificações rigorosas de estabilidade aeroelástica e fadiga de cabos de aço.

Em gargantas profundas como a de DeHang, o vento sofre compressão e aceleração ao passar pelo cânion, gerando vórtices turbulentos que induzem oscilações torcionais no tabuleiro. Para mitigar esse fenômeno, a seção transversal da Ponte Aizhai adota uma treliça aberta de alta rigidez torcional acoplada a grades de vento vazadas, permitindo a livre passagem do ar e mantendo a frequência natural da ponte fora da faixa crítica de ressonância aerodinâmica.

Da perfuração dos maciços rochosos à montagem dos módulos treliçados sobre o abismo — Créditos: Imagem gerada por IA

Em quais cenários de encostas e maciços rochosos a consultoria geotécnica especializada é indispensável?

Projetos de infraestrutura que interceptam maciços rochosos fraturados ou formações cársticas exigem a atuação direta de um engenheiro geotécnico e de um engenheiro de estruturas especializados em contenção de taludes e mecânica das rochas. A abertura de túneis próximos a fundações de pilares ou blocos de ancoragem altera significativamente as tensões confinantes do solo, podendo deflagrar cunhas de escorregamento ao longo de planos de fraqueza estratigráfica.

A investigação geotécnica detalhada, conduzida por meio de ensaios geofísicos, testemunhagem contínua e modelagem numérica tridimensional de elementos finitos, é o único procedimento capaz de determinar a profundidade ideal de ancoragem e o espaçamento de tirantes protendidos, assegurando que as cargas de tração transmitidas pelos cabos não superem a resistência ao cisalhamento da rocha encaixante.



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Com custo de construção estimado em aproximadamente US$ 170 milhões para a estrutura suspensa dentro de um corredor regional de US$ 610 milhões, a Ponte Aizhai foi entregue após quatro anos e meio de obras (de outubro de 2007 a março de 2012). O projeto consolidou uma referência mundial na mecânica de rochas e na montagem de pontes pênseis sobre gargantas profundas, provando que o alinhamento cuidadoso entre túneis e tabuleiros pode contornar os relevos montanhosos mais hostis do planeta sem recorrer a desmatamentos massivos ou cortes destrutivos na topografia natural.