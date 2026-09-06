Resumo 🐾 Espécie explorada: O urso-negro-asiático (Ursus thibetanus), ou urso-lua, produz bile rica em compostos visados pelo comércio tradicional. 🏚️ 21 anos de confinamento: Os animais Nova e Lyra sobreviveram duas décadas em jaulas minúsculas em Yen Bai até a entrega voluntária em abril de 2025. 🏥 Sequelas permanentes: Punções mecânicas, deformidades nas patas e atrofia muscular grave reduziram criticamente a sobrevida dos espécimes no santuário. 🧪 Alternativa sintética: O princípio ativo da secreção biliar é sintetizado artificialmente em laboratório desde a década de 1950.

Duas grades oxidadas guardavam uma escuridão quase impenetrável no interior de um galpão na província de Yen Bai, no norte do Vietnã. Quando as trancas cederam em abril de 2025, os feixes de lanterna revelaram espessas cortinas de teias de aranha e poeira cobrindo dois ursos-lua esqueléticos, imóveis sobre vergalhões de ferro e dejetos acumulados após mais de 21 anos de isolamento ininterrupto.

Como a extração mecânica de bile desestabiliza a anatomia interna do urso-lua?

A exploração comercial dessa secreção foca na obtenção do ácido ursodesoxicólico (UDCA), um sal biliar sintetizado fisiologicamente pelo fígado dos carnívoros para emulsionar gorduras e evitar cálculos hepáticos. Nas instalações ilegais, os operadores contêm o urso por grades compressoras e perfuram a parede abdominal com agulhas de até 20 centímetros ou mantêm fístulas artificiais abertas permanentemente até o ducto vesicular.

Esse procedimento invasivo repetido rompe a assepsia do peritônio e inocula bactérias intestinais no sistema digestivo superior, instaurando quadros crônicos de colecistite infecciosa e peritonite. A vesícula biliar perde sua elasticidade natural, transformando-se em uma bolsa rígida recoberta por tecido fibrótico, pólipos purulentos e cálculos biliares formados pela retenção de bile contaminada.

Especialista em fauna silvestre realiza triagem clínica em urso resgatado de cativeiro prolongado — Créditos: Imagem gerada por IA

Por que os ursos Nova e Lyra passaram 21 anos confinados em um cômodo na província de Yen Bai?

Entre o fim dos anos 1990 e o início dos anos 2000, o comércio de bile cresceu no Sudeste Asiático por meio da captura de filhotes selvagens em florestas equatoriais. Levantamentos da fundação internacional Animals Asia indicam que o governo do Vietnã criminalizou a extração comercial e o comércio de partes do animal em 2005, porém autorizou que os proprietários mantivessem a posse dos ursos registrados previamente até a morte natural dos animais.

Essa exceção na legislação abriu brechas para a continuidade velada de extrações ilegais longe dos centros urbanos. No cativeiro inspecionado em Yen Bai, Nova e Lyra permaneceram retidos em caixas de aço dentro de uma sala fechada e sem janelas por mais de 7.600 dias contínuos, recebendo apenas água suja e uma papa rala de arroz e vegetais podres para sobreviverem no limite da inanição.

Mecanismos Clínicos e Farmacológicos da Crise dos Ursos-Lua 🧪 FARMACOLOGIA Síntese do UDCA O ácido ursodesoxicólico possui fórmula sintética idêntica produzida em laboratório desde 1954, tornando o cativeiro de extração cientificamente obsoleto e injustificável. ⛓️ DEGENERAÇÃO FÍSICA Necrose e calos de grade O apoio permanente sobre barras de ferro destruiu as almofadas plantares dos ursos, originando osteoartrite deformante e ulcerações purulentas após 21 anos sem contato com solo natural. 🌿 CENTRO DE REFÚGIO Santuário de Bach Ma Projetado para extinguir o comércio ilegal no Vietnã, o parque oferece tocas terapêuticas rebaixadas, fisioterapia e nutrição especializada para animais em fase geriátrica.

