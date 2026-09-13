A 336 metros acima do fundo do Cânion DeHang, na província de Hunan, a pista da rodovia expressa G65 Baotou–Maoming emerge bruscamente da rocha calcária, cruza um abismo de 1.176 metros em vão livre e entra diretamente em outro maciço montanhoso sem transferir carga vertical direta para os pilares das torres de sustentação.
Como o desacoplamento estrutural permite que a pista entre direto na rocha sem se apoiar nas torres?
Em uma ponte pênsil clássica, os cabos principais repousam sobre celas no topo de duas torres, e o tabuleiro passa entre os pilares de sustentação até encontrar os encontros em terra firme. Na Ponte Aizhai, no entanto, as torres e o tabuleiro foram completamente desacoplados. Os pilares de concreto foram erguidos no cume das montanhas, enquanto a pista de rolamento passa cerca de 70 metros abaixo da base da torre oeste, entrando diretamente nos emboques dos túneis escavados no maciço.
Esse arranjo impede a transferência de esforços cortantes e momentos fletores diretos do tabuleiro para a fundação das torres. A viga em treliça metálica de 27 metros de largura e 7,5 metros de altura fica integralmente suspensa por 71 pares de pendurais verticais. As cargas móveis dos veículos e o peso próprio da superestrutura são canalizados exclusivamente para os dois cabos principais de sustentação, que transferem a tração para os blocos de ancoragem encravados nas montanhas.
Quais especificações técnicas e parâmetros geológicos viabilizam a estabilidade do vão a 336 metros do solo?
A viabilidade da estrutura exigiu investigações geotécnicas conduzidas pelo Hunan Provincial Communications Planning, Survey & Design Institute (HPCDI), que mapeou falhas geológicas, fraturas tectônicas e cavernas cársticas ocultas nas formações de calcário antes da definição dos eixos de fundação.
Os principais parâmetros técnicos da obra incluem:
• Extensão total da obra: 1.534 metros, com vão central suspenso de 1.176 metros e vãos laterais de 242 metros e 116 metros.
• Gabarito vertical livre: 336 metros entre a face inferior da treliça e o leito do rio no fundo do Cânion DeHang.
• Cabos de sustentação principais: dois cabos de 850 mm de diâmetro compactado, compostos por 169 feixes de fios paralelos pré-fabricados (PPWS), reunindo 21.463 fios de aço galvanizado de 5,25 mm de diâmetro e tensão de escoamento de 1.770 MPa.
• Pendurais verticais: 71 pares de cabos de aço trançado de alta resistência com 62 mm de diâmetro.
• Superestrutura em treliça: estrutura de aço tipo K com peso total de montagem de aproximadamente 125 toneladas por seção de 14,5 metros.
• Velocidade de projeto e capacidade de tráfego: 4 faixas de rolamento projetadas para velocidade diretriz de 80 km/h com carga móvel padrão classe rodoviária pesada.
Como o método de montagem por cabos-trilho ergueu módulos de 125 toneladas a partir do centro do cânion?
A montagem de uma superestrutura de 1.176 metros sobre um cânion de 336 metros de profundidade inviabilizou o uso de guindastes convencionais de solo ou barcaças flutuantes. O relevo acidentado e as estradas estreitas também impediam o transporte rodoviário de treliças pré-montadas de grande porte até o fundo do vale.
A equipe de engenharia desenvolveu uma técnica inovadora patenteada como método de montagem por cabos-trilho. Em vez de avançar a montagem das torres em direção ao centro por balanços sucessivos, carrinhos rolantes suspensos foram apoiados sobre oito cabos de aço horizontais tracionados ao longo do vão, fixados nas extremidades e suportados pelos próprios pendurais já instalados nos cabos principais.
Como a engenharia geotécnica estabilizou as cavernas cársticas sob as fundações das torres?