Quais deformidades musculoesqueléticas a imobilidade de duas décadas provoca nas patas e articulações?

O aparelho locomotor do Ursus thibetanus é biologicamente desenhado para escalar encostas íngremes e troncos, ancorado por garras encurvadas e coxins plantares densos. Ficar apoiado dia e noite em tiras metálicas enferrujadas gera pontos de pressão isquêmica que eliminam a camada elástica da pata, culminando em hiperqueratose plantar com fissuras sangrentas profundas.

A restrição severa de movimento impede o deslizamento das articulações e resseca o líquido sinovial, deflagrando anquilose e artrose crônica nas patas traseiras. Com o encurtamento patológico dos tendões flexores, os animais perdem a capacidade de estender completamente os membros inferiores, sendo forçados a rastejar com o tórax próximo ao solo mesmo após serem soltos das grades.

Indicador Anatômico e Comportamental Urso-lua em Habitat Selvagem vs. Cativeiro em Fazenda de Bile 🌳 Território e movimentação Florestas amplas de 10 a 60 km² vs. Gaiolas metálicas de menos de 2 metros quadrados. ⚖️ Peso e tônus muscular 100 a 200 kg com musculatura robusta vs. Caquexia severa, pesando menos de 70 kg. 🩺 Saúde da vesícula biliar Órgão sadio e livre de fístulas vs. Infecções bacterianas crônicas, cálculos e fibrose induzida por punção. 🐾 Coxins plantares e unhas Almofadas íntegras e garras gastas no solo vs. Feridas abertas, necrose por atrito e unhas encravadas nas barras.

Como os veterinários operam o resgate e o transporte de urgência de ursos retirados de fazendas de bile?

Nas operações de extração do cativeiro, especialistas em medicina de animais silvestres aplicam sedação balanceada com dardos tele-injetáveis para permitir a avaliação clínica inicial. Enquanto o animal dorme, os médicos realizam ultrassonografia abdominal portátil, desinfetam úlceras de pressão, colhem sangue para bioquímica hepática e aplicam analgésicos potentes para neutralizar dores viscerais.

O deslocamento até os centros de conservação requer paradas a cada três ou quatro horas em caminhões climatizados. Nesses intervalos, as equipes oferecem água, alimentos de fácil mastigação e folhas frescas de bananeira para amortecer o atrito das patas feridas com o piso, minimizando o risco de falência circulatória durante viagens que chegam a cruzar mais de 1.000 quilômetros pelo relevo montanhoso.

Abaixo, um vídeo do canal Animals Asia (YouTube) que aprofunda a triagem veterinária e a transferência rodoviária de ursos resgatados de fazendas de bile no Vietnã:

De que maneira o mercado ilegal de bile ainda ameaça a conservação do Ursus thibetanus no Vietnã?

Listado como vulnerável pela União Internacional para a Conservação da Natureza (IUCN), o urso-lua perdeu grande parte de suas florestas de altitude para a fragmentação agrícola e a caça predatória com laços de arame. Embora o governo vietnamita tenha pactuado o compromisso formal de eliminar todas as fazendas de bile ativas até 2026, centenas de animais permanecem retidos clandestinamente em propriedades rurais privadas.

A persistência desse comércio apoia-se em crendices culturais sem respaldo na literatura médica. Relatórios da Organização Mundial da Saúde (OMS) alertam que a bile extraída artesanalmente de ursos doentes contém bactérias entéricas, resíduos purulentos e toxinas inflamatórias, enquanto o composto UDCA sintetizado farmacologicamente em indústrias apresenta pureza molecular total, menor custo de aquisição e segurança microbiológica absoluta.

A trajetória clínica de Nova e Lyra nas instalações de Bach Ma estabelece os limites biológicos do socorro veterinário: embora a grama e o sol tenham chegado tarde demais para lhes devolver a plenitude física, o registro pericial de suas lesões fornece a prova científica necessária para fechar em definitivo as últimas jaulas de bile ainda ativas no Vietnã.