Durante as campanhas de sondagem rotativa preliminares no ombro leste do desfiladeiro, os geólogos identificaram que a rocha superficial escondia falhas estruturais e cavidades cársticas ativas de grandes dimensões exatamente na projeção da sapata da torre de 130 metros de altura. Construir sobre esse terreno sem intervenção prévia provocaria recalques diferenciais intoleráveis para uma ponte suspensa de grande vão.
A equipe geotécnica executou um programa agressivo de tratamento do maciço rochoso antes da abertura das cavas de fundação. Foram perfurados poços profundos para lavagem de vazios cársticos, seguidos por injeção sistemática de calda de microcimento sob alta pressão e instalação de chumbadores de aço ancorados a dezenas de metros no substrato são, transformando a formação fraturada em um bloco monolítico de alta capacidade de suporte.
Abaixo, um vídeo do Engineering Revealed (YouTube) que aprofunda o tema:
Assistir no YouTube: Inside the ¥1.5B Aizhai Bridge: How China Built a 1,176m Span From the Middle Out
Quais critérios da NBR 7187 e normas internacionais balizam pontes suspensas em cânions montanhosos?
No Brasil, o projeto e a verificação estrutural de obras de arte especiais de grande porte são orientados pela ABNT NBR 7187 (Projeto de pontes de concreto armado e de concreto protendido) e pela ABNT NBR 8800 (Projeto de estruturas de aço e de estruturas mistas de aço e concreto). Em estruturas pênseis com vãos superiores a 1.000 metros, as normas internacionais como a AASHTO LRFD Bridge Design Specifications e as diretrizes chinesas JTG D60 impõem verificações rigorosas de estabilidade aeroelástica e fadiga de cabos de aço.
Em gargantas profundas como a de DeHang, o vento sofre compressão e aceleração ao passar pelo cânion, gerando vórtices turbulentos que induzem oscilações torcionais no tabuleiro. Para mitigar esse fenômeno, a seção transversal da Ponte Aizhai adota uma treliça aberta de alta rigidez torcional acoplada a grades de vento vazadas, permitindo a livre passagem do ar e mantendo a frequência natural da ponte fora da faixa crítica de ressonância aerodinâmica.
Em quais cenários de encostas e maciços rochosos a consultoria geotécnica especializada é indispensável?
Projetos de infraestrutura que interceptam maciços rochosos fraturados ou formações cársticas exigem a atuação direta de um engenheiro geotécnico e de um engenheiro de estruturas especializados em contenção de taludes e mecânica das rochas. A abertura de túneis próximos a fundações de pilares ou blocos de ancoragem altera significativamente as tensões confinantes do solo, podendo deflagrar cunhas de escorregamento ao longo de planos de fraqueza estratigráfica.
A investigação geotécnica detalhada, conduzida por meio de ensaios geofísicos, testemunhagem contínua e modelagem numérica tridimensional de elementos finitos, é o único procedimento capaz de determinar a profundidade ideal de ancoragem e o espaçamento de tirantes protendidos, assegurando que as cargas de tração transmitidas pelos cabos não superem a resistência ao cisalhamento da rocha encaixante.
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Com custo de construção estimado em aproximadamente US$ 170 milhões para a estrutura suspensa dentro de um corredor regional de US$ 610 milhões, a Ponte Aizhai foi entregue após quatro anos e meio de obras (de outubro de 2007 a março de 2012). O projeto consolidou uma referência mundial na mecânica de rochas e na montagem de pontes pênseis sobre gargantas profundas, provando que o alinhamento cuidadoso entre túneis e tabuleiros pode contornar os relevos montanhosos mais hostis do planeta sem recorrer a desmatamentos massivos ou cortes destrutivos na topografia natural.
Contexto importante: Este artigo é informativo. Para projetos estruturais locais similares, recomenda-se avaliação de engenheiro civil especializado em pontes e estruturas especiais e engenharia geotécnica, especialmente em contextos de risco de escorregamento de encostas, ancoragens profundas em rocha cárstica ou ações eólicas severas